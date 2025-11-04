Cotemar impulsa la detección temprana del cáncer de mama con 180 mastografías gratuitas

Cotemar destinó 70 mastografías para mujeres de la comunidad.

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, November 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sumándose a la conmemoración del Mes Rosa y al llamado global contra el Cáncer de Mama, Cotemar refrenda su compromiso con la salud integral de sus colaboradoras y con el bienestar de las comunidades donde opera. Este año la empresa promovió acciones concretas de prevención y sensibilización en Ciudad del Carmen, Campeche, enfocadas en la detección oportuna de esta enfermedad.

Durante octubre, Cotemar facilitó la realización de 180 mastografías gratuitas, de las cuales 110 se llevaron a cabo en sus instalaciones para colaboradoras y familiares, y 70 fueron destinadas a mujeres de la comunidad a través de una alianza con el Instituto Municipal de la Mujer de Carmen (INMMUCAR). Esta iniciativa busca reducir barreras de acceso a estudios preventivos, fundamentales para combatir el cáncer de mama.

Además de los estudios clínicos, Cotemar organizó espacios de diálogo y aprendizaje. Destacó el webinar impartido por el cirujano oncólogo Daniel Abelardo López Vallejo, enfocado en prevención, diagnóstico y tratamiento, denominada “Mitos y realidades del cáncer de mama”, en donde colaboradoras y colaboradores de tierra y a bordo participaron activamente, resolviendo dudas y fortaleciendo su conocimiento sobre el tema.

“La salud de nuestras colaboradoras, sus familias y las comunidades donde operamos es una prioridad constante. Por ello, cada año reforzamos acciones que promuevan la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama”, señaló una fuente institucional.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 el cáncer de mama fue la principal causa de muerte entre los tumores malignos en México, de los cuales el 99.2 % ocurrieron en mujeres. Asimismo, en ese año la tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 muertes por cada 100 mil.

Con estas acciones, Cotemar reafirma que la prevención del cáncer de mama es una responsabilidad constante. Su compromiso con la salud de sus colaboradoras y de las comunidades donde opera se traduce en iniciativas concretas, alianzas locales y acceso gratuito a servicios médicos, más allá de las campañas puntuales.

# # #

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.