Jedox erneut als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Finanzplanungssoftware anerkannt

Damit wird Jedox bereits zum dritten Mal durch das unabhängige Analystenhaus Gartner gewürdigt.

Wir sind stolz darauf, zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Financial Planning Software ausgezeichnet worden zu sein.” — Florian Winterstein, CEO von Jedox

FREIBURG IM BREISGAU, BADEN-WüRTTEMBERG, GERMANY, December 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Freiburg – Boston – London – Paris – Dubai – Singapur – Sydney — Jedox, die weltweit anpassungsfähigste Lösung für Planung und Performance Management, hat 2025 als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Finanzplanungssoftware erneut eine Spitzenplatzierung erreicht. Damit wird Jedox bereits zum dritten Mal in Folge für seine „Umsetzungskompetenz” (Ability to Execute) und die „Vollständigkeit der Vision” (Completeness of Vision) durch das unabhängige Analystenhaus Gartner gewürdigt.

KI der nächsten Generation für die Finanzabteilung

Angetrieben von der neuesten Generation von JedoxAI revolutionieren die Jedox-Lösungen die Art und Weise, wie Finanzteams planen, budgetieren und Forecasting betreiben. Die Plattform kombiniert KI-basierte Automatisierung, GenAI-gestützte Erkenntnisse in natürlicher Sprache und Echtzeit-Datenintegration – so können Unternehmen jedes Szenario modellieren, Pläne sofort anpassen und neue Wachstumschancen erschließen.

Durch Hyperautomatisierung und die Technologie der digitalen Zwillinge verbindet Jedox operative und finanzielle Daten über alle Fachbereiche hinweg und schafft für Führungskräfte so die notwendige Klarheit und Agilität, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

JedoxAI: Von der Erkenntnis zur Wirkung

Schon Jahre bevor KI im Mainstream ankam, setzten CFOs auf die AIssisted™ Planning Wizards von Jedox für schnellere und präzisere Forecasts. Heute agiert JedoxAI als digitaler Geschäftspartner: mit GenAI werden komplexe Daten zusammengefasst, Management-Kommentare generiert und auf Abruf erklärbare Prognosen erstellt. Ob langfristige Planung oder spontane Ad-hoc-Analysen in einfach verständlicher Sprache, JedoxAI macht Advanced Analytics für Finanzteams weltweit zugänglich und nutzbar.

„Wir sind stolz darauf, zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Financial Planning Software ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen wider, das unsere mehr als 2.900 Kunden und unser globales Partnernetzwerk in Jedox setzen“, sagt Florian Winterstein, CEO von Jedox. „Aufbauend auf jahrelangen Investitionen in KI bietet JedoxAI Finanzverantwortlichen vertrauenswürdige, nachvollziehbare Intelligenz und kontrollierte Automatisierung – und verwandelt Rohdaten in vorausschauende Erkenntnisse sowie sichtbar gemachte Risiken und Chancen. Wir ermöglichen ihnen den Übergang von isolierten Tabellenkalkulationen zu einer stets verfügbaren, integrierten Planung, die bessere Geschäftsergebnisse und nachhaltigen Wert schafft.“

Schnelle Einführung, vertraute Benutzererfahrung

Jedox macht fortschrittliche Planung einfach: Es setzt genau dort an, wo Teams arbeiten – mit Excel als Ausgangspunkt und nahtloser Erweiterung in die Cloud. So ermöglicht Jedox eine schnelle Einführung, beschleunigt das Change Management und hilft Teams, auf vertrauten Prozessen aufzubauen.

Dank integrierter Drag-and-Drop-Dashboards und Management-Reporting erhalten Nutzer:innen sofortige Einblicke und können Leistungstreiber einfach visualisieren – alles auf einer einheitlichen Plattform.

Bewährte Ergebnisse, globales Wachstum

Das Jahr 2025 war für Jedox geprägt von branchenführender Kundenzufriedenheit, hoher Kundenbindung und erfolgreicher Expansion. In mehr als 140 Ländern vertrauen Organisationen wie Tony’s Chocolonely, Li & Fung, Schaeffler, Deutsche Telekom, Henkell Freixenet, Sandvik und Papa John’s auf Jedox, um digitale Transformation in Finance und darüber hinaus voranzutreiben. Den vollständigen Report können Sie hier kostenlos abrufen.

Über Jedox

Jedox ist die weltweit anpassungsfähigste Plattform für Unternehmensplanung und Performance Management und ermöglicht es, Geschäftspläne zu erstellen, mit denen Unternehmen ihre bisherigen Erwartungen übertreffen. Mehr als 2.900 Unternehmen in 140 Ländern vertrauen auf Jedox, um beliebige Szenarien zu modellieren, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu integrieren und Planung unternehmensweit sowie systemübergreifend zu vereinfachen. Jedox schafft ein Umfeld, in dem Teams besser zusammenarbeiten, schneller auf Veränderungen reagieren, fundiertere Entscheidungen treffen und bislang unerkannte Chancen realisieren.

