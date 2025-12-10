Cloudfresh vydává exkluzivní průvodce s CTL: Dělejte chytřejší rozhodnutí o Chromeboxech a ChromeOS ve velkém měřítku
V době, kdy jsou rychlost, bezpečnost a přehlednost provozu důležitější než kdy dřív, přinášejí CTL Chromeboxy spouštění pod 10 sekund, vícevrstvé bezpečnostní funkce systému ChromeOS a vzdálenou správu zařízení, přičemž udržují nízkou spotřebu energie i provozní náklady IT oddělení.
„Dnešní organizace potřebují zařízení, která jsou rychlá, bezpečná a snadno spravovatelná. CTL Chromeboxy přesně to nabízejí,“ uvedl Merrill Atwood, Vice President, Global Business Dev & Alliances ve společnosti CTL. „Díky ChromeOS a zkušenostem Cloudfresh s implementací mohou firmy růst s jistotou a zároveň mít své náklady pod kontrolou.“
Hardware, který se hodí do každého pracovního prostředí
Produktová řada CTL Chromebox zahrnuje modely CBx3 a CBx3-7 ve standardních i enterprise edicích. Tato zařízení jsou vybavena procesory Intel® Celeron a Core™ i7, podporují rozšíření paměti RAM až na 64 GB a bez problémů zvládají práci se dvěma 4K monitory.
Připravené na reálné pracovní scénáře
Cloudfresh vytvořil průvodce podle skutečných potřeb nasazení, aby ukázal, jak se CTL Chromeboxy uplatňují v různých odvětvích, například:
- Korporace a call centra: Zabezpečené pracovní stanice vhodné pro sdílené použití a videohovory.
- Zdravotnictví: Zařízení splňující požadavky HIPAA pro přístup k lékařským záznamům a virtuální péči.
- Maloobchod a pohostinství: Spolehlivý hardware pro POS systémy, kiosky a digitální značení.
- Výroba a logistika: Řídicí panely a plánovací systémy přizpůsobené průmyslovému provozu.
- Veřejná správa a finance: Kiosky pro veřejnost a interní nástroje splňující přísné regulační požadavky.
- A další.
Průvodce tyto způsoby nasazení Chromeboxů dále rozpracovává na reálných příkladech a zdůrazňuje, že tato zařízení jsou „ideální pro prostředí, která nikdy nespí“, a umožňují týmům „rychle škálovat bez jakéhokoli ručního nastavování“.
Trvalá podpora a skutečná hodnota
Cloudfresh a CTL nabízejí víc než jen zařízení. Jako certifikovaný Professional ChromeOS Enterprise Administrator přináší Cloudfresh:
- Rychlou logistiku dodávek s regionální podporou.
- Možnosti záruky a plánování kontinuity služeb.
- Ověřené metodiky implementace ChromeOS.
- Vyhrazenou obchodní a technickou podporu napříč regionem EMEA.
„Příliš často firmy své IT systémy zbytečně komplikují a nakonec je musejí měnit, jakmile hardware zastará. S Chromeboxem a Chrome Enterprise běží vše v cloudu — zařízení prostě funguje. Díky automatickým aktualizacím od Googlu není potřeba ho neustále aktualizovat, aby zůstalo relevantní,“ uvedl Bohdan Kubenko, spoluzakladatel a obchodní manažer společnosti Cloudfresh. „CTL Chromeboxy jsou špičková zařízení, která jsme nasadili v řadě projektů a která fungují bez problémů už léta. Jsou spolehlivá, snadno spravovatelná odkudkoli a navržená pro moderní podnikání — jednoduchá, škálovatelná a udržitelná.“
Moderní IT, jednoduše díky CTL Chromeboxu
Pro IT týmy, které chtějí konsolidovat svou koncovou infrastrukturu a získat větší kontrolu i přehled, představuje exkluzivní průvodce nasazením Chromeboxů od Cloudfresh kompletní plán úspěchu. Vybudovaný na reálných případech a přímých zkušenostech pomáhá organizacím zjednodušit provoz, bezpečně škálovat a rozvíjet se s jádrem v podobě CTL a ChromeOS.
Pro kompletní informace navštivte webové stránky Cloudfresh.
O společnosti Cloudfresh
Cloudfresh je globální partner Google Cloud (úroveň: Premier), Zendesk Advanced Partner, Asana Platinum Solutions Partner, GitLab Select Partner, HubSpot Diamond Partner, Miro Solution Partner, Okta Activate Partner, Cloudflare Select Partner, JumpCloud Gold Partner, Jamf Partner a Microsoft Partner. Od roku 2017 společnost implementuje, migruje, integruje, spravuje a audituje cloudová řešení — od PoC a školení až po průběžnou podporu a poradenství v oblasti GenAI.
O společnosti CTL
CTL navrhuje a vyrábí zařízení ChromeOS, která využívají firmy, školy a vládní organizace po celém světě. Díky více než 30 letům inovací je CTL známé pro svou spolehlivou technologii a zákaznickou podporu. CTL je partnerem Google Cloud s úrovní Premier a partnerem Intel Titanium. V roce 2024 se CTL stala prvním výrobcem zařízení ChromeOS, který získal certifikaci B Corporation™.
