Une dirigeante de Société immobilière Bélanger honorée aux Canadian Women in Real Estate Awards 2025

Portrait de Evguenia Kapchii, Directrice des acquisitions chez Société immobilière Bélanger Logo Société immobilière Bélanger

Evguenia Kapchii, directrice des acquisitions, reçoit une distinction provinciale décernée par Connect Canada CRE

Ce prix représente la rigueur qu’Evguenia apporte à notre stratégie d’acquisitions, ainsi que l’impact de son travail sur le développement de notre portefeuille d’appartements à louer.” — François Bélanger, président de Société immobilière Bélanger.

QUéBEC, QUéBEC, CANADA, December 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Société immobilière Bélanger est fier d’annoncer que Evguenia Kapchii, directrice des acquisitions pour le marché de Montréal, a été nommée gagnante provinciale d’un prix du Canadian Women in Real Estate Awards 2025, décernés par Connect Canada CRE . Cette distinction souligne son rôle central dans la croissance du portefeuille d’immeubles multirésidentiels de l’entreprise, ainsi que son engagement envers la relève et la place des femmes dans l’industrie.Arrivée chez Société immobilière Bélanger en 2020, Evguenia Kapchii agit comme responsable des acquisitions multirésidentielles à Montréal. Dans un contexte de marché concurrentiel, elle a piloté des transactions totalisant plus de 300 millions de dollars en acquisitions nettes. Ce travail a contribué à positionner Société immobilière Bélanger comme un acteur de premier plan en immobilier locatif au Québec.Au fil des années, Evguenia Kapchii a bâti un réseau solide au sein du milieu immobilier Canadien. Elle est reconnue pour sa capacité à instaurer un climat de confiance avec les courtiers, les collaborateurs et les autres parties prenantes. Sa manière de travailler, axée sur l’excellence, la transparence et la collaboration, contribue à faire progresser les pratiques d’affaires et à valoriser la contribution des femmes dans le secteur de l’immobilier.« Ce prix représente la rigueur qu’Evguenia apporte à notre stratégie d’acquisitions, ainsi que l’impact de son travail sur le développement de notre portefeuille d’appartements à louer. Son approche analytique nous permet de saisir les bonnes occasions au bon moment, au bénéfice de nos locataires et de nos communautés. » déclare François Bélanger, président de Société immobilière Bélanger.En parallèle, Evguenia Kapchii s’implique depuis plusieurs années, au nom de Société immobilière Bélanger, comme bénévole au sein de CREW Montréal, un organisme qui soutient le développement des femmes en immobilier commercial. Elle y occupe maintenant le rôle de directrice des communications et y a fondé le comité de la relève.« C’est un privilège d’être reconnue aux côtés de femmes inspirantes qui contribuent chaque jour à faire évoluer et à élever notre industrie partout au Canada, souligne Evguenia Kapchii. Cette reconnaissance est vraiment appréciée et, à mon humble avis, revient à nous tous qui poussons notre industrie vers de nouveaux sommets. J’espère que ce prix encouragera d’autres jeunes professionnelles à envisager une carrière en immobilier commercial et à occuper des fonctions stratégiques, que ce soit en acquisition, en développement ou en gestion d’immeubles locatifs. »Les Canadian Women in Real Estate Awards de Connect Canada CRE mettent de l’avant des parcours de femmes qui se distinguent par leurs réalisations, leur leadership et leur rôle de mentor. En honorant Evguenia Kapchii, le jury reconnaît à la fois sa contribution directe à la croissance de Société immobilière Bélanger, son leadership respecté au sein de l’industrie et son engagement à soutenir la prochaine génération de professionnelles de l’immobilier.À propos de Société immobilière BélangerFondée en 2008, la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis, avec une expertise reconnue dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’immeubles multi résidentiels. Elle se distingue par son engagement envers l’habitation durable, abordable et accessible, offrant des logements d’entrée et de milieu de gamme adaptés à l’ensemble de la population. Son approche responsable en matière de développement immobilier en fait un leader du secteur locatif au Québec.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.