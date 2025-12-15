DigitalXForce Is Now LIVE in Saudi Arabia, Accelerating Automated GRC & Security Posture Transformation in Middle East
DigitalXForce expands its footprint in Middle East
This milestone marks a significant expansion of the company’s regional footprint and reinforces its commitment to supporting digital transformation, regulatory compliance, and cyber resilience across Saudi enterprises and government agencies.
“Going live in Saudi Arabia marks a defining milestone for DigitalXForce’s global journey,” said Lalit Ahluwalia, Founder and CEO of DigitalXForce. “The Kingdom is setting the benchmark for digital trust, cyber resilience, and regulatory excellence. By bringing our AI-powered Enterprise Security Risk Posture Management platform to Saudi Arabia, we are enabling organizations to move beyond point-in-time compliance toward continuous, real-time risk intelligence—aligned with Vision 2030 and the evolving regulatory landscape.”
With the introduction of DigitalXForce capabilities in Saudi Arabia, organizations now gain direct, secure, and locally hosted access to industry-leading solutions across:
• Enterprise Security & Posture Management (ESRPM)
• Automated GRC & Continuous Compliance
• Third-Party Risk Management
• Governance (KPIs, KRIs, Policy & Procedure Automation)
• AI Governance & Model Risk Assessment
• Enterprise Risk Management
• Strengthening Data Sovereignty by Providing AI-Powered Solutions
By operating within Saudi data regions, DigitalXForce ensures:
• Local Data residency Compliance
• High-performance, low-latency access optimized for mission-critical workloads
• Enterprise-grade security delivered through combined OCI and DigitalXForce AI-driven controls
• AI-driven analytics and dashboards for risk intelligence and decision support
• Built-in compliance frameworks aligned with NCA, SAMA, and PDPL
“Our successful go-live in Saudi Arabia reflects the strength of our regional partnerships and ecosystem,” added Kapil Matta (Middle East Region Head for DigitalXForce). “Together, we are enabling enterprises to adopt a proactive, AI-powered approach to risk management—one that aligns security, compliance, and business outcomes in real time.”
DigitalXForce now provides Saudi organizations with a unified risk, governance, and security cloud platform. This expansion positions DigitalXForce as a key enabler of Saudi Arabia’s national cybersecurity, digital transformation, and cloud-first modernization efforts.
Demonstrated Outcomes Across Key Saudi Industries
Organizations adopting DigitalXForce globally—and increasingly across the Middle East—are achieving measurable, AI-driven improvements across risk, compliance, and audit operations.
Strategic Risk Excellence
• Executive-grade risk reporting, enriched with quantified financial loss scenarios
• Automated residual risk scoring, enabling real-time prioritization by business impact
Operational Efficiency
• 50% reduction in manual evidence collection and audit preparation time
• Continuous vendor-risk monitoring, shifting from quarterly snapshots to daily AI-powered insights
• Control drift detection in minutes, not days, with proactive alerting
• End-to-end automated control testing aligned to major global & Local regulatory frameworks (ISO, NIST, PCI, GDPR, NCA, SAMA and more)
These outcomes demonstrate DigitalXForce’s ability to significantly reduce operational friction while strengthening national and corporate cyber resilience.
DigitalXForce to Showcase Solutions at Black Hat MEA 2025
DigitalXForce will present its full suite of OCI-powered capabilities at Black Hat Middle East & Africa 2025.
Event Details:
- Riyadh Exhibition and Convention Center, Malham, Saudi Arabia
- 2–4 December 2025
- Booth: H1.I10
Attendees will experience live demonstrations of DigitalXForce’s automated GRC engines, AI-powered security posture analytics, and continuous compliance capabilities purpose-built for Saudi regulatory environments.
About DigitalXForce
DigitalXForce is a global provider of AI-powered Enterprise Security & Risk Posture Management, Automated GRC, and Cyber Governance solutions. Designed for modern, highly regulated industries, DigitalXForce delivers continuous visibility, real-time risk insights, and compliance automation through a unified cloud platform. With operations across the Middle East, Africa, and North America, DigitalXForce empowers organizations to modernize cybersecurity, reduce risk, and accelerate digital transformation.
For more information, visit www.digitalxforce.com.
