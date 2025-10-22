Société immobilière Bélanger célèbre la bourse CREW M remportée par sa directrice Evguenia Kapchii

Logo Société immobilière Bélanger Evguenia Kapchii, directrice des acquisitions, au travail chez Société immobilière Bélanger. Portrait d'Evguenia Kapchii, directrice des acquisitions chez Société immobilière Bélanger.

L’entreprise réitère son engagement envers les femmes en immobilier et souligne le succès de sa directrice des acquisitions

Evguenia incarne le leadership que nous voulons voir grandir en immobilier : compétent, rigoureux et visionnaire. Nous sommes fiers de son parcours.” — François Bélanger, Président, Société immobilière Bélanger

QUéBEC, CANADA, October 22, 2025 / EINPresswire.com / -- Société immobilière Bélanger est fière de souligner la réussite de sa Directrice des acquisitions, Evguenia Kapchii, qui a reçu la prestigieuse Bourse CREW M et pris part à la Convention annuelle du CREW Network 2025 à Austin, Texas.Du 8 au 10 octobre, Mme. Kapchii a rejoint plus de 1 400 leaders internationaux de l’immobilier commercial pour trois jours de conférences, d’ateliers et de réseautage de haut niveau. Cette expérience a permis de mettre en valeur son expertise et de réaffirmer l’engagement de Société immobilière Bélanger à promouvoir la diversité et le leadership féminin dans un secteur encore largement masculin.Une reconnaissance prestigieuseLa bourse CREW M, attribuée à seulement trois professionnelles québécoises cette année, soutient la participation de femmes en immobilier commercial à la Convention CREW Network.CREW M est l’organisation montréalaise de CREW Network, un réseau international regroupant plus de 14 000 femmes en immobilier commercial à travers l’Amérique du Nord. L’organisation a pour mission de favoriser le développement professionnel, le mentorat et la visibilité des femmes dans une industrie où les femmes restent sous-représentées.À Austin, Mme. Kapchii a assisté à des conférences spécialisées et rencontré des figures d’envergure mondiale, dont l’ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Elle en revient avec de nouvelles idées et pratiques qu’elle souhaite mettre en œuvre au Québec.« Au cours de ma carrière, j’ai participé à de nombreuses conventions où j’étais souvent l’une des rares femmes présentes. C’est pourquoi j’attendais avec impatience la Convention CREW Network, un événement où les femmes sont nombreuses et mises de l’avant comme leaders. Cette expérience m’a rappelé l’importance de créer des espaces où la diversité peut réellement s’exprimer. », souligne Evguenia Kapchii.Le parcours d’Evguenia KapchiiDiplômée en psychologie de l’Université McGill, puis spécialisée avec une maîtrise en gestion et marketing, Evguenia Kapchii s’est rapidement imposée comme une figure montante de l’immobilier commercial. Elle pilote aujourd’hui les acquisitions et joue un rôle actif dans la croissance du portefeuille de Société immobilière Bélanger.Elle est impliquée depuis plusieurs années au sein de CREW M, où elle a récemment été nommée Directrice des communications et du marketing. Ce rôle lui permet de promouvoir la visibilité des femmes en immobilier commercial et de renforcer son engagement envers le leadership féminin.Une fierté pour Société immobilière BélangerPour Société immobilière Bélanger, la reconnaissance accordée à Mme Kapchii illustre à la fois son talent et la volonté de l’entreprise de mettre en avant des modèles féminins inspirants. En soutenant activement le développement professionnel de ses leaders, Société immobilière Bélanger confirme son engagement à bâtir une industrie plus inclusive et tournée vers l’avenir.« Evguenia incarne le leadership que nous voulons voir grandir en immobilier : compétent, rigoureux et visionnaire. Nous sommes fiers de son parcours. »François Bélanger, président, Société immobilière BélangerÀ propos de Société immobilière BélangerFondée en 2008, la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis, avec une expertise reconnue dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’immeubles multirésidentiels. Elle se distingue par son engagement envers l’habitation durable, abordable et accessible, offrant des logements d’entrée et de milieu de gamme adaptés à l’ensemble de la population. Son approche responsable en matière de développement immobilier en fait un leader du secteur locatif au Québec.

Société immobilière Bélanger réaffirme son engagement envers le leadership féminin.

