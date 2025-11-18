inGroup International признан лучшим продюсером MSC Cruises в 2025 году

Награды вручены за лучшие результаты в категориях Best MSC Yacht Club Producer и FIT Over the Top Producer

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, November 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- компания inGroup International с гордостью сообщает, что её флагманский бренд inCruises, был признан лучшим продюсером MSC Cruises на мероприятии All Stars of the Sea, прошедшем в этом году на борту лайнера MSC Seaview. inGroup был удостоен двух высших наград: Best MSC Yacht Club Producer и FIT Over the Top Producer 2025.

Награда Best MSC Yacht Club Producer отражает лидирующие позиции компании в продажах эксклюзивного люксового круизного продукта MSC — the Yacht Club, тогда как награда FIT Over the Top Producer подчёркивает ведущую роль inGroup в достижении рекордных общих продаж MSC Cruises в 2025 году на новых развивающихся рынках.

«Наше партнёрство с MSC Cruises остаётся важной частью миссии по предоставлению радости круизов нашим Членам Клуба по всему миру», — прокомментировал Энтони Варваро, операционный и финансовый директор inGroup International, который принял награды от имени глобального сообщества inGroup. — «Мы благодарны за это признание, которое по праву принадлежит нашим Партнёрам, вдохновляющим Членов Клуба открывать мир. Мы с нетерпением ждём дальнейшего развития сотрудничества с MSC».

inGroup International продолжает укреплять стратегические партнёрства с ведущими круизными линиями, создавая возможности для роста и предоставляя исключительные туристические впечатления своим Членам Клуба по всему миру.

Об inGroup International и inCruises

inCruises — это подразделение inGroup International и крупнейший в мире туристический клуб по подписной модели. С момента запуска в 2016 году inCruises забронировал путешествия для более чем 600 000 гостей и предлагает около 200 000 вариантов круизов, отелей и курортов по всему миру. Члены Клуба зарабатывают и используют Reward Points, чтобы экономить на путешествиях через платформу inCruises, доступную на 17 языках.

inCruises продолжает вносить ощутимый вклад в жизнь своих Членов Клуба, одновременно предоставляя возможность ведения бизнеса мирового уровня своей растущей команде Партнёров. Компания глубоко привержена позитивной глобальной корпоративной социальной ответственности, активно поддерживая Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы.

Для получения дополнительной информации посетите in.Group и inCruises.com.

