Cotemar recibe reconocimiento Empresas Excepcionales 2025 por su programa de diversidad, equidad e inclusión

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, December 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Grupo Cotemar ha sido distinguido en la edición 2025 del reconocimiento Empresas Excepcionales, en el nivel Buena Práctica, por la implementación de su programa de sensibilización en Diversidad, Equidad e Inclusión: “La Alegría de Ser Tú”.

Este reconocimiento, en la categoría diversidad, equidad e inclusión, se otorga a las organizaciones que fomentan un entorno en donde cada individuo es respetado, valorado y tiene acceso equitativo a oportunidades y recursos; fomentando el empoderamiento tanto de las personas como de las comunidades, así como de los grupos de interés de Cotemar con el objetivo de alcanzar su bienestar sostenido. Con esta distinción, la empresa reafirma su compromiso con la construcción de un entorno laboral inclusivo, donde cada persona pueda desarrollarse plenamente y aportar desde su autenticidad.

Cabe recordar que Cotemar obtuvo por primera vez el nivel Buena Práctica hace tres años, y desde entonces ha mantenido una trayectoria constante de innovación y responsabilidad social, logrando en 2023 y 2024 el nivel Excepcional en distintas categorías. Este nuevo reconocimiento confirma la solidez de su estrategia integral para desarrollar prácticas en favor de la generación de valor social, ambiental y económico; así como para difundir y aprender con su ejemplo respuestas innovadoras para contribuir a la prosperidad en México.

El Reconocimiento Empresas Excepcionales es organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación, y su objetivo es visibilizar a las organizaciones que han desarrollado prácticas sobresalientes en el ámbito de la innovación, la excelencia y la dimensión social.

“Grupo Cotemar impulsa un entorno laboral inclusivo y respetuoso, donde la diversidad y la equidad son pilares de nuestra cultura organizacional. Con el programa ‘La Alegría de Ser Tú’ reafirmamos nuestro compromiso de sensibilizar y acompañar a nuestros colaboradores para que cada persona pueda desarrollarse plenamente desde su autenticidad. Este reconocimiento nos motiva a seguir innovando e implementando prácticas que fortalezcan nuestra dimensión social y generen valor compartido para la sociedad”, comentó un vocero interno de la compañía.

Con “La Alegría de Ser Tú”, Cotemar reafirma que la diversidad y la inclusión no solo enriquecen la cultura y la colaboración, sino que también generan valor compartido para la sociedad en su conjunto.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

