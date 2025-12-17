Anas Ferchichi lance un service complet de relocalisation à Dubaï pour les entrepreneurs européens

Le consultant fiscal propose un accompagnement de bout en bout pour les chefs d'entreprise souhaitant bénéficier du cadre fiscal avantageux des Émirats arabes

PARIS, FRANCE, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Anas Ferchichi , consultant fiscal international et spécialiste de la relocalisation à Dubaï, annonce le lancement d'une offre de services intégrée destinée aux entrepreneurs européens cherchant à optimiser leur situation fiscale tout en développant leurs activités au Moyen-Orient.Cette initiative répond à une demande croissante de la part des dirigeants d'entreprises françaises, belges, suisses et d'autres pays européens confrontés à des taux d'imposition élevés. Les Émirats arabes unis offrent un environnement fiscal attractif avec une absence d'impôt sur le revenu des personnes physiques, aucun impôt sur les plus-values et aucun impôt sur la fortune.Le processus développé par Anas Ferchichi se déroule en cinq étapes distinctes. La première phase consiste en une consultation stratégique gratuite permettant d'analyser la situation fiscale actuelle du client et de concevoir un plan personnalisé. La deuxième étape porte sur la sélection et la création de l'entité juridique appropriée, avec la possibilité d'effectuer l'ensemble des démarches d'incorporation à distance.« Après plus d'une décennie passée dans le conseil fiscal international en Europe et au Moyen-Orient, j'ai constaté un écart critique : la plupart des entrepreneurs peinent à naviguer dans le monde complexe de l'optimisation fiscale internationale et de la relocalisation transfrontalière », déclare Anas Ferchichi. « Notre approche vise à simplifier ce processus tout en garantissant une conformité totale avec les réglementations en vigueur. »La troisième étape concerne l'établissement de l'infrastructure bancaire, incluant l'ouverture de comptes professionnels et personnels auprès de banques de premier rang aux Émirats arabes unis. Les clients bénéficient d'IBAN multidevises et de capacités de virements internationaux.La quatrième phase couvre le traitement des visas de résidence, des examens médicaux à l'obtention de l'Emirates ID et au tamponnage final du visa. Une équipe de conciergerie coordonne l'ensemble des rendez-vous lors du séjour du client à Dubaï.Enfin, la cinquième étape assure un accompagnement continu comprenant la comptabilité, la conformité réglementaire, le renouvellement des visas et le conseil stratégique.Les entrepreneurs ayant fait appel à ces services témoignent de transformations significatives de leurs activités. Le modèle permet notamment aux dirigeants de conserver l'intégralité de leurs bénéfices et de réinvestir plus efficacement dans le développement de leurs entreprises.Les zones franches de Dubaï, dont l'IFZA (International Free Zone Authority) où Anas Ferchichi est spécialisé, offrent des conditions particulièrement favorables aux entreprises internationales, notamment l'absence d'exigence de capital minimum et des solutions de bureaux flexibles.À propos d'Anas FerchichiAnas Ferchichi est un consultant fiscal international spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs et des professionnels souhaitant établir leur entreprise et leur résidence à Dubaï. Fort d'une expérience de plus de dix ans dans la finance d'entreprise et le conseil fiscal international, il propose des solutions de relocalisation conformes aux réglementations en vigueur et adaptées à la situation de chaque client.

