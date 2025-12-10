Cloudfresh publie un guide exclusif avec CTL : optimisez vos décisions Chromebox et ChromeOS à grande échelle

NANTERRE, FRANCE, December 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Cloudfresh , partenaire mondial Google Cloud Premier et Administrateur professionnel ChromeOS, a publié une ressource exclusive destinée aux responsables IT : Le guide ultime des Chromebox CTL pour les environnements de travail modernes. Soutenu par CTL, fabricant américain primé, ce guide complet explique comment les Chromebox répondent aux besoins des entreprises grâce à leurs hautes performances, à leur sécurité intégrée et à leur gestion simplifiée.À une époque où la rapidité, la sécurité et la transparence opérationnelle sont essentielles, les CTL Chromebox démarrent en moins de 10 secondes, les fonctions de sécurité multicouches de ChromeOS et un contrôle à distance des appareils, tout en maintenant une faible consommation d’énergie et une charge de travail IT réduite.« Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’appareils rapides, sécurisés et faciles à gérer. Les Chromebox de CTL offrent exactement cela », a déclaré Merrill Atwood, Vice President, Global Business Dev & Alliances chez CTL. « Avec ChromeOS et l’expertise de Cloudfresh en matière de déploiement, les entreprises peuvent se développer en toute confiance tout en maîtrisant leurs coûts. »Du matériel adapté à chaque espace de travailLa gamme CTL Chromebox comprend les modèles CBx3 et CBx3-7, disponibles en versions standard et entreprise (Enterprise). Ces appareils sont équipés de processeurs IntelCeleron et Core™ i7, prennent en charge jusqu’à 64 Go de RAM et gèrent aisément deux écrans 4K.Prêts pour les environnements de travail réelsCloudfresh a conçu le guide autour des besoins réels de déploiement, montrant comment les Chromebox CTL s’intègrent dans les flux de travail de différents secteurs :- Entreprises et centres d’appels : postes sécurisés adaptés à l’usage partagé et aux visioconférences.- Santé : appareils conformes aux exigences HIPAA pour l’accès aux dossiers médicaux et la télémédecine.- Commerce et hôtellerie : matériel fiable pour les points de vente, bornes interactives et affichages numériques.- Industrie et logistique : tableaux de bord et systèmes de planification conçus pour les environnements industriels.- Secteur public et finance : bornes et outils internes conformes aux réglementations strictes.- Et bien d’autres.Le guide développe ces déploiements de Chromebox à l’aide d’exemples concrets, en soulignant que ces appareils sont « idéaux pour les environnements qui ne dorment jamais » et qu’ils permettent aux équipes de « monter en charge rapidement, sans aucune configuration manuelle ».Un accompagnement continu et une réelle valeur ajoutéeCloudfresh et CTL offrent bien plus que des simples appareils. En tant que Professional ChromeOS Enterprise Administrator certifié, Cloudfresh propose :- Une logistique de livraison rapide avec support régional.- Des options de garantie et de continuité de service.- Des méthodologies de déploiement ChromeOS éprouvées.- Un support commercial et technique dédié à travers la région EMEA.« Trop souvent, les entreprises rendent leurs systèmes IT inutilement complexes et finissent par les remplacer dès que le matériel vieillit. Avec Chromebox et Chrome Enterprise, tout fonctionne dans le cloud — l’appareil fonctionne simplement. Grâce aux mises à jour automatiques de Google, il n’a pas besoin de mises à jour manuelles pour rester pertinent, » explique Bohdan Kubenko, cofondateur et Business Manager chez Cloudfresh. « Les Chromebox de CTL sont des appareils haut de gamme que nous avons déployés dans de nombreux projets, et ils fonctionnent parfaitement depuis des années. Fiables, faciles à gérer à distance et conçus pour les entreprises modernes — simples, évolutifs et durables. »Un IT moderne, simplifié grâce à CloudfreshPour les équipes IT souhaitant consolider leur infrastructure tout en gagnant en contrôle et visibilité, le guide exclusif de Cloudfresh sur le déploiement des Chromebox est un véritable plan de réussite. Construit à partir de cas concrets et d’expériences réelles, il aide les organisations à simplifier leurs opérations, sécuriser leur croissance et avancer avec CTL et ChromeOS comme piliers technologiques.À propos de CloudfreshCloudfresh est un partenaire mondial Google Cloud (Premier Tier), ainsi que Zendesk Advanced Partner, Asana Platinum Solutions Partner, GitLab Select Partner, HubSpot Diamond Partner, Miro Solution Partner, Okta Activate Partner, Cloudflare Select Partner, JumpCloud Gold Partner, Jamf Partner et Microsoft Partner. Depuis 2017, l’entreprise implémente, migre, intègre, administre et audite des solutions cloud — du PoC et de la formation au support continu et à l’accompagnement en matière de GenAI.À propos de CTLCTL conçoit et fabrique des appareils ChromeOS utilisés par des entreprises, des établissements scolaires et des institutions gouvernementales dans le monde entier. Forte de plus de 30 ans d’innovation, l’entreprise est reconnue pour la fiabilité de ses technologies et la qualité de son support client. Partenaire Google Cloud Premier et Intel Titanium, CTL est devenue en 2024 le premier fabricant d’appareils ChromeOS certifié B Corporation™.

