Lifting de México reafirma su liderazgo con el Distintivo ESR® por sexto año consecutivo

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, October 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México ha sido reconocido, por sexto año consecutivo, con el Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable), reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Este distintivo acredita el cumplimiento de los más altos estándares del modelo de acreditación bajo los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), consolidando a la empresa como referente en sostenibilidad dentro del sector energético nacional.

La obtención del Distintivo ESR® implica un proceso de evaluación riguroso que abarca prácticas éticas, calidad de vida laboral, vinculación comunitaria y gestión ambiental. Este proceso es verificado de manera independiente por el Cemefi y refrendado anualmente, lo que permite mantener vigente una cultura corporativa orientada a la mejora continua y al desarrollo responsable, además acredita a Lifting de México ante sus colaboradores, clientes, inversionistas, autoridades y la sociedad como una empresa que asume la responsabilidad social como parte esencial de su estrategia empresarial.

Al ratificar por sexto año consecutivo este reconocimiento, Lifting de México reafirma su compromiso con la transparencia, la seguridad industrial, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades donde opera. Este logro refleja la convicción de la empresa de generar valor compartido mediante prácticas responsables, seguras y sostenibles, que fortalecen su posición como referente en el sector energético nacional.

“El Distintivo ESR nos impulsa a seguir fortaleciendo una cultura corporativa basada en la sostenibilidad, la seguridad y el compromiso con nuestra gente y las comunidades donde operamos. En Lifting de México entendemos que la responsabilidad social no es un complemento, sino un eje estratégico para el desarrollo del país. Por ello, alineamos nuestro desempeño con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contribuyendo al futuro de una industria energética más ética, segura y sostenible”, destacó una fuente institucional.

### Acerca de Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V.

Lifting, empresa de Grupo Cotemar, es una compañía 100% mexicana de exploración y producción de hidrocarburos en tierra con experiencia, procesos operativos eficientes y seguros. Lifting fue creada para impulsar el desarrollo del sector energético en México; bajo procesos licitatorios organizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), le fueron adjudicados dos contratos de licencia para la extracción de hidrocarburos en los campos de Cuichapa Poniente y Paso de Oro, ubicados en el Estado de Veracruz. Lifting contribuye de manera importante en el rescate de la soberanía del petróleo.

