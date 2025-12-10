Cloudfresh publikuje ekskluzywny przewodnik z CTL: mądrzejsze decyzje dotyczące Chromeboxów i ChromeOS dla biznesu

News Provided By

KRAKOW, POLAND, December 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Cloudfresh , globalny partner Google Cloud Premier oraz certyfikowany Professional ChromeOS Administrator, opublikował wyjątkowe źródło wiedzy dla liderów IT: Kompletny przewodnik po wykorzystaniu komputerów CTL Chromebox w nowoczesnych miejscach pracy. Ta obszerna publikacja, wspierana przez CTL, wielokrotnie nagradzanego producenta z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, szczegółowo opisuje, w jaki sposób Chromeboxy odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstw dzięki wysokiej wydajności, wbudowanym zabezpieczeniom i uproszczonemu zarządzaniu.W czasach, gdy kluczowe są szybkość, bezpieczeństwo i przejrzystość operacyjna, CTL Chromeboxy zapewniają uruchamianie systemu w mniej niż 10 sekund, wielowarstwowe zabezpieczenia ChromeOS oraz zdalne zarządzanie urządzeniami, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego zużycia energii i kosztów IT.„Firmy potrzebują dziś urządzeń, które są szybkie, bezpieczne i łatwe w nadzorze. CTL Chromeboxy oferują dokładnie to,” powiedział Merrill Atwood, Vice President, Global Business Dev & Alliances w CTL. „Dzięki ChromeOS i doświadczeniu Cloudfresh w zakresie wdrożeń, przedsiębiorstwa mogą rozwijać się z pewnością, kontrolując jednocześnie całkowity koszt posiadania.”Sprzęt dopasowany do każdego miejsca pracyLinia CTL Chromebox obejmuje modele CBx3 i CBx3-7 w wersjach standardowej i enterprise. Urządzenia wyposażone są w procesory IntelCeleron i Core™ i7, umożliwiają rozbudowę pamięci RAM do 64 GB oraz obsługują dwa monitory 4K jednocześnie.Gotowe do realnych zastosowańCloudfresh opracował przewodnik na podstawie rzeczywistych wdrożeń, pokazując, jak CTL Chromeboxy wspierają codzienną pracę w różnych sektorach, takich jak:- Korporacje i call center: bezpieczne stanowiska pracy do użytku współdzielonego i wideokonferencji.- Służba zdrowia: urządzenia spełniające wymogi HIPAA w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej i opieki zdalnej.- Handel detaliczny i hotelarstwo: niezawodny sprzęt dla POS, kiosków i systemów digital signage.- Produkcja i logistyka: panele zarządzania i systemy planowania pracy dostosowane do środowiska przemysłowego.- Administracja publiczna i finanse: kioski samoobsługowe i narzędzia wewnętrzne zgodne z wymaganiami regulacyjnymi.- Oraz inne.Przewodnik rozwija te wdrożenia Chromeboxów na przykładach z życia wziętych, podkreślając, że urządzenia są „idealne dla środowisk, które nigdy nie śpią”, oraz umożliwiają zespołom „szybkie skalowanie bez konieczności ręcznej konfiguracji”.Wsparcie i realna wartośćCloudfresh i CTL oferują więcej niż tylko sprzęt. Jako certyfikowany Professional ChromeOS Enterprise Administrator , Cloudfresh zapewnia:- Szybką logistykę dostaw z regionalnym wsparciem.- Opcje gwarancji i planowanie ciągłości działania.- Sprawdzone metody wdrożeń ChromeOS.- Dedykowane wsparcie handlowe i techniczne w całym regionie EMEA.„Zbyt często firmy nadmiernie komplikują swoje systemy IT, a potem muszą je wymieniać, gdy sprzęt się starzeje. Dzięki Chromeboxom i Chrome Enterprise wszystko działa w chmurze — urządzenie po prostu działa. Dzięki automatycznym aktualizacjom od Google nie wymaga ręcznych aktualizacji, aby pozostać aktualne,” powiedział Bohdan Kubenko, współzałożyciel i Business Manager w Cloudfresh. „CTL Chromeboxy to najwyższej klasy urządzenia, które wdrożyliśmy w wielu projektach działających bezproblemowo od lat. Są niezawodne, łatwe w zarządzaniu z dowolnego miejsca i stworzone z myślą o nowoczesnych firmach — prostych, skalowalnych i zrównoważonych.”Nowoczesne IT w prostym wydaniu dzięki CTL ChromeboxDla zespołów IT, które chcą konsolidować infrastrukturę końcową, zyskując przy tym kontrolę i widoczność, ekskluzywny przewodnik Cloudfresh dotyczący wdrożeń Chromeboxów stanowi kompletną mapę sukcesu. Oparty na rzeczywistych przypadkach i praktycznym doświadczeniu, pomaga organizacjom upraszczać operacje, bezpiecznie skalować i rozwijać się z CTL i ChromeOS w centrum działania.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Cloudfresh.O CloudfreshCloudfresh jest globalnym partnerem Google Cloud (poziom Premier), a także Zendesk Advanced Partner, Asana Platinum Solutions Partner, GitLab Select Partner, HubSpot Diamond Partner, Miro Solution Partner, Okta Activate Partner, Cloudflare Select Partner, JumpCloud Gold Partner, Jamf Partner i Microsoft Partner. Od 2017 roku firma wdraża, migruje, integruje, administruje i audytuje rozwiązania chmurowe — od PoC i szkoleń po stałe wsparcie i doradztwo w zakresie GenAI.O CTLCTL projektuje i produkuje urządzenia ChromeOS wykorzystywane przez firmy, szkoły i instytucje rządowe na całym świecie. Z ponad 30-letnim doświadczeniem w innowacjach, CTL znane jest z niezawodnej technologii i wysokiej jakości obsługi klienta. Firma jest partnerem Google Cloud na poziomie Premier oraz Intel Titanium Partner. W 2024 roku CTL jako pierwszy producent urządzeń ChromeOS uzyskał certyfikację B Corporation™.

