NedGraphics confirma su participación en Heimtextil 2026 y presenta el futuro de la artesanía digital

FRANKFURT, HESSE, GERMANY, December 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics se complace en anunciar su regreso a Heimtextil, la feria líder mundial de textiles y diseño de interiores, que se celebrará del 13 al 16 de enero de 2026 en Frankfurt/Main, Alemania. Este año marca un hito significativo con la presentación de NedGraphics 2026, una suite de software de nueva generación diseñada para impulsar una nueva era definida por la creatividad híbrida, la inteligencia digital y la fuerza perdurable de la artesanía humana.

Los visitantes podrán encontrar a NedGraphics en el Pabellón 6.1, Stand F48, donde la compañía presentará innovaciones que elevan la forma en que los diseñadores conciben, crean y entregan diseños listos para producción en los mercados textiles globales.

El tema de tendencias de Heimtextil 2026, Craft is a Verb, refleja un movimiento en crecimiento en el que los gestos humanos intuitivos coexisten con flujos de trabajo digitales sofisticados. Este cambio se alinea perfectamente con NedGraphics 2026, que permite a los diseñadores moverse con mayor fluidez entre la espontaneidad artística y la ejecución técnica precisa.

La versión NedGraphics 2026 introduce una inteligencia de diseño más avanzada, mayor velocidad y herramientas más intuitivas que ayudan a los estudios a transformar bocetos, texturas, estructuras y composiciones en capas en resultados profesionales con una facilidad sin precedentes. Cada mejora ha sido desarrollada para honrar el proceso creativo, al tiempo que moderniza la manera en que los diseñadores dan vida a sus ideas.

Invitamos a los visitantes de Heimtextil a acercarse a nuestro stand para descubrir los numerosos avances incorporados en NedGraphics 2026. La versión de este año combina inteligencia artificial, visualización inmersiva e inteligencia moderna de flujos de trabajo para responder a las necesidades en evolución de los diseñadores textiles a nivel global. Entre los principales destacados se incluyen:

* Aceleración del diseño impulsada por IA en color, patrón y gestión de activos, eliminando cuellos de botella creativos y optimizando la organización y el manejo de archivos.

* Automatización con NEDTag, que aplica metadatos inteligentes, organiza colecciones de forma eficiente y permite recuperar activos de manera instantánea.

* Easy Coloring, un asistente basado en IA que genera variantes de color y paletas listas para usar a partir de simples indicaciones de texto, convirtiendo la exploración visual en un flujo creativo ágil.

* Una experiencia unificada de visualización 3D con simulación de tejidos realista, vistas previas de textura mejoradas y visualización interactiva inmersiva para revisiones y aprobaciones precisas.

* Flujos de trabajo en la nube habilitados por NEDKey, que ofrecen licencias flexibles, movilidad y acceso a las capacidades más recientes de nueva generación.

* Conectividad mejorada con aplicaciones Adobe®, así como con sistemas ERP y PLM, para un proceso de diseño a producción más ágil.

* Mejoras de rendimiento que incluyen interfaces refinadas, optimizaciones visuales y flujos de trabajo más rápidos en Print, Weave, Jacquard y Tuft.

* Capacidades Dobby ampliadas, con más conversiones de máquinas y soporte para inserción de múltiples tramas.

* OPTINED Academy, una nueva plataforma de formación en línea y a ritmo propio, diseñada para ayudar a los equipos a dominar las últimas innovaciones según sus propias necesidades.

Estos avances reflejan el compromiso continuo de NedGraphics con la evolución de la artesanía digital y con el apoyo a los diseñadores para que se muevan con fluidez entre la creatividad intuitiva y la ejecución técnica precisa.

La participación de NedGraphics en Heimtextil subraya su compromiso con las necesidades cambiantes de los diseñadores textiles de todo el mundo. A medida que la industria avanza hacia un futuro en el que la creatividad humana sigue siendo esencial y las herramientas digitales amplifican su impacto, NedGraphics continúa posicionándose en el punto de encuentro entre la imaginación y la tecnología.

Detalles del evento

Heimtextil 2026

13–16 de enero de 2026

Messe Frankfurt, Pabellón 6.1, Stand F48

Invitamos a los asistentes a conectarse con nuestro equipo, explorar las capacidades de NedGraphics 2026 y descubrir cómo estas innovaciones pueden potenciar su trabajo en el año venidero.

Para reuniones, demostraciones o consultas de prensa, los esperamos en el Pabellón 6.1, Stand F48, donde nuestros expertos estarán disponibles durante todo el evento. Esperamos mantener conversaciones enriquecedoras y construir juntos el próximo capítulo de la artesanía digital.

Acerca de NedGraphics

NedGraphics™ es el proveedor líder de soluciones de software CAD/CAM y diseño textil para las industrias de la confección, el hogar, los revestimientos de suelo y el sector textil en general. La misión de la empresa es empoderar a los diseñadores mediante herramientas innovadoras que integran de forma fluida la creatividad y la tecnología. Las soluciones de NedGraphics permiten desarrollar diseños listos para producción con mayor velocidad, precisión y eficiencia. Al digitalizar los procesos de diseño y desarrollo, el software ayuda a reducir errores, optimizar flujos de trabajo y disminuir los costos de muestreo, apoyando tanto la productividad como los objetivos de sostenibilidad. NedGraphics forma parte de Dorado Software Group, una división de Constellation Software Inc. (TSX: CSU). Para más información, visite nedgraphics.com.

