جامعة البحرين الطبية والخدمات الطبية الملكية تعلنان عن تحقيق إنجاز علمي في أبحاث التئام الجروح عند مرضى السكري
8 ديسمبر 2025 :أعلنت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا –(RCSI) دبلن، والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا(RCSI) – جامعة البحرين الطبية، والخدمات الطبية الملكية عن تحقيق تقدّم ناجح في مشروع بحثي مشترك يهدف إلى تحسين التئام الجروح عبر تطوير مادة حيوية مبتكرة وجهاز طبي جديد.
وجرى تنفيذ هذه الشراكة البحثية تحت قيادة كلٍّ من سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية؛ والبروفيسور ستيفن أتكين، رئيس كلية الدراسات العليا والبحوث في جامعة البحرين الطبية؛ والبروفيسور فيرجل أوبراين، نائب رئيس الكلية للبحوث والابتكار ورئيس مجموعة أبحاث هندسة الأنسجة في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – دبلن. وأسفر التعاون عن نتائج واعدة في مرحلة ما قبل السريرية لتطوير مادة حيوية جديدة تُسهم في تسريع التئام الجروح.
وقد جمع المشروع بين الخبرات السريرية والعلمية في كل من البحرين وإيرلندا، تحت إشراف البروفيسور مايكل كيوج، أستاذ مساعد في علم الأحياء البشرية ورئيس مجموعة أبحاث هندسة الأنسجة في جامعة البحرين الطبية، والدكتور محمد المحرّقي، مدير التعاون البحثي بين الجامعة والخدمات الطبية الملكية ومدير مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، وبدعم من الدكتور مارتن ماريش، جرّاح الأوعية الدموية في الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب فريق بحثي وطبي يضم أحد عشر متخصصًا. وتمكّن الفريق من تطوير وإثبات فعالية مادة حيوية تعزّز ترميم الأنسجة عبر تحسين تكوّن الأوعية الدموية وتقليل التندّب، مما يؤدي إلى شفاء أفضل مقارنة بالضمادات السريرية التقليدية. كما أظهرت النتائج ما قبل السريرية قدرة هذه المادة على الاندماج بكفاءة مع الأنسجة المحيطة وتعزيز عملية التئام أكثر اكتمالًا لدى المرضى كبار السن ومرضى السكري.
أما المرحلة الأحدث من عمل الفريق، فتمثّلت في دعم مشروع «دوكليف»، الذي يركّز على تطوير جهاز طبي لمعالجة الجروح المزمنة، وقد حصل على تمويل بحثي قدره مليون يورو من مؤسسة «إنتربرايز آيرلاند». ويهدف الجهاز إلى معالجة نقص التأكسج الموضعي في الأنسجة وتحفيز آليات الترميم الطبيعية في الجسم، بما يسهم في تحقيق تعافٍ أسرع وأكثر استدامة. وعلى مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية، حقق المشروع تطورًا كبيرًا، منتقلاً من مفهوم أولي تم تطويره في الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – دبلن، إلى أول دراسة حيوية تُنفّذ في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية التابع للخدمات الطبية الملكية في البحرين.
وأفاد الدكتور محمد المحرّقي قائلاً: "يمثل التقدم المحرز في مشروع "دوكليف" شهادة على خبرتنا في إجراء البحوث الطبية الحيوية المتقدمة، ويُبرز الدور المتنامي لمملكة البحرين في ريادة الأبحاث الطبية التي تُسهم في مواجهة التحديات الصحية العالمية".
وأضاف البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية:” تؤكد هذه المبادرة قوة شراكاتنا البحثية الدولية، والتزامنا الراسخ بتحسين مخرجات الرعاية الصحية من خلال الاكتشاف العلمي. ونسعى إلى تحويل هذه النتائج إلى حلول عملية تُسهم مباشرة في تعزيز رعاية المرضى".
ومن جهته، صرّح البروفيسور فيرجال أوبراين قائلاً: "أودّ أن أعرب عن بالغ امتناني للفريق في البحرين على التزامه الراسخ بمواصلة التقدّم بمشروع "دوكليف". لقد أعربت مؤسسة إنتربرايز آيرلاند عن تقديرها الكبير لجودة وأثر جهودنا البحثية المشتركة مع الزملاء في جامعة البحرين الطبية والخدمات الطبية الملكية. وأنا على ثقة تامة بقدرتنا المشتركة على قيادة مشاريع بحثية متقدمة بين إيرلندا والبحرين".
تُعدّ الجروح المزمنة وباءً عالميًا يتفاقم باستمرار، ويواجه مرضى السكري على وجه الخصوص خطرًا مرتفعًا للإصابة بقرحات يصعب التئامها وما يرتبط بها من مضاعفات وعدوى. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن منظومة الابتكار الصحي في مملكة البحرين، بما يعزّز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجالات البحوث التطبيقية والدراسات ما قبل السريرية.
ويهدف هذا البحث المشترك إلى تطوير أساليب التئام جروح مرضى السكري وقرحات الساق الوريدية، وتحسين إدارة الجروح المزمنة، ودعم جهود إعادة بناء الجلد، وذلك من خلال تسريع عمليات ترميم الأنسجة وتحقيق نتائج أفضل لالتئام الجروح. وتحمل هذه التطورات العلمية إمكانات كبيرة لتعزيز تعافي المرضى، والوقاية من العدوى، والمساهمة في الحفاظ على الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المصابين بقرح القدم السكرية وغيرها من الجروح المزمنة.
ومن المتوقع أن يثمر هذا الجهد البحثي عن تأسيس شركة ناشئة جديدة في عام ٢٠٢٦، تمهيدًا لتسويق التقنية ودمجها في التطبيقات السريرية الواقعية.
Celine Durand
RCSI Medical University of Bahrain
cdurand@rcsi-mub.com
