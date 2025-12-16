Anas Ferchichi amplía servicios de reubicación empresarial en Dubái para emprendedores hispanohablantes

El estratega fiscal internacional ofrece asistencia integral para establecer empresas y residencia en los Emiratos Árabes Unidos

MADRID, SPAIN, December 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Anas Ferchichi , consultor fiscal internacional y especialista en reubicación a Dubái, anuncia la expansión de sus servicios para atender específicamente a emprendedores de España, México, Argentina, Colombia y otros países hispanohablantes interesados en establecer operaciones en los Emiratos Árabes Unidos.Esta iniciativa responde al creciente interés de empresarios hispanohablantes por el marco fiscal favorable de los Emiratos Árabes Unidos, que no aplica impuesto sobre la renta personal, impuesto sobre ganancias de capital ni impuesto sobre el patrimonio. El IVA se aplica únicamente al 5% en transacciones domésticas, con exenciones para operaciones fuera del país.« Después de más de una década en finanzas corporativas y consultoría fiscal internacional entre Europa y Oriente Medio, descubrí una brecha crítica: la mayoría de los emprendedores tienen dificultades para navegar el complejo mundo de la optimización fiscal internacional y la reubicación transfronteriza », señala Anas Ferchichi. « Nuestra misión es eliminar esas barreras y hacer que el proceso sea accesible para todos. »El proceso de reubicación desarrollado por Ferchichi consta de cinco etapas. La primera es una consulta estratégica gratuita donde se analiza la situación fiscal actual del cliente, su modelo de negocio y sus objetivos para diseñar un plan personalizado de establecimiento en Dubái.La segunda etapa aborda la selección de la entidad legal y la constitución de la empresa. Los clientes pueden elegir entre opciones de zona franca o territorio principal según sus necesidades específicas. El registro inicial puede completarse de forma remota sin necesidad de viajar a Dubái.La tercera fase establece la infraestructura financiera mediante la apertura de cuentas bancarias corporativas y personales en bancos emiratíes de primer nivel. Los clientes reciben IBAN multimoneda con capacidades de transferencias internacionales SWIFT y SEPA.La cuarta etapa gestiona el procesamiento de visas de residencia, incluyendo exámenes médicos, Emirates ID, datos biométricos y sellado final del visado. Un equipo de conserjería coordina todas las citas durante la visita del cliente a Dubái.La quinta fase proporciona soporte continuo que incluye contabilidad, cumplimiento normativo, renovaciones de visas, gobernanza corporativa y asesoría estratégica.Los testimonios de clientes destacan transformaciones significativas en sus negocios. Propietarios de empresas de comercio electrónico, consultores de software y fundadores de agencias digitales han reportado mejoras sustanciales en su capacidad de reinversión y crecimiento tras completar el proceso de reubicación.Las zonas francas de Dubái no requieren capital mínimo para la mayoría de las estructuras empresariales y ofrecen soluciones flexibles de espacios de trabajo, incluyendo oficinas virtuales y espacios de coworking. Los titulares de visas deben visitar los Emiratos Árabes Unidos al menos una vez cada 180 días para mantener su estatus de residencia.Acerca de Anas FerchichiAnas Ferchichi es un consultor fiscal internacional especializado en ayudar a emprendedores y profesionales a establecer sus empresas y residencia en Dubái. Con más de diez años de experiencia en finanzas corporativas y consultoría fiscal internacional en Europa y Oriente Medio, ofrece soluciones de reubicación conformes a las normativas vigentes y adaptadas a las circunstancias únicas de cada cliente.

