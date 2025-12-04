Los líderes militares de California y México se unen para reforzar la resiliencia ante desastres y la seguridad fronteriza

El Programa de Asociación Estatal es una iniciativa de cooperación en materia de seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que vincula a las Guardias Nacionales estatales con naciones socias en el extranjero para construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas mediante la cooperación militar, la colaboración en respuesta a desastres y un intercambio civil-militar más amplio que respalda los objetivos de defensa y de política exterior de nuestro país.

La Asociación California-México se suma a las asociaciones ya existentes de la Guardia Nacional de California con Ucrania y Nigeria.

“La Guardia Nacional de California se siente sumamente orgullosa de asociarse con la Secretaría de la Defensa Nacional de México bajo el programa de Asociación Estatal,” afirmó el General de División y Ayudante General del Cal Guard Matthew Beevers. “Esta asociación fortalecerá los ya sólidos lazos entre California y México, mejorando la cooperación en materia de seguridad y la prosperidad económica en toda América del Norte. La relación de California con México trasciende nuestra frontera y cultura compartidas, y se sustenta en fuertes vínculos económicos, ambientales y de infraestructura.”

El trabajo que realizan los miembros del servicio de la Guardia de California es vital para la seguridad pública general de California. La proximidad geográfica entre California y México fomenta profundos lazos culturales e intereses compartidos, especialmente a lo largo de nuestra frontera de 140 millas.

Desde desmantelar peligrosas redes de narcotráfico y ayudar a alimentar a las familias de California hasta garantizar la resiliencia del estado ante emergencias, los miembros del servicio de California tienen una valiosa experiencia y conocimiento que compartir con sus contrapartes mexicanos bajo esta asociación, y también aprenderán de las experiencias de los miembros del servicio mexicano.

Protección de la frontera

Los esfuerzos continuos de la Guardia de California, incluyendo las operaciones realizadas por sus equipos especializados antinarcóticos, desempeñan un papel crucial en la lucha contra el tráfico de drogas.

Hay más de 400 miembros del servicio desplegados en todo el estado, incluyendo los puertos de entrada en las fronteras, para combatir organizaciones criminales transnacionales y confiscar narcóticos ilegales. A medida que los soldados han retomado su labor crucial en materia de seguridad pública, es importante recordar que un estimado de 32% de los miembros del servicio de la Guardia de California asignados a estos equipos antinarcóticos fueron reasignados por el Presidente para militarizar ilegalmente Los Angeles.

Recientemente, el Gobernador Newsom anunció avances significativos en la lucha contra las redes de drogas organizadas, incluyendo la incautación de más de 35,065 libras de fentanilo y más de 1.8 millones de pastillas de fentanilo, con un valor en el mercado negro de más de $498.4 millones de dólares desde el 2021.

Aumento la resiliencia ante desastres

Nuestras regiones también enfrentan riesgos similares de desastres naturales debido a nuestra geografía compartida. Tanto California como México son vulnerables a los terremotos y a los efectos del cambio climático, como incendios forestales y sequías.

Los miembros del servicio de la Guardia de California han sido fundamentales para proteger al estado frente a desastres naturales y emergencias, como la Fuerza de Tarea Conjunta Rattlesnake. La Fuerza de Tarea Conjunta Rattlesnake está compuesta por más de 300 miembros de la Guardia de California, quienes trabajan bajo la dirección de CAL FIRE para ayudar a combatir y prevenir incendios.

Esta asociación fortalecerá la preparación ante desastres y se basará en la cooperación existente entre la Oficina de Servicios de Emergencia de California y los estados mexicanos de Baja California Sur. Durante los incendios en enero, miembros de la unidad especializada en combate de incendios del ejército mexicano y trabajadores de ayuda en desastres se unieron a los esfuerzos de respuesta.

Reconociendo nuestras economías compartidas

México es el mayor mercado de exportación de California y California alberga a la población latina/hispana más grande de EE.UU. Casi el 40 por ciento del personal de la Guardia de California se identifica como latino/hispano.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercio bilateral total con California ($97.8 mil millones de dólares), después de China ($137.9 mil millones de dólares), y las empresas mexicanas en California generan más de 13,800 empleos.

Desde el 2019, California y México han firmado siete memorandos de entendimiento.