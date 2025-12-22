What are Secure Food Supply (SFS) Plans?

Secure Food Supply (SFS) plans are voluntary plans aimed at helping livestock and poultry producers prepare for a potential foreign animal disease (FAD) outbreak. Guidance from SFS plans is dual-purpose during an FAD outbreak:

To enhance on-farm biosecurity so that animals and animal products are less likely to become infected or contaminated. To help maintain business continuity and a continuous, safe supply of food — by enabling animal and animal-product movement (under permit) for those operations that meet certain criteria.

Simply put: by preparing ahead of time, producers have a better chance of being able to safely move animals and animal products during a disease crisis, helping to avoid a complete stop in production.

Why are SFS Plans Important for Oregon?

Oregon has a significant agricultural sector with livestock of many species. An FAD outbreak would pose major threats to this sector, both economically and in terms of animal health.

SFS plans can help reduce the potential losses from an outbreak by preventing disease spread, enabling safer movement under controlled conditions, and supporting business continuity.

The Oregon Department of Agriculture (ODA) uses SFS plans, and the Oregon SFS Program, to promote and standardize enhanced biosecurity practices among livestock producers statewide.

Such preparedness also ties into broader food-system resilience: keeping livestock and animal product supply chains operational helps maintain food availability for people and markets.

How Does the Oregon SFS Program Work?

Here are the main components of the program:

1. Commodity-Specific Plans

SFS plans are commodity specific. That means, there are tailored plans for different animal/product sectors: beef cattle, dairy (milk), pork (swine), poultry (broilers/eggs/turkey), and sheep & wool. These plans reflect the differing risks, movement practices, and biosecurity needs of each sector.

2. Site-Specific Biosecurity Plans

Producers will need to develop site-specific, written biosecurity plans to enroll their premises in the Oregon SFS Program. The ODA website provides links to self-assessment checklists and plan templates for different commodities to assist in this process.

3. Enrollment & Participation

If a producer wishes to participate in the Oregon SFS program, the steps include:

Obtaining a Premises Identification Number (PIN) for each location/premises.

for each location/premises. Developing (or updating) your written, biosecurity plan to ensure it addresses appropriate commodity-specific SFS plan guidance for your operation.

Submitting an enrollment form to ODA and either: (a) Have ODA or a licensed accredited veterinarian complete a biosecurity audit and submit the self-assessment checklist, or (b) Submit your written biosecurity plan along with the enrollment form for ODA review.

either:

4. Permitted Movement During an Outbreak

In the event of an FAD outbreak, animal and animal product movement will likely be restricted to reduce disease spread. Operations that have met SFS criteria are more likely to qualify for movement permits. That means animals or animal products may be moved (with approval of ODA) rather than being forced to stay at the farm, which helps maintain business continuity.

What Producers Should Know / Best Practices

Start early : Because this is a preparedness program, developing and enrolling your biosecurity plan before an outbreak is far more effective.

: Because this is a preparedness program, developing and enrolling your biosecurity plan before an outbreak is far more effective. Tailor to your commodity : Use the plan relevant to your production (beef vs dairy vs pigs vs poultry).

: Use the plan relevant to your production (beef vs dairy vs pigs vs poultry). Work with your veterinarian and/or ask ODA Animal Health Program for assistance : They can help assess your risks, develop the written plan, and/or perform a biosecurity audit.

: They can help assess your risks, develop the written plan, and/or perform a biosecurity audit. Maintain documentation : Your biosecurity plan must be written and available for review. Good record-keeping will support movement permit eligibility.

: Your biosecurity plan must be written and available for review. Good record-keeping will support movement permit eligibility. Understand movement rules : Even with SFS enrollment, during an FAD outbreak, movement will be regulated; SFS participation gives the best opportunity for approved movement but doesn’t guarantee eligibility for movement.

: Even with SFS enrollment, during an FAD outbreak, movement will be regulated; SFS participation gives the best opportunity for approved movement but doesn’t guarantee eligibility for movement. Continuous review : Biosecurity isn’t “set and forget.” Periodic review/update is wise.

: Biosecurity isn’t “set and forget.” Periodic review/update is wise. Communicate with ODA : Keep up with any updates in the SFS program or commodity-specific requirements.

: Keep up with any updates in the SFS program or commodity-specific requirements. Think about cost-benefit: While the program is voluntary, the benefits in a disease outbreak (reduced downtime, maintained markets) can be substantial.

Limitations / Things to Consider

Following SFS guidance does not eliminate risk; it reduces risk and provides a framework for business continuity, but diseases still might impact operations despite best efforts.

Movement permits during an outbreak will likely come with conditions (testing, certification, biosecurity measures) — SFS-enrollment helps but doesn’t remove all additional requirements.

(testing, certification, biosecurity measures) — SFS-enrollment helps but doesn’t remove all additional requirements. Preparedness requires investment of time and possibly resources (biosecurity upgrades, vet consultations, paperwork) and some benefits are “avoided losses” rather than immediate cost savings.

Producers should think of SFS plans as part of a broader risk-management strategy (which may also include insurance, contract terms, market diversification).

Why SFS Plans Matter to the Broader Food Supply in Oregon

Healthy animal production sectors contribute to Oregon’s food security, economic stability, rural employment, and market strength. By having a program like the SFS in place, Oregon can strengthen its resilience to disruptive events (disease outbreaks, supply chain interruptions). While often invisible in “normal times,” underlying preparedness efforts pay off when crises strike.

¿Qué son los Planes de Suministro Seguro de Alimentos (SFS)?

Los planes de Suministro Alimenticio Seguro (SFS en inglés) son planes voluntariosdestinados a ayudar a los productores de ganado y aves de corral a prepararse para un posible brote de enfermedades animales extranjeras (FAD en inglés). Las directrices de los planes SFS tienen doble propósito durante un brote de FAD:

Mejorar la bioseguridad en la granja para que los animales y productos animales tengan menos probabilidades de infectarse o contaminarse. Ayudar a mantener la continuidad del negocio y un suministro continuo y seguro de alimentos — permitiendo el movimiento de animales y productos animales (bajo permiso) para aquellas operaciones que cumplen ciertos criterios.

En pocas palabras: al prepararse con antelación, los productores tienen más posibilidades de poder mover animales y productos animales de forma segura durante una crisis de enfermedades, ayudando a evitar una parada total en la producción.

¿Por qué son importantes los planes SFS para Oregón?

Oregón cuenta con un sector agrícola significativo con ganado de muchas especies. Un brote de FAD supondría grandes amenazas para este sector, tanto económicamente como en términos de salud animal.

Los planes SFS pueden ayudar a reducir las posibles pérdidas de un brote previniendo la propagación de enfermedades, permitiendo un movimiento más seguro bajo condiciones controladas y apoyando la continuidad del negocio.

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA en inglés) utiliza planes SFS y el Programa SFS de Oregón para promover y estandarizar prácticas mejoradas de bioseguridad entre los productores de ganado en todo el estado.

Esta preparación también está vinculada a una resiliencia más amplia del sistema alimentario: mantener operativas las cadenas de suministro de ganado y productos animales ayuda a mantener la disponibilidad de alimentos para las personas y los mercados.

¿Cómo funciona el programa de Oregon SFS?

Aquí están los componentes principales del programa:

Planes específicos para mercancías

Los planes de SFS son específicos de las materias primas. Eso significa que existen planes personalizados para diferentes sectores animales/productos: ganado bovino, lácteos (leche), cerdo (porco), aves de corral (engordedores/huevos/pavo) y oveja y lana. Estos planes reflejan los diferentes riesgos, prácticas de movimiento y necesidades de bioseguridad de cada sector.

Planes de bioseguridad específicos para el sitio

Los productores deberán desarrollar planes de bioseguridad escritos y específicos para el lugar para inscribir sus instalaciones en el programa SFS de Oregón. El sitio web de la ODA proporciona enlaces a listas de verificación de autoevaluación y plantillas de planes para diferentes productos para ayudar en este proceso.

Matrícula y participación

Si un productor desea participar en el programa Oregon SFS, los pasos incluyen:

Obtener un número de identificación de locales (PIN en inglés) para cada ubicación/local.

para cada ubicación/local. Desarrollar (o actualizar) tu plan escrito de bioseguridad para asegurarte de que aborde la orientación adecuada del plan SFS específico para tu operación.

Enviar un formulario de inscripción a ODA y o bien: (a) Que la ODA o un veterinario acreditado con licencia realice una auditoría de bioseguridad y envíe la lista de verificación de autoevaluación, o (b) Presentar su plan de bioseguridad escrito junto con el formulario de inscripción para revisión de la ODA.

o bien:

Movimiento permitido durante un brote

En caso de un brote de FAD, es probable que el movimiento de animales y productos animales se restringa para reducir la propagación de la enfermedad. Las operaciones que cumplen los criterios del SFS tienen más probabilidades de calificar para permisos de movimiento. Eso significa que los animales o productos animales pueden ser trasladados (con la aprobación de la ODA) en lugar de verse obligados a quedarse en la granja, lo que ayuda a mantener la continuidad del negocio.

Qué deben saber los productores / Mejores prácticas

Empieza pronto : Como es un programa de preparación, desarrollar e inscribir tu plan de bioseguridad antes de un brote es mucho más eficaz.

: Como es un programa de preparación, desarrollar e inscribir tu plan de bioseguridad antes de un brote es mucho más eficaz. Adapta a tu mercancía : Usa el plan relevante para tu producción (carne de vacuno vs lácteos vs cerdos vs aves).

: Usa el plan relevante para tu producción (carne de vacuno vs lácteos vs cerdos vs aves). Trabaja con tu veterinario y/o pide ayuda al programa de salud animal de la ODA : Ellos pueden ayudarte a evaluar tus riesgos, desarrollar el plan escrito y/o realizar una auditoría de bioseguridad.

: Ellos pueden ayudarte a evaluar tus riesgos, desarrollar el plan escrito y/o realizar una auditoría de bioseguridad. Mantén documentación: Tu plan de bioseguridad debe estar redactado y disponible para su revisión. Un buen registro respaldará la elegibilidad para el permiso de movimiento.

Tu plan de bioseguridad debe estar redactado y disponible para su revisión. Un buen registro respaldará la elegibilidad para el permiso de movimiento. Entiende las normas de movimiento : Incluso con la inscripción en SFS, durante un brote de FAD, el movimiento estará regulado; La participación en SFS ofrece la mejor oportunidad para un movimiento aprobado, pero no garantiza la elegibilidad para el movimiento.

: Incluso con la inscripción en SFS, durante un brote de FAD, el movimiento estará regulado; La participación en SFS ofrece la mejor oportunidad para un movimiento aprobado, pero no garantiza la elegibilidad para el movimiento. Revisión continua : La bioseguridad no es "establecer y olvidar". Es recomendable hacer revisiones o actualizaciones periódicas.

: La bioseguridad no es "establecer y olvidar". Es recomendable hacer revisiones o actualizaciones periódicas. Comunícate con ODA : Mantente al día con cualquier novedad en el programa SFS o en los requisitos específicos de cada producto.

: Mantente al día con cualquier novedad en el programa SFS o en los requisitos específicos de cada producto. Piensa en el coste-beneficio: Aunque el programa es voluntario, los beneficios en un brote de enfermedad (reducción del tiempo de inactividad, mercados mantenidos) pueden ser sustanciales.

Limitaciones / Cosas a tener en cuenta

Seguir las directrices de la SFS no elimina el riesgo; reduce el riesgo y proporciona un marco para la continuidad del negocio, pero las enfermedades aún pueden afectar a las operaciones a pesar de los mejores esfuerzos.

Los permisos de movimiento durante un brote probablemente incluirán condiciones (pruebas, certificación, medidas de bioseguridad) — la inscripción en SFS ayuda, pero no elimina todos los requisitos adicionales.

(pruebas, certificación, medidas de bioseguridad) — la inscripción en SFS ayuda, pero no elimina todos los requisitos adicionales. La preparación requiere invertir tiempo y posiblemente recursos (mejoras en bioseguridad, consultas veterinarias, papeleo) y algunos beneficios son "pérdidas evitadas" en lugar de ahorros inmediatos.

Los productores deberían considerar los planes SFS como parte de una estrategia más amplia de gestión de riesgos (que también puede incluir seguros, términos contractuales y diversificación del mercado).

Por qué los planes SFS son importantes para el suministro alimentario más amplio en Oregón

Los sectores saludables de producción animal contribuyen a la seguridad alimentaria, la estabilidad económica, el empleo rural y la fortaleza del mercado en Oregón. Al contar con un programa como el SFS, Oregón puede fortalecer su resiliencia ante eventos disruptivos (brotes de enfermedades, interrupciones en la cadena de suministro). Aunque a menudo son invisibles en los "tiempos normales", los esfuerzos de preparación subyacentes dan sus frutos cuando surgen crisis.

Contact | Contacto

Animal Health Program | Programa de salud animal

503-968-4680

securefood@oda.oregon.gov