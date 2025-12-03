Se prevé que la demanda de hoteles en Polanco aumente rumbo al Mundial 2026

Aumento previsto en la demanda hotelera de Polanco rumbo al Mundial 2026.

El Mundial 2026 proyecta un incremento en la ocupación hotelera de Polanco, impulsado por mayor demanda de viajeros y eventos relacionados.

MEXICO CITY, MEXICO, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Ciudad de México tendrá un impacto turístico y económico relevante.

México acogerá 13 partidos en total, y la capital será uno de los puntos clave de ese despliegue, lo cual implica importantes preparativos de infraestructura para soportar el volumen de visitantes.

Cada hotel en Campos Elíseos en Polanco se alista desde ya, para atender la creciente demanda de viajeros que buscarán exclusividad, comodidad y conectividad.

Ventajas de movilidad y confort para estancias intensas durante el mundial 2024

Uno de los hoteles en Polanco en la CDMX que ofrecerá servicios premium, ubicación privilegiada y estándares de seguridad diseñados para un público exigente, es el Presidente InterContinental.

Su ubicación ofrece acceso rápido a puntos estratégicos de la capital durante la Copa del Mundo que se aproxima. El Estadio Azteca, recintos culturales y zonas corporativas como Reforma o Santa Fe están a pocos minutos en transporte privado o ejecutivo.

Esta conectividad implica un valor añadido para los visitantes que asistirán a partidos, reuniones y actividades de networking, así como para delegaciones y medios internacionales que requieren logística precisa y segura.

Las habitaciones con vista a Chapultepec o al skyline capitalino adornado por monumentos históricos, como el Castillo de Chapultepec y rascacielos como la Torre Reforma y Torre Mayor, resaltan por su diseño contemporáneo y privacidad.

Cada detalle está pensado para el descanso y la comodidad, elementos esenciales tras jornadas intensas.

Calidad y diversidad culinaria en el hotel de Campos Elíseos Polanco

En cuanto a gastronomía, esta propiedad concentra la propuesta de restaurantes más completa entre los hoteles de la Ciudad de México en Polanco. Para comenzar, el Au Pied de Cochon es un restaurante de cocina francesa de alta gama, con 25 años de historia en México y el único en ofrecer servicio las 24 horas.

Le sigue Alfredo di Roma, con sus pastas hechas como en casa, maridajes y una carta de vinos reconocida por Wine Spectator con el Grand Award 3 copas; y Chapulín, que representa la cocina mexicana moderna elaborada con ingredientes del campo y el mar.

Bienestar, eventos y seguridad son los pilares de la experiencia del hotel

El bienestar también forma parte de su oferta. El spa y el gimnasio de última generación permiten mantener rutinas de cuidado y entrenamiento. Además, el servicio de concierge gestiona traslados, reservas y actividades personalizadas.

Para el segmento corporativo, el hotel dispone de más de un salón de eventos con capacidades adaptables, tecnología de vanguardia y un equipo especializado. Estos espacios son ideales para conferencias, reuniones privadas y eventos especiales.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes. Protocolos de alto estándar y personal capacitado garantizan estancias tranquilas para viajeros VIP y grupos oficiales.

Polanco complementa la experiencia con museos, boutiques de lujo, galerías y espacios de entretenimiento a pocos pasos. Esto convierte al hotel en un punto de encuentro entre deporte, cultura y estilo de vida.

El reto del hospedaje en Polanco para 2026

Con la expectativa de mayor demanda hacia 2026, las reservas para esas fechas comienzan a moverse con anticipación. Garantizar hospedaje con tiempo se vuelve esencial para encontrar una estancia cómoda y bien ubicada durante este evento de gran escala.

