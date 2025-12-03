MayanMan 2025 mantuvo la racha económica positiva del turismo en México

MayanMan 2025 destacó como motor clave para el crecimiento turístico en México.

MayanMan 2025 impulsó el movimiento turístico nacional al fortalecer la derrama económica y mantener el crecimiento sostenido del sector en México.

MEXICO CITY, MEXICO, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- El MayanMan Triatlón y Duatlón 2025 se celebró el pasado 3 de agosto en el Parque Chankanaab, dejando cifras récord en hoteles de Cozumel y consolidando a la isla como uno de los destinos deportivos más relevantes de México y el Caribe.

La competencia atrajo a 840 visitantes, entre atletas, staff y acompañantes de acuerdo con autoridades locales.

En total, se esperó la participación de 500 competidores nacionales e internacionales, lo que reafirma el atractivo del evento dentro del calendario deportivo.

El MayanMan ofreció pruebas en diferentes distancias. Hubo modalidades Súper Sprint, Sprint, Olímpica y Medio (70.3) en triatlón, además de duatlón en formatos similares. Esta variedad permitió que atletas de distintos niveles midieran su desempeño en un entorno natural único.

La logística fue uno de los puntos más destacados, ya que los competidores recorrieron escenarios icónicos de Cozumel, reconocida por sus aguas cristalinas y su biodiversidad marina.

MayanMan 2025 fortaleció la racha económica y el liderazgo turístico de la isla

Aunque aún no se han publicado cifras oficiales sobre la derrama económica generada por el MayanMan 2025, autoridades locales destacaron que el evento representó un impulso significativo en temporada baja, con beneficios directos para restaurantes, comercios y, sobre todo, para los hoteles en Cozumel.

Este dinamismo se alinea con la tendencia nacional. De acuerdo con SECTUR, el periodo vacacional de verano 2025 generaría una derrama de 818 mil 208 millones de pesos, una muestra del buen momento que vive el turismo en México y del papel de Cozumel como uno de los pilares del turismo deportivo en el país.

Descanso y recuperación para atletas en los hoteles en Cozumel

Por su parte, el hospedaje en Cozumel se adaptó a las necesidades de este público especializado. Muchos competidores eligieron resorts como el Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa, que fortaleció su oferta con spa, suites diseñadas para el descanso post-carrera y experiencias gastronómicas gourmet.

Estas propuestas se convirtieron en parte de la motivación para extender la estancia más allá del fin de semana de competencia. La edición 2025 cumplió expectativas y, a su vez, marcó una proyección positiva para próximas ediciones.

La alta participación y la calidad de la organización consolidan al MayanMan como un imán para inversionistas y patrocinadores que ven en Cozumel un destino con futuro.

Con estos resultados, la organización ya trabaja en la edición 2026. La meta es atraer a más competidores internacionales y ampliar la cobertura mediática, reforzando a la isla como referente mundial en turismo deportivo.

El MayanMan 2025 demostró que Cozumel acopla exigencia física, belleza natural y hospitalidad de primer nivel. Para atletas e inversionistas, la isla extiende el balance perfecto entre deporte, descanso y oportunidades de crecimiento económico.

