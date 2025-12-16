ساروجة تُسجّل نموًا استثنائيًا في الطلبات اليومية بمعدّل عشرة أضعاف بفضل شراكتها مع "كيتا"

RIYADH, SAUDI ARABIA, December 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- حققت "ساروجة"، الوجهة المحلية الرائدة لعشاق المشاوي في مدينة الرياض، نموًا غير مسبوق في عدد الطلبات اليومية عبر المنصات الرقمية، بلغ عشرة أضعاف، وذلك بعد دخولها في شراكة استراتيجية مع منصة "كيتا". وقد اختارت "ساروجة" كيتا لتكون أول منصة رقمية لها في مجال التوصيل، في خطوة مثمرة جمعت بين الرؤية التحليلية والاحترافية التشغيلية، مع الحفاظ على جودة التجربة التي يثق بها العملاء منذ انطلاق العلامة عام 2015 كمحل جزارة صغير في أحد أحياء الرياض.

واعتمدت الشراكة على حضور "ساروجة" الرقمي من خلال تطوير القائمة الإلكترونية، وتسهيل تجربة الطلب، والاستفادة من تحليلات الأداء وتقييمات العملاء لفهم سلوك المستهلكين وتوجيه التحسينات التشغيلية وتطوير المنتجات. وأسهمت هذه المقاربة القائمة على البيانات في تعزيز انتشار "ساروجة"، واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، وتحقيق مصادر دخل إضافية، مما عزّز مكانتها في السوق المحلي التنافسي.

وعلّق السيد باسل درويش بركات، الرئيس التنفيذي لـ"ساروجة"، قائلاً: "عند اختيارنا لـ كيتا، كنّا نبحث عن شريك يفهم قيمنا، ويساعدنا على التوسّع دون المساس بجودة الخدمة أو أصالتنا. لقد قدّمت لنا كيتا دعمًا تحليليًا وتسويقيًا فعّالًا مكّننا من تحقيق نمو أسرع مما كنا نتوقع، والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور."

ولم تقتصر نتائج الشراكة على زيادة المبيعات فحسب، بل مكّنت "ساروجة" من تأسيس بنية رقمية متينة قابلة للتوسع المستدام على المدى البعيد. ومن خلال دمج الذكاء التشغيلي مع حملات ترويجية موجّهة، حصلت "ساروجة" على أدوات قوية لرصد وتلبية الطلب المتغير، والتخطيط لمنتجات جديدة، وتعزيز تواجدها في السوق الرقمي.

من جانبها، قالت آشلي وانغ، المدير العام لشركة "كيتا" في منطقة الشرق الأوسط: "تُجسّد شراكتنا مع ساروجة‘ قوة التكامل بين التكنولوجيا والرؤية التجارية. نحن ملتزمون بدعم العلامات التجارية السعودية لتحقيق النمو، وتوسيع قاعدة عملائها، وتقديم تجربة توصيل متميزة تواكب تطلعات المستهلك الرقمي في المملكة."

وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري الذي تؤديه "كيتا" في تمكين العلامات السعودية من تحقيق نمو رقمي ملموس من خلال تحليلات البيانات، والدعم التسويقي المتقدم، والوصول إلى قاعدة عملاء واسعة ومتفاعلة.



