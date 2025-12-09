Open Assessment Technologies bringt die nächste Generation der TAO Community Edition auf den Markt

Förderung der digitalen Transformation von Bildungseinrichtungen durch ein faires, inklusives Bildungsökosystem auf Basis von Open Source und offenen Standards.

LUXEMBOURG, December 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Open Assessment Technologies (OAT), Entwickler von TAO – der weltweit führenden Open-Source-Plattform für digitale Bewertungen –, kündigt heute die nächste Generation der TAO Community Edition (TAO CE) an. Die neue Version steht ab dem 5. Januar 2026 weltweit kostenlos zum Download bereit. Dieses bedeutende Release markiert einen entscheidenden Schritt hin zu einer offenen, erweiterbaren und gemeinschaftsorientierten Innovation im Bereich digitaler Bewertungen und Bildungstechnologien.Die TAO CE umfasst eine erweiterte Suite modularer Produkte – TAO Advance, TAO Grader, TAO Insights und TAO Portal – und bietet einen leistungsstarken, durchgängig integrierten Stack, der es Institutionen und Entwicklern ermöglicht, ihre Bewertungsinfrastruktur zu kontrollieren, flexibel anzupassen und eigenständig zu verwalten.Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen des TAO Community Forums, einer offenen Community für alle, die TAO weiterentwickeln wollen. Sie bringt Entwickler:innen, Bewertungsexpert:innen und Institutionen zusammen, um gemeinsam effektivere, skalierbare und transparente Bewertungslösungen zu gestalten. Über das Forum erhalten Nutzer:innen direkten Zugang zu Kollaborationstools, gemeinsam priorisierten Funktionswünschen, Roadmap-Diskussionen und vielfältigen Möglichkeiten zur aktiven Mitwirkung.Mit der TAO Community Edition und ihrer Suite modularer Tools behalten Institutionen und Entwickler die Hoheit über ihre Software – ohne Bindung an einen bestimmten Anbieter und ohne Einschränkungen durch nutzerbasierte Lizenzmodelle. Dank der modularen Architektur der Plattform können sie genau die Komponenten einsetzen, die sie benötigen, und ihre Lösung flexibel und bedarfsgerecht skalieren.Dank ihrer mehrsprachigen Oberfläche, die mehr als 18 Sprachen unterstützt, ermöglicht TAO Bildungseinrichtungen weltweit die Durchführung digitaler Prüfungen und Tests und stärkt so Chancengerechtigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion in ihren Bildungssystemen.„Digitale Bewertungen sind nur dann wirklich erfolgreich, wenn sie offen, erweiterbar und in einer starken Community verankert sind – und nicht in proprietären Systemen gefangen bleiben“, so Mack K. Machida, Co-CEO von Open Assessment Technologies. „Mit der TAO Community Edition und unserem neuen Entwicklerforum geben wir der weltweiten TAO Community die Werkzeuge an die Hand, ihre Infrastruktur selbst zu gestalten, Lösungen zu skalieren und die nächste Generation des Lernens aktiv mitzugestalten.“TAO setzt auf offene Standards wie QTI, LTIund WCAG und ist damit von Grund auf interoperabel und barrierefrei ausgelegt. Gleichzeitig bietet TAO eine Plattform, auf der die Community die digitale Transformation aktiv mitgestaltet: Mitwirkende können Roadmap und Funktionsumfang direkt beeinflussen. Der zentrale Ort für diesen Austausch ist das TAO Community Forum, das Beiträge bündelt und Transparenz über die Weiterentwicklung von TAO schafft. Die TAO Community Edition und die erweiterten Module werden unter der Affero General Public License v3 (AGPLv3) veröffentlicht.Wie TAO Bildungseinrichtungen zugute kommtBehalten Sie die Kontrolle über Ihre BewertungssoftwareDank Open-Source-Code und transparenter Lizenzierung behalten Sie die Kontrolle über Plattform, Roadmap und Daten – ohne Bindung an intransparente, proprietäre Systeme. Die Ausrichtung an offenen Standards (QTI, LTI, xAPI) stellt sicher, dass sich TAO nahtlos in bestehende LMS-, Identitäts-, Reporting- und Überwachungssysteme einfügt.Modularer End-to-End-StackSetzen Sie genau die Module ein, die Sie benötigen – TAO Advance (Durchführung), TAO Grader (manuelle Bewertung), TAO Insights (Analysen) und TAO Portal (Verwaltung) – einschließlich integrierter Prüfungsaufsicht (Proctoring), mit der Lehrkräfte Testdurchläufe vor Ort in Echtzeit einsehen, bei Bedarf pausieren oder bei Unregelmäßigkeiten abbrechen können. So können Sie Ihre Lösung schrittweise ausbauen und in Ihrem eigenen Tempo skalieren.Geschwindigkeit und Transparenz aus der CommunityEin öffentliches Entwicklerforum (Start mit der TAO Community Edition) und ein klares Beitragsmodell ermöglichen es Institutionen, Funktionswünsche zu priorisieren, Erweiterungen zu teilen und Fehlerbehebungen zu beschleunigen – aus Nutzer:innen werden aktive Mitgestalter:innen.Inklusion und BarrierefreiheitWCAG-konforme Barrierefreiheit und eine mehrsprachige Benutzeroberfläche ermöglichen eine inklusive Nutzung – unabhängig von Region, Endgerät oder Bandbreite.Datenportabilität und DatensouveränitätOffene Standards und transparente Formate erleichtern Export, Migration und langfristige Datenhaltung und helfen dabei, gesetzliche Vorgaben und Anforderungen an die Langzeitarchivierung zuverlässig zu erfüllen. Wenn Sie TAO als zentrales Element Ihrer Infrastruktur einsetzen, behalten Sie die Hoheit über Ihre Daten und können nationale Anforderungen an die Datenhoheit gezielt umsetzen.Über TAOTAO von Open Assessment Technologies ist eine führende digitale Prüfungsplattform für Bildung und berufliche Weiterentwicklung. TAO ist modular, anpassbar und interoperabel und ermöglicht es Nutzer:innen, sich von proprietären Einschränkungen und hohen Lizenzkosten zu lösen und ihre Prüfungs- und Testlandschaft eigenständig zu gestalten und zu betreiben. Mit einer Prüfungsoberfläche für Lernende, die in mehr als 82 Sprachen verfügbar ist, unterstützt TAO weltweit jährlich über 30 Millionen Tests.Weitere Informationen: www.taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability*WCAG: Web Content Accessibility GuidelinesQTIand LTIare trademarks of the 1EdTechConsortium, Inc. (1edtech.org)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.