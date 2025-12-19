치핑 녹껍질 계란, 시장에서 큰 인기를 끌다 — 한 알의 ‘천청계란’이 수천만 위안의 생산 가치를 창출하다

CHIPING, LIAOCHENG, CHINA, December 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- 최근, 치핑구 두랑커우진에서는 천청색 녹껍질 계란들이 지역 농촌 진흥에 새로운 '황금 동력'을 불어넣고 있다. 정쿤 녹껍질 계란 농장에서, 분류 라인에서는 기계가 윙윙 돌아가고, 작업자들은 숙련된 손길로 포장과 상자 담기를 진행하고 있으며, 한 알 한 알의 ‘녹껍질 계란’이 연운항, 칭다오 등지의 상업 시장으로 발송될 준비를 마쳤다.

농장에 들어서면, 전통적인 시끄러운 양계장의 모습은 보이지 않고, 대신 현대적인 ‘스마트 농장’의 풍경이 펼쳐진다. 4열 8층 구조의 입체 사육 시설이 정렬되어 있고, 자동화 장비가 정확하게 작동한다: 사료 급여, 음수, 온도 조절, 청소 등이 모두 스마트 제어로 이루어진다. 계사 내 환경은 깨끗하고 온도는 일정하게 유지되며, 병아리들은 건강하고 활발하게 자라나고 있어 생산 효율이 눈에 띄게 향상되었다.

“우리는 중국이 자체 개발한 다강닭을 키우고 있습니다. 다강닭은 질병에 강하고, 영양 가치가 높아, 아미노산 총량이 일반 계란보다 21.24% 더 많습니다. 시장에서 큰 인기를 끌고 있습니다.” 치핑구 정쿤 계란 양계장 장수타오(张树涛) 농장장이 소개했다.

그에 따르면, 이 농장은 36묘(약 24,000㎡)의 면적을 차지하며, 13개의 계사 건설을 계획하고 현재 9개 계사가 완공되었고, 각 계사에는 3만 5천 마리의 닭이 사육되고 있다. 하루 평균 6만 개 이상의 계란을 생산하며, 올해 들어 계속해서 주문이 이어져, 총 매출은 700만 위안을 넘어섰고, 연말까지 1,000만 위안에 이를 것으로 예상된다.

주문 농업 모델 덕분에, 이 녹껍질 계란들은 ‘당일 생산, 당일 발송, 당일 판매’가 가능해졌다. 신선한 계란들이 연운항, 칭다오 등 해안 도시로 출하되며, 농장에서 식탁까지의 고효율 순환이 이루어지고 있다.

두랑커우진의 관련 책임자는 “정쿤 녹껍질 계란 농장은 지역에서 지원하는 주요 특색 농업 프로젝트로, 토지 활용 효율을 높였을 뿐만 아니라 30명 이상의 마을 주민들이 가까운 곳에서 일자리를 얻을 수 있게 되었습니다. ‘과학기술+농업’의 결합은 전통적인 양계를 새롭게 변화시켰습니다.”라고 밝혔다.

현재, ‘녹껍질 계란’을 중심으로 한 이 현대적인 양계 프로젝트는 한 알의 작은 계란에서부터 농촌 산업 진흥의 큰 미래를 함께 키워가고 있다.

