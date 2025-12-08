inGroup стала почётным гостем в первом рейсе лайнера Star Princess

Компания inGroup с гордостью приняла приглашение к участию в первом плавании нового лайнера компании Princess Cruises класса Sphere-class—Star Princess.

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, December 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Компания inGroup International с гордостью приняла приглашение к участию в первом плавании нового лайнера компании Princess Cruises класса Sphere-class — Star Princess. Сооснователь и ГД Майкл Хатчисон и Управляющий коммерческими партнёрствами Татьяна Вегзин в качестве почётных гостей побывали в первом рейсе этого лайнера с 7 по 10 ноября.

Star Princess — второй лайнер Princess Cruises класса Sphere-class — представляет собой новое поколение круизных лайнеров, предлагающих развлечения, питание и гостеприимство нового уровня, чем Princess Cruises уже несколько десятилетий завоёвывает сердца своих гостей.

“Princess Cruises — один из наиболее надёжных и популярных брендов в премиальном сегменте круизной отрасли, а новый класс Sphere — это увлекательное достижение для целой индустрии, - говорит Майкл Хатчисон, Сооснователь и Генеральный директор inGroup. - Участие в первом плавании Star Princess — большая честь для нас и отражение высокого уровня партнёрства, которое мы развиваем сообща”.

inGroup продолжает укреплять связи с лидирующими премиальными круизными компаниями, такими как Princess, в поддержку своей миссии предлагать Членам Клуба по всему миру непревзойдённый доступ к туристическим преимуществам.

“Мы были очень рады, что представители компании inGroup приняли участие в первом плавании Star Princess, - говорит Кармен Ройг, Старший коммерческий вице-президент Princess Cruises. - Стремление inGroup дарить удивительные туристические впечатления своему крепкому растущему международному сообществу полностью совпадает с ценностями Princess. Мы непременно будем развивать наше сотрудничество и разделим ещё не одно важное событие”.

“Участие в таких важных мероприятиях, как первый рейс Star Princess, прежде всего, помогает нам лучше понять новое предложение и впечатления гостей, которыми скоро смогут насладиться и наши Члены Клуба, - говорит Управляющий коммерческими партнёрствами inGroup Татьяна Вегзин. - Это событие укрепило наше сотрудничество с Princess, направленное на общую цель — более широкий доступ к исключительным туристическим возможностям для Членов Клуба”.

Об inGroup International и inCruises

inCruises - подразделениеinGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году численность пассажиров inCruises насчитывает более 630 тысяч человек. Компания предлагает выбор из 200 тысяч круизов, отелей и курортов по всему миру. Члены Клуба могут зарабатывать Reward Points для экономии на путешествиях с помощью платформы inCruises, доступной на 17 языках.

inCruises вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для надёжного бизнеса международного класса. Компания делает всё возможное, чтобы являться активным членом международного сообщества и поддерживает Mercy Ships и другие благотворительные гуманитарные инициативы.

Более подробную инфомрацию вы можете получить на странице in.Group и inCruises.com.

О компании Princess Cruises:

Princess Cruises - это романтика, это самый культовый круизный бренд в мире, ежегодно исполняющий мечты миллионов гостей на борту крупнейших лайнеров, отправляющихся в самые любимые места на планете в сопровождении роскошного персонализированного сервиса и непринужденной атмосферы небольших судов и яхт. Великолепно оборудованные каюты, рестораны мирового класса, грандиозные представления, отмеченные наградами казино и развлечения, роскошные спа, яркие впечатления и безграничные возможности для активного отдыха в сочетании с эксклюзивным сервисом Princess MedallionClass создают незабываемые моменты в самых невероятных уголках мира — на Карибах, на Аляске, в Панамском канале, на Мексиканской Ривьере, в Европе, Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии, на юге Тихого океана, на Гавайях, в Азии, Канаде и Новой Англии, Антарктике и в кругосветных круизах. Star Princess — это новейший и самый инновационный лайнер бренда, спущенный на воду в октябре 2025 года, является сестринским судном Sun Princess, которое второй год подряд получает звание “Мегалайнер года” по версии Condé Nast Traveler. Компания входит в состав Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK).



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.