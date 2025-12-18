NedGraphics conferma la partecipazione a Heimtextil 2026 e presenta il futuro dell’artigianato digitale

FRANKFURT, HESSE, GERMANY, December 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics è lieta di annunciare la propria partecipazione a Heimtextil, la principale fiera internazionale dedicata ai tessili e all’interior design, che si terrà dal 13 al 16 gennaio 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. Quest’anno segna per NedGraphics un traguardo importante con il lancio di NedGraphics 2026, una suite software di nuova generazione che inaugura una nuova era di creatività ibrida, intelligenza digitale e valorizzazione duratura dell’artigianato umano.

I visitatori potranno trovare NedGraphics nel Padiglione 6.1, Stand F48, dove l’azienda presenterà innovazioni che elevano il modo in cui i designer di tutto il mondo concepiscono, sviluppano e realizzano design pronti per la produzione.

Il tema di tendenza di Heimtextil 2026, “Craft is a Verb”, riflette un movimento in crescita in cui gesti umani intuitivi convivono con flussi di lavoro digitali avanzati. Questo cambiamento si allinea perfettamente con NedGraphics 2026, che consente ai designer di muoversi con ancora maggiore fluidità tra spontaneità creativa ed esecuzione tecnica di precisione.

NedGraphics 2026 introduce funzionalità di design più intelligenti, maggiore velocità e strumenti più intuitivi, permettendo agli studi di trasformare schizzi, texture, strutture e composizioni multilivello in risultati professionali con facilità. Ogni miglioramento è stato progettato per valorizzare il processo creativo, modernizzando al contempo il modo in cui le idee prendono forma.

Invitiamo cordialmente tutti i visitatori di Heimtextil a visitare il nostro stand per scoprire le numerose novità di NedGraphics 2026. La versione di quest’anno combina intelligenza artificiale, visualizzazione immersiva e intelligenza avanzata dei flussi di lavoro per rispondere alle esigenze in evoluzione dei designer tessili a livello globale. Tra i principali highlight:

* Accelerazione del design basata sull’IA per colore, motivo e gestione degli asset, che elimina i colli di bottiglia creativi e semplifica l’organizzazione dei file.

* Automazione NEDTag, che applica metadati intelligenti, organizza le collezioni in modo efficiente e rende gli asset immediatamente reperibili.

* Easy Coloring, un assistente basato sull’IA che genera varianti cromatiche e palette tematiche a partire da semplici prompt testuali, accelerando l’esplorazione creativa.

* Visualizzazione 3D unificata, con simulazioni tessili realistiche, anteprime di texture migliorate e visualizzazioni interattive per approvazioni di design più precise.

* Flussi di lavoro cloud basati su NEDKey, che offrono licenze flessibili, mobilità e accesso alle funzionalità più recenti.

* Connettività estesa con applicazioni Adobe®, oltre a sistemi ERP e PLM, per un processo design-to-production ottimizzato.

* Miglioramenti delle prestazioni, con interfacce utente più raffinate, ottimizzazioni visive e flussi di lavoro più rapidi per Print, Weave, Jacquard e Tuft.

* Funzionalità Dobby avanzate, incluse ulteriori conversioni macchina e supporto per inserimenti di trama multipli.

* OPTINED Academy, una nuova piattaforma di apprendimento online self-paced che supporta i team nell’acquisizione delle nuove funzionalità secondo i propri tempi.

Queste innovazioni confermano l’impegno di lunga data di NedGraphics nello sviluppo dell’artigianato digitale e nel supporto ai designer, consentendo loro di lavorare con creatività e precisione tecnica.

La partecipazione di NedGraphics a Heimtextil sottolinea l’impegno dell’azienda nel rispondere alle esigenze in continua evoluzione dell’industria tessile globale. In un futuro in cui la creatività umana resta insostituibile e gli strumenti digitali ne amplificano l’impatto, NedGraphics continua a operare all’intersezione tra immaginazione e tecnologia.

Dettagli dell’evento

Heimtextil 2026

13–16 gennaio 2026

Messe Frankfurt

Padiglione 6.1, Stand F48

Invitiamo tutti i visitatori a incontrare il nostro team, scoprire le potenzialità di NedGraphics 2026 e capire come queste innovazioni possano arricchire il loro lavoro nel prossimo anno.

Per appuntamenti, dimostrazioni o richieste stampa, vi invitiamo a visitarci nel Padiglione 6.1, Stand F48. I nostri esperti saranno a vostra disposizione per tutta la durata della fiera. Saremo lieti di confrontarci e di costruire insieme il prossimo capitolo dell’artigianato digitale.

Informazioni su NedGraphics

NedGraphics™ è un fornitore leader di soluzioni software CAD/CAM e di design tessile per i settori dell’abbigliamento, dei tessili per la casa, dei rivestimenti per pavimenti e per l’intera industria tessile. L’azienda si propone di supportare i designer con strumenti innovativi che uniscono perfettamente creatività e tecnologia. Le soluzioni NedGraphics consentono lo sviluppo di design pronti per la produzione con maggiore velocità, precisione ed efficienza. Digitalizzando i processi di design e sviluppo, si riducono gli errori, si ottimizzano i flussi di lavoro e si abbassano i costi di campionatura, con effetti positivi su produttività e sostenibilità. NedGraphics fa parte di Dorado Software Group, una divisione di Constellation Software Inc. (TSX: CSU).Ulteriori informazioni sono disponibili su nedgraphics.com.





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.