Open Assessment Technologies lancia la nuova generazione di 'TAO Community Edition'
Favorire la trasformazione digitale delle istituzioni educative attraverso un ecosistema educativo equo e inclusivo basato su codice e standard aperti.LUXEMBOURG, December 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Open Assessment Technologies (OAT), creatrice di TAO – la principale piattaforma open source al mondo per la valutazione digitale –, annuncia oggi il rilascio della nuova TAO Community Edition (TAO CE), la piattaforma leader per la valutazione educativa con sorgente aperta. La nuova versione sarà disponibile per il download gratuito in tutto il mondo a partire dal 5 gennaio 2026. Questo rilascio rappresenta un passo fondamentale verso un’innovazione nella valutazione digitale e nell’ecosistema educativo che sia aperta, estensibile e guidata dalla community.
TAO CE include una suite ampliata di prodotti modulari – TAO Advance, TAO Grader, TAO Insights e TAO Portal – che offre uno stack integrato potente e completo, consentendo alle istituzioni e agli sviluppatori di possedere, personalizzare e gestire pienamente la propria infrastruttura di valutazione.
Questo rilascio fa parte del TAO Community Forum, un movimento che riunisce sviluppatori, esperti di valutazione e istituzioni per co-creare soluzioni di valutazione più efficaci, scalabili e trasparenti. Attraverso questo ecosistema, gli utenti avranno accesso diretto a strumenti collaborativi, richieste di funzionalità promosse dalla community, discussioni sul piano d’azione e opportunità di contributo future.
Con TAO Community Edition e la sua suite modulare, istituzioni e sviluppatori ottengono la piena proprietà del software, liberi dalla dipendenza dal fornitore e dai vincoli delle licenze per utente. L’architettura modulare della piattaforma consente agli utenti di integrare solo i componenti di cui hanno bisogno, garantendo la massima flessibilità e scalabilità.
Grazie alla sua interfaccia multilingue, che supporta oltre 18 lingue, TAO consente alle organizzazioni di erogare valutazioni a livello globale, promuovendo equità, accessibilità e inclusione nei sistemi educativi di tutto il mondo.
«La valutazione digitale prospera quando è aperta, estensibile e guidata dalla comunità, non confinata in sistemi proprietari», ha dichiarato Mack K. Machida, Co‑CEO di Open Assessment Technologies. «Con TAO Community Edition e il nostro nuovo forum per sviluppatori, stiamo dando alla comunità globale gli strumenti per possedere la propria infrastruttura, scalare le proprie soluzioni e plasmare dall’interno la prossima generazione dell’apprendimento.»
Basata su standard aperti come QTI®, LTI® e WCAG, TAO garantisce interoperabilità e accessibilità fin dalla progettazione. Soprattutto, offre una piattaforma per la trasformazione digitale guidata dalla comunità, consentendo ai contributori di influenzare direttamente il piano d’azione e le funzionalità. Tutto questo è orchestrato attraverso il TAO Community Forum, che fornisce una supervisione unificata dell’intero ecosistema di valutazione. TAO Community Edition e i moduli estesi saranno disponibili sotto licenza Affero General Public License v3 (AGPLv3).
Come TAO supporta le istituzioni educative
Possiedi il tuo software di valutazione, non limitarti al noleggio
Il codice open source e le licenze trasparenti consentono di mantenere il controllo sulla piattaforma, sulla roadmap e sui dati, senza dipendenze opache. L’allineamento agli standard (QTI®, LTI®, xAPI) garantisce un’integrazione fluida di TAO con gli ecosistemi esistenti di gestione della formazione, educazione, identità, relazione e supervisione.
Stack modulare completo
Adotta ciò di cui hai bisogno – TAO Advance (erogazione), TAO Grader (valutazione manuale), TAO Insights (analisi di dati) e TAO Portal (amministrazione) – con funzioni di supervisione integrate in presenza. Permette di scalare le capacità al tuo ritmo.
Velocità e trasparenza della community
Un forum pubblico per sviluppatori e un modello di contribuzione (lanciato insieme a TAO Community Edition) che consentono alle istituzioni di influenzare le funzionalità, condividere estensioni e accelerare le correzioni, trasformando gli utenti in co-costruttori.
Equità su larga scala
Un’accessibilità allineata alle linee guida WCAG e un’esperienza multilingue supportano un’erogazione inclusiva delle valutazioni in tutti i paesi, sui vari dispositivi e con diverse condizioni di connettività.
Portabilità e sovranità dei dati
Gli standard aperti e i formati trasparenti semplificano esportazione, migrazione e gestione a lungo termine dei dati per soddisfare i requisiti normativi e di archiviazione. Allo stesso modo, soddisfa i requisiti di residenza di dati quando TAO viene distribuito all'interno della tua infrastruttura.
Informazioni su TAO
TAO, di Open Assessment Technologies, è la soluzione leader per la valutazione digitale nell’istruzione e nello sviluppo professionale. Modulare, personalizzabile e interoperabile by design, TAO consente agli utenti di liberarsi dai vincoli proprietari, eliminare i costi di licenza e assumere il pieno controllo delle proprie risorse di valutazione. Con un’interfaccia studente disponibile in oltre 82 lingue, TAO eroga ogni anno più di 30 milioni di test in tutto il mondo.
Per saperne di più: www.taotesting.com
*QTI®: Question and Test Interoperability
*LTI®: Learning Tools Interoperability
*WCAG: Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web
*QTI® e LTI® sono marchi di 1 EdTech® Consortium, Inc. (1edtech.org)
