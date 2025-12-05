Equine Herpesvirus (EHV-1) Update for Oregon Horse Owners and Veterinarians

As of today, there are no confirmed cases of Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) in Oregon. The Oregon Department of Agriculture (ODA) continues to monitor the situation closely and remains committed to protecting equine health across the state.

While Oregon remains EHV-1 free at this time, horse owners and equine facility managers are encouraged to remain vigilant and practice good biosecurity to help prevent the introduction and spread of this contagious virus. As equine events continue to be held throughout the state under the measures mandated by the emergency rules, it is important that we all play our part by being watchful for symptoms.

Biosecurity Recommendations

To reduce the risk of EHV-1 transmission:

Isolate new or returning horses for at least 21 days before introducing them to your herd.

Avoid sharing equipment (e.g. water buckets, tack, grooming tools) between horses.

Disinfect stalls, trailers, and equipment regularly, especially after events or travel.

Monitor horses daily for signs of illness, including fever, nasal discharge, or neurological symptoms (e.g. incoordination, trouble standing).

Limit horse-to-horse contact at shows, events, and boarding facilities.

at shows, events, and boarding facilities. Consult your veterinarian immediately if you suspect illness.

Stay Informed

Thank you for your continued efforts to keep Oregon’s equine community healthy and safe.

A partir de hoy, no hay casos confirmados de herpesvirus equino-1 (EHV-1) en Oregón. El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA en inglés) continúa monitoreando de cerca la situación y sigue comprometido con la protección de la salud equina en todo el estado.

Si bien Oregón permanece libre de EHV-1 en este momento, se alienta a los propietarios de caballos y administradores de instalaciones equinas a permanecer atentos y practicar una buena bioseguridad para ayudar a prevenir la introducción y propagación de este virus contagioso. A medida que los eventos equinos continúan celebrándose en todo el estado bajo las medidas exigidas por las reglas de emergencia, es importante que todos desempeñemos nuestra parte al estar atentos a los síntomas.

Recomendaciones de Bioseguridad

Para reducir el riesgo de transmisión de EHV-1:

Aísle a los caballos nuevos o que regresan durante al menos 21 días antes de introducirlos a su rebaño.

Evite compartir equipo (por ejemplo, cubos de agua, equipo, herramientas de aseo) entre caballos.

Desinfecte los puestos, remolques y equipos con regularidad, especialmente después de eventos o viajes.

Monitoree a los caballos diariamente para detectar signos de enfermedad, como fiebre, secreción nasal o síntomas neurológicos (por ejemplo, falta de coordinación, problemas para pararse).

Limite el contacto de caballo a caballo en espectáculos, eventos e instalaciones de alojamiento.

en espectáculos, eventos e instalaciones de alojamiento. Consulte a su veterinario de inmediato si sospecha una enfermedad.

Manténgase Informado

Obtenga más información sobre el EHV, incluidos los casos anteriores en Oregón: https://oda.direct/ehv

Para obtener actualizaciones sobre EHV y otras enfermedades equinas en todo el país, visite el Centro de Comunicación de Enfermedades Equinas (EDCC en inglés): https://equinediseasecc.org

Gracias por sus continuos esfuerzos para mantener a la comunidad equina de Oregón saludable y segura.

Contact / Contacto

Animal Health Program / Programa de salud animal

503-986-4680

AnimalHealth@oda.oregon.gov