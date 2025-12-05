Open Assessment Technologies lance la nouvelle génération de 'TAO Community Edition'

Accompagner la transformation numérique des établissements éducatifs grâce à un écosystème équitable et inclusif fondé sur le source et les standards ouverts.

LUXEMBOURG, December 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Open Assessment Technologies (OAT), éditeur du logiciel TAO – la principale plateforme open source d’évaluation de compétences au monde –, annonce aujourd’hui la prochaine sortie de la nouvelle génération TAO Community Edition (TAO CE) . La nouvelle version sera disponible en téléchargement gratuit dans le monde entier à partir du 5 janvier 2026. Cette version majeure marque une étape décisive vers une innovation en évaluation numérique, ouverte, extensible et animée par la communauté, au service de l’ensemble de l’écosystème éducatif.TAO CE comprend une gamme élargie de produits modulaires – TAO Advance, TAO Grader, TAO Insights et TAO Portal – offrant une suite intégrée puissante de bout en bout qui permet aux établissements et aux développeurs de posséder, personnaliser et gérer pleinement leur infrastructure d’évaluation.Cette version s’inscrit dans le cadre d’une Communauté Autour de TAO, un mouvement qui rassemble développeurs, experts en évaluation et institutions afin de co‑créer des solutions d’évaluation plus efficaces, évolutives et transparentes. Grâce à cet écosystème, les utilisateurs bénéficieront d’un accès direct à des outils collaboratifs, à des demandes de fonctionnalités guidées par la communauté, à des échanges sur la roadmap et à de futures opportunités de contribution.Avec TAO Community Edition et sa suite d’outils modulaires, les établissements et les développeurs bénéficient d’un accès libre aux évaluations modernes par voie digitale, sans verrouillage propriétaire ni contraintes de licences par utilisateur. L’architecture modulaire de la plateforme permet d’intégrer uniquement les composants nécessaires, garantissant une flexibilité et des déploiements à large échelle.Grâce à son interface multilingue, prenant en charge plus de 18 langues, TAO permet aux organisations de déployer des évaluations à l’échelle mondiale, favorisant l’équité, l’accessibilité et l’inclusion dans les systèmes éducatifs.“L’évaluation numérique prospère lorsqu’elle est ouverte, extensible et guidée par la communauté, et non restreinte par des systèmes propriétaires”, déclare Mack K. Machida, Co‑CEO d’Open Assessment Technologies. “ Avec TAO Community Edition et notre nouveau forum d’échanges, nous donnons à la communauté mondiale les moyens de posséder son infrastructure, de faire évoluer ses solutions et de façonner de l’intérieur la prochaine génération d’apprentissage.”Fondée sur des standards ouverts tels que QTI, LTIet WCAG, TAO garantit l’interopérabilité et l’accessibilité dès la conception. Surtout, elle fournit une plateforme de transformation numérique animée par la communauté, permettant aux contributeurs d’influencer directement la feuille de route et les fonctionnalités. L’ensemble est orchestré via le TAO Community Forum. TAO Community Edition et ses modules étendus seront disponibles sous licence Affero General Public License v3 (AGPLv3).Comment TAO bénéficie aux établissements éducatifsPossédez votre logiciel d’évaluation moderne gratuitementLe code open source et des licences transparentes vous donnent le contrôle de votre plateforme, de votre feuille de route et de vos données, sans dépendances opaques. L’alignement sur les standards (QTI, LTI, xAPI) garantit une intégration fluide de TAO avec les écosystèmes LMS, d’identité, de reporting et de surveillance des examens (proctoring) existants.Suite logicielle modulaire de bout en boutAdoptez les composants dont vous avez besoin – TAO Advance (passation), TAO Grader (notation manuelle), TAO Insights (analytique) et TAO Portal (administration) – avec un proctoring intégré sur site. Faites évoluer vos capacités à votre propre rythme.Dynamique et transparence communautairesUn forum public de développeurs (lancé avec TAO Community Edition) et un modèle de contribution permettent aux établissements d’influencer les fonctionnalités, de partager des extensions et d’accélérer les correctifs, transformant les utilisateurs en co‑constructeurs.Équité à grande échelleUne accessibilité conforme aux recommandations WCAG et une expérience multilingue soutiennent une mise en œuvre inclusive des évaluations, quel que soit le territoire, le type d’appareil ou les conditions de connectivité.Portabilité et souveraineté des donnéesLes standards ouverts et des formats transparents simplifient l’export, la migration et la gestion à long terme des données afin de répondre aux exigences réglementaires et d’archivage. Respectez les obligations de résidence des données en déployant TAO au cœur de votre infrastructure.À propos de TAOTAO, développé par Open Assessment Technologies, est la solution de référence en matière d’évaluation numérique pour l’éducation et le développement professionnel. Modulaire, personnalisable et interopérable par conception, TAO permet aux utilisateurs de se libérer des contraintes propriétaires, d’éliminer les coûts de licences et de reprendre le contrôle total de leurs ressources d’évaluation. Avec une interface étudiant disponible en plus de 82 langues, TAO délivre plus de 30 millions de tests chaque année dans le monde.En savoir plus : www.taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability*WCAG : Web Content Accessibility Guidelines.*QTIet LTIsont des marques déposées de 1EdTechConsortium, Inc. (1edtech.org)

