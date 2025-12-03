Hotel en Campos Elíseos en Polanco consolida su liderazgo con el Distintivo 'H'

Hotel de Campos Elíseos en Polanco reconocido con el Distintivo “H”.

El hotel de Campos Elíseos fortalece su liderazgo en Polanco tras obtener el Distintivo “H”, reconocimiento a su excelencia en higiene alimentaria.

MEXICO CITY, MEXICO, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- El Presidente InterContinental, hotel en Campos Elíseos, Polanco, refuerza su liderazgo en turismo de lujo al obtener el Distintivo H, sello oficial de la Secretaría de Turismo (SECTUR) que certifica higiene y seguridad alimentaria en hoteles y restaurantes.

Importancia del Distintivo H para el hotel en Polanco

La certificación exige una evaluación inicial, capacitación rigurosa del personal e implementación de pautas de higiene. Un consultor registrado, con perfil químico–médico-biológico, determina su otorgamiento.

Con este análisis, el sello avala prácticas correctas de almacenamiento y preparación de alimentos, sanitarios de primer nivel, manejo de basura y control de plagas.

La ruta gourmet más amplia integrada en un mismo hotel

Máximo sello en México para el manejo higiénico de alimentos, el Distintivo H brinda confianza al huésped de alto perfil. Del desayuno a la cena, el hotel en Polanco asegura selección de proveedores, conservación de ingredientes y preparación con prácticas sanitarias de primer orden.

Este cuidado se extiende a su amplia oferta de restaurantes, siendo el único hotel de lujo en México con siete cocinas de especialidad:

- Chapulín: Cocina mexicana contemporánea.

- The Palm: Steakhouse neoyorquino de carnes premium.

- Au Pied de Cochon: Brasserie francesa.

- Alfredo di Roma: Cocina italiana.

- Tokoya Nigiri Bar: Sushi y cocina japonesa.

- Lilōu: Restaurante all-day dining.

- Amaral: Cocina española y mediterránea.

Cinco de sus siete restaurantes figuran en la Guía México Gastronómico de Larousse y seis de ellos han ganado el Best of Award of Excellence del medio Wine Spectator en distintos años por la calidad y profundidad de su carta de vinos y maridajes.

Las certificaciones, técnica culinaria y variedad gastronómica, refuerzan el liderazgo del hotel en Campos Elíseos, consolidándolo como uno de los espacios más confiables y completos para huéspedes y comensales en Polanco.

El distintivo H a la altura del viajero bleisure y sus eventos

La distinción H también fortalece otros servicios del hotel. Su servicio de catering en salón de eventos ofrece coffee breaks, refrescos y banquetes a la medida; al estar certificado, garantiza estándares máximos de calidad, servicio e higiene en todas las reuniones.

Para el viajero bleisure, el Presidente InterContinental, es uno de los mejores hoteles en Ciudad de México en Polanco. Dispone de 700 habitaciones, 32 suites de lujo y 12 Pisos Club, con amenidades como spa, gimnasio.

Además de estas facilidades, el hotel integra espacios que enriquecen la experiencia del huésped.

La Galería Alberto Misrachi presenta exposiciones de arte contemporáneo en el lobby, mientras que el Club Lounge ofrece un entorno exclusivo para quienes se hospedan en los Pisos Club, con desayuno continental por la mañana y canapés vespertinos que complementan una estancia orientada al confort y la productividad.

Un hotel respaldado por reconocimientos internacionales

Dentro de los reconocimientos que certifican al Presidente InterContinental como uno de los mejores hoteles en Polanco en la CDMX a nivel nacional e internacional, se suma su reciente nominación como Hotel de Negocios Líder en México 2025 por los World Travel Awards, galardón que distingue a los mejores hoteles corporativos del mundo.

En conjunto, estas distinciones reflejan un desempeño consistente en hospitalidad, gastronomía y servicio, atributos que han consolidado al hotel como una referencia confiable para viajeros, comensales y organizadores de eventos en la capital.

