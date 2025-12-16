Anas Ferchichi offre servizi di consulenza fiscale per imprenditori italiani interessati a Dubai
Lo specialista in ricollocazione internazionale presenta un processo per la costituzione di società e l'ottenimento della residenza negli Emirati Arabi UnitiMILANO, ITALY, December 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- Anas Ferchichi, consulente fiscale internazionale con sede a Dubai, ha ampliato i propri servizi per assistere gli imprenditori italiani nel trasferimento delle loro attività negli Emirati Arabi Uniti. L'iniziativa risponde all'interesse crescente da parte di titolari di aziende italiane verso il quadro fiscale favorevole offerto dalla regione del Golfo.
Gli Emirati Arabi Uniti non applicano imposte sul reddito delle persone fisiche, imposte sulle plusvalenze né imposte patrimoniali. L'imposta sulle società, introdotta al 9% sui profitti superiori a 375.000 AED (circa 93.000 euro), prevede esenzioni per molte società costituite nelle zone franche.
« Ho trascorso oltre un decennio nel settore della finanza aziendale e della consulenza fiscale internazionale tra Europa e Medio Oriente », afferma Anas Ferchichi. « Durante questo periodo, ho osservato come l'ecosistema favorevole alle imprese degli Emirati Arabi Uniti abbia trasformato aziende e individui. Questa esperienza mi ha ispirato a costruire una pratica specializzata focalizzata esclusivamente sull'aiutare gli imprenditori ambiziosi a realizzare la stessa trasformazione. »
Il processo di ricollocazione si articola in cinque fasi. La prima prevede una sessione strategica gratuita per analizzare la situazione fiscale attuale, il modello di business e gli obiettivi del cliente. La seconda fase riguarda la selezione dell'entità giuridica e la costituzione della società, con possibilità di completare la registrazione da remoto senza necessità di recarsi a Dubai per l'incorporazione iniziale.
La terza fase stabilisce l'infrastruttura finanziaria attraverso conti bancari aziendali e personali presso banche emiratine di primo livello. I clienti ricevono IBAN multivaluta con capacità di bonifici internazionali SWIFT e SEPA.
La quarta fase gestisce l'elaborazione dei visti di residenza, coordinando visite mediche, Emirates ID, dati biometrici e timbratura finale del visto. Un team di concierge assiste i clienti durante il loro soggiorno a Dubai per completare questi requisiti.
La quinta fase fornisce supporto continuativo per la conformità, inclusi servizi contabili, rinnovi dei visti, governance aziendale e consulenza strategica.
I requisiti di residenza prevedono che i titolari di visto visitino gli Emirati Arabi Uniti almeno una volta ogni 180 giorni. I visti di residenza sono tipicamente emessi per più anni e sono rinnovabili finché la società rimane attiva e conforme alle normative emiratine.
Le zone franche di Dubai, tra cui l'IFZA dove Anas Ferchichi è specializzato, non richiedono capitale minimo per la maggior parte delle strutture societarie e offrono soluzioni flessibili di uffici virtuali e spazi di coworking.
Anas Ferchichi è un consulente fiscale internazionale specializzato nell'assistenza a imprenditori e professionisti per la costituzione di società e la residenza a Dubai. Con oltre dieci anni di esperienza nella finanza aziendale e nella consulenza fiscale internazionale in Europa e Medio Oriente, fornisce soluzioni di ricollocazione conformi alle normative e personalizzate per ogni cliente.
