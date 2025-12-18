NedGraphics, Dijital Zanaatkârlığın Geleceğini Heimtextil 2026’da Sergiliyor

FRANKFURT, HESSE, GERMANY, December 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tekstil ve iç mekân tasarımı alanında dünyanın önde gelen fuarlarından Heimtextil, 13–16 Ocak 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. NedGraphics, bu prestijli fuarda yer alacağını duyurmaktan memnuniyet duyar. Şirket, bu yıl NedGraphics 2026 sürümünü tanıtarak; hibrit yaratıcılık, dijital zekâ ve insan emeğinin gücünü bir araya getiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Ziyaretçiler, Salon 6.1 – Stand F48’de NedGraphics’in, tasarımcıların küresel tekstil pazarları için üretime hazır tasarımlar oluşturma biçimini nasıl dönüştürdüğünü yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Heimtextil 2026’nın trend teması “Craft is a Verb (Zanaat Bir Eylemdir)”, sezgisel insan dokunuşunun gelişmiş dijital iş akışlarıyla birlikte var olduğu yeni bir anlayışı yansıtıyor. Bu yaklaşım, NedGraphics 2026’nın vizyonuyla birebir örtüşüyor. Yeni sürüm, tasarımcıların sanatsal özgürlük ile teknik hassasiyet arasında çok daha akıcı geçişler yapmasını mümkün kılıyor.

NedGraphics 2026; daha akıllı tasarım zekâsı, artırılmış hız ve sezgisel araçlar sunarak eskizlerin, dokuların, yapısal tasarımların ve katmanlı kompozisyonların profesyonel çıktılara dönüştürülmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm yenilikler, yaratıcı süreci korurken onu modern üretim ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirmek amacıyla geliştirildi.

Heimtextil ziyaretçilerini, NedGraphics 2026 ile gelen birçok yeniliği keşfetmek üzere standımıza davet ediyoruz. Bu yılki sürüm; yapay zekâ, sürükleyici görselleştirme ve modern iş akışı zekâsını bir araya getirerek küresel tekstil tasarımcılarının değişen ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Öne çıkan yenilikler:

* Yapay zekâ destekli tasarım hızlandırma: Renk, desen ve dosya yönetiminde yaratıcı tıkanıklıkları ortadan kaldıran, dosya organizasyonunu kolaylaştıran akıllı araçlar.

* NEDTag otomasyonu: Akıllı meta verilerle koleksiyonları otomatik olarak düzenler, tasarımları anında erişilebilir hâle getirir.

* Easy Coloring: Metin komutlarıyla tema uyumlu renk varyasyonları ve paletler oluşturan yapay zekâ destekli asistan.

* Birleşik 3D görselleştirme deneyimi: Gerçeğe yakın kumaş simülasyonları, gelişmiş doku önizlemeleri ve interaktif inceleme imkânı.

* NEDKey destekli kullacı-bulut tabanlı iş akışları: Esnek lisanslama, mobil çalışma ve yeni nesil özelliklere kolay erişim.

* Adobe®, ERP ve PLM entegrasyonları: Tasarımdan üretime daha akıcı ve bağlantılı bir süreç.

* Performans iyileştirmeleri: Print, Weave, Jacquard ve Tuft modüllerinde daha hızlı, daha akıcı ve görsel olarak iyileştirilmiş deneyim.

* Gelişmiş Dobby özellikleri: Genişletilmiş makine dönüşümleri ve çoklu atkı desteği.

* OPTINED Academy: Ekiplerin yeni özellikleri kendi hızlarında öğrenmesini sağlayan, kendi kendine ilerlemeli çevrim içi eğitim platformu.

Bu yenilikler, NedGraphics’in dijital zanaatkârlığı güçlendirme ve tasarımcıların yaratıcılık ile teknik doğruluk arasında kusursuz bir denge kurmasına destek olma misyonunun bir yansımasıdır.

NedGraphics’in Heimtextil 2026’daki varlığı, küresel tekstil tasarımcılarının gelişen ihtiyaçlarına duyduğu bağlılığın bir göstergesidir. İnsan yaratıcılığının her zaman merkezde kaldığı, dijital araçların ise bu yaratıcılığı güçlendirdiği bir geleceğe doğru ilerlerken, NedGraphics hayal gücü ile teknolojinin kesiştiği noktada yer almaya devam ediyor.

Etkinlik Bilgileri

Heimtextil 2026

13–16 Ocak 2026

Messe Frankfurt – Salon 6.1, Stand F48

Ziyaretçileri standımızda ekibimizle tanışmaya, NedGraphics 2026’nın yeteneklerini keşfetmeye ve bu yeniliklerin 2026 ve sonrasında tasarım süreçlerine nasıl değer katabileceğini birlikte konuşmaya davet ediyoruz.

Toplantı, demo veya basın talepleri için etkinlik boyunca uzmanlarımız Salon 6.1, Stand F48’te hazır bulunacaktır. Görüşmeler yapmayı ve dijital zanaatkârlığın bir sonraki bölümünü birlikte inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

NedGraphics Hakkında

NedGraphics™, hazır giyim, ev tekstili, zemin kaplamaları ve genel tekstil endüstrileri için tekstil tasarımı ve CAD/CAM yazılımları alanında lider bir çözümdür. Şirketin misyonu, yaratıcılığı teknolojiyle birleştiren yenilikçi araçlarla tasarımcıları güçlendirmektir. NedGraphics çözümleri, üretime hazır tasarımların daha hızlı, daha doğru ve daha verimli şekilde geliştirilmesini sağlar. Tasarım ve ürün geliştirme süreçlerini dijitalleştirerek hataları azaltır, iş akışlarını optimize eder ve numune maliyetlerini düşürerek sürdürülebilirlik hedeflerini destekler. NedGraphics, Constellation Software Inc. (TSX: CSU) bünyesindeki Dorado Software Group’un bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için nedgraphics.com adresini ziyaret edebilirsiniz.





