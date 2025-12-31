inGroup признана лучшим агентством Северной Америки по версии Costa Cruises

Commercial Partnerships Manager, Tatiana Wegzyn, receives the award on behalf of inGroup.

Получает награду Costa «Over the Top» за выдающийся товарооборот, рост и сильное стратегическое партнёрство

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, December 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- inGroup International, материнская компания inCruises, с гордостью объявляет о признании её крупнейшим агентством Северной Америки для Costa Cruises и о получении престижной награды Costa «Over the Top» за 2026 год.

Награда отмечает выдающийся товарооборот inGroup International, стабильный рост и сильное стратегическое партнёрство между двумя организациями.

«Мы очень благодарны за это признание от Costa, — сказал Энтони Варваро, операционный и финансовый директор inGroup International, — Costa продолжает оставаться популярным выбором среди нашей быстрорастущей базы Членов Клуба, и мы очень ценим отношения, которые продолжаем укреплять, и ту ощутимую ценность, которую это приносит нашим Членам Клуба».

Присцилла Рейес, руководитель отдела продаж Costa Cruises в Северной Америке, которая вручила награду inGroup в рамках их Global Summit 2026 на борту лайнера Costa Smeralda, сказала:

«От имени всей семьи Costa Cruises я хочу выразить глубочайшую признательность невероятной команде InCruises за их неизменное партнёрство и исключительный вклад в наш бизнес на протяжении 2025 года. Ваша приверженность совершенству и неустанная самоотдача действительно оказали замечательное влияние на наш общий успех. Мы невероятно рады удостоить InCruises престижной награды «Over the Top Producer Award».

Татьяна Вегзин, Управляющий коммерческими партнёрствами в inCruises, принимая награду от имени inGroup, заявила:

«Наше партнёрство с Costa — отличный пример того, что происходит, когда две компании разделяют фокус на создании реальной ценности. Наша задача в inGroup по-прежнему заключается в том, чтобы помогать Членам Клуба исследовать больше уголков мира с меньшими затратами, одновременно создавая измеримую ценность для наших партнёров высочайшего класса в сфере путешествий».

Об inGroup International и inCruises

inCruises — это бренд inGroup International и крупнейший в мире туристический клуб по подписке. С момента запуска в 2016 году inCruises осуществил бронирование для более 630 000 гостей и предлагает почти 200 000 вариантов круизов, отелей и курортов по всему миру. Члены Клуба зарабатывают и используют Reward Points, чтобы экономить на путешествиях через платформу inCruises, доступную на 17 языках.

inCruises продолжает вносить ощутимые изменения в жизни своих Членов Клуба, одновременно предоставляя возможность бизнеса мирового класса своей растущей команде Партнёров. Компания глубоко привержена идее быть социально ответственной корпорацией и активно поддерживает организацию Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы.

Для получения дополнительной информации посетите in.Group и inCruises.com.

О Costa Cruises

Costa Cruises, итальянская компания со штаб-квартирой в Генуе, входит в состав Carnival Corporation & plc, крупнейшей круизной группы в мире. Более 75 лет лайнеры Costa бороздят моря мира, доставляя гостей в более 200 различных направлений, которые можно открыть с помощью уникальных впечатлений как на борту, так и на берегу. В настоящее время флот Costa состоит из девяти судов, всех под итальянским флагом, которые курсируют в Средиземном море, Северной Европе, Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке и Объединенных Арабских Эмиратах, а также совершают круизы «Вокруг света» и «Гранд-круизы», посещающие множество континентов по одному маршруту.

