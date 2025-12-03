UK Cyprus Film Festival 2025 – Cambridge Grand Finale

(Scroll down for English)

UK Cyprus Film Festival 2025 – Μεγάλο Φινάλε στο Cambridge

Ο κυπριακός κινηματογράφος ταξιδεύει στο Κέιμπριτζ: το UK Cyprus Film Festival 2025 ολοκληρώνεται με το μεγάλο φινάλε στις 14 Δεκεμβρίου

Το Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Ηνωμένο Βασίλειο σας προσκαλεί στο φινάλε του UK Cyprus Film Festival 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 14:00 στο West Court, Jesus College Cambridge, σε συνεργασία με το Panorama: The Journal of Travel, Place & Nature.

Στην τελετή λήξης θα παρευρεθούν οι διακεκριμένοι προσκεκλημένοι κα Αλίκη Στυλιανού, Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μάρκ Κάσσινoς, σκηνοθέτης, και Δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, ερευνητής, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με το κοινό.

Ένα μεγάλο φινάλε μετά από ένα ταξίδι σε όλη τη Βρετανία

Φέτος, το UK Cyprus Film Festival ταξίδεψε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο – από το Μπρίστολ και το Λιντς, μέχρι το Εδιμβούργο και τα Midlands, με σταθμούς σε Κόβεντρι, Στόουκ-ον-Τρεντ και Μπέρμιγχαμ. Σε κάθε πόλη, οι κυπριακές και ελληνικές κοινότητες, οι φοιτητές, οι οικογένειες και τα μέλη της διασποράς υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια τον κυπριακό κινηματογράφο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στο Μουσείο Μύλοι Χατζηγιώρκη στο Φρέναρος και στην επιμελήτρια κα Στυλιανή Χατζηγεωργίου, πολύτιμοι συνεργάτες του εκπαιδευτικού προγράμματος How to Trap a Goblin, που παρουσιάστηκε στα Midlands, το Μπράιτον και το Εδιμβούργο. Το πρόγραμμα έφερε τα παιδιά σε επαφή με την παρασκευή των παραδοσιακών κυπριακών ζυμαρικών τερτζελλούθκια και τα μύησε στη λαογραφία και τη φαντασία που συνθέτουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Πρόγραμμα Κέιμπριτζ – Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 14:00

Μύθοι της Κύπρου (Myths and Tales of Cyprus)

Σειρά παραγωγής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), σε σκηνοθεσία του Μαρκ Κάσσινου και με επιστημονική επιμέλεια και παρουσίαση από τον Δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκο. Η σειρά αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση της κυπριακής μυθολογίας, η οποία μέσα από την οπτική αφήγηση αναβιώνει, διατηρώντας ζωντανούς μύθους και μνήμες για τις νέες γενιές.

Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα (Embryo Larva Butterfly)

Ποιητική, φιλοσοφική και οπτικά εντυπωσιακή ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Κύρου Παπαβασιλείου, που εξερευνά τη μνήμη, τον χρόνο και την ανθρώπινη ανθεκτικότητα, αμφισβητώντας τα παραδοσιακά αφηγηματικά στερεότυπα.

Συζήτηση με το κοινό

Μετά τις προβολές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους:

κ. Μάρκο Κασσίνoς, Σκηνοθέτη

Δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκου, Ερευνητή & Παρουσιαστή

κα Αλίκη Στυλιανού, Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη δημιουργική διαδικασία, την πολιτιστική αφήγηση και την εξέλιξη του κυπριακού κινηματογράφου.

Σας περιμένουμε στο Κέιμπριτζ για να κλείσουμε μαζί το UK Cyprus Film Festival 2025 στην πόλη της έρευνας, του διαλόγου και της δημιουργίας. Γιορτάστε μαζί μας ένα ταξίδι που ενώνει κοινότητες, προκαλεί συζητήσεις και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της Κύπρου σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Λεπτομέρειες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 14:00

Χώρος: West Court, Jesus College Cambridge

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες και κρατήσεις: https://panoramajournal.org/event/global-cultures-uk-cyprus-film-fest-cambridge-edition-14-dec-2025/

Πολιτιστικό Τμήμα Ύπατης Αρμοστείας, +44 20 7321 4148

UK Cyprus Film Festival 2025 – Cambridge Grand Finale

Cypriot cinema travels to Cambridge: the UK Cyprus Film Festival 2025 concludes with a grand finale on 14 December

The Cultural Section of the Cyprus High Commission in the UK announces the Cambridge finale of the UK Cyprus Film Festival 2025 on Sunday, 14 December at 2:00 p.m., hosted in collaboration with Panorama: The Journal of Travel, Place & Nature, at West Court, Jesus College Cambridge.

This special closing edition will welcome distinguished guests Ms Aliki Stylianou, Director of the Press and Information Office (PIO) of the Republic of Cyprus, director Mr Mark Kassinos and researcher Dr Iosif Hadjikyriakos, who will join audiences for a post-screening Q&A session.

A Grand Closing After a Nationwide Journey

This year, the UK Cyprus Film Festival travelled across the UK, from Bristol and Leeds to Edinburgh and the Midlands, with memorable stops in Coventry, Stoke-on-Trent and Birmingham. At each location, vibrant Cypriot and Greek communities, students, families and diaspora members embraced Cypriot cinema with enthusiasm and pride.

Special thanks go to the Hadjigiorkis Mill Museum in Frenaros, Cyprus, and curator Ms Styliana Hadjigeorgiou, valued partners for the educational programme How to Trap a Goblin, presented across the Midlands, Brighton and Edinburgh. The programme introduced children to the making of the beloved traditional Cypriot pasta τερτζελλούθκια (terzelluthkia), engaging them with the folklore and imagination at the heart of Cyprus’ heritage.

We extend our heartfelt thanks to everyone who attended, supported and celebrated the rich cultural storytelling of Cyprus across the country.

Cambridge Programme – Sunday 14 December, 14:00

Myths and Tales of Cyprus

Produced by the Cyprus Press and Information Office (PIO) and directed by Mark Kassinos, this series revives Cyprus’ ancient stories through contemporary visual storytelling, preserving myth and memory for new generations.

Embryo Larva Butterfly

A poetic, philosophical and visually striking film by award-winning director Kyros Papavassiliou; it challenges narrative convention while exploring memory, time and human resilience.

Q&A Session

Following the screenings, audiences will have the rare opportunity to engage directly with:

Mr Mark Kassinos, Director

Dr Iosif Hadjikyriakos, Researcher & Presenter

Ms Aliki Stylianou, Director of the Press and Information Office

The discussion will explore the creative process, cultural storytelling and the evolving landscape of Cypriot cinema.

Join Us in Cambridge

Join us to close the 2025 edition of the UK Cyprus Film Festival in Cambridge; a city of ideas, dialogue and discovery. Celebrate a remarkable journey connecting communities, sparking conversations and showcasing Cypriot creativity across the UK.

Event Details:

Date: Sunday, 14 December 2025

Time: 14:00

Venue: West Court, Jesus College, Cambridge

Admission: Free

Tickets and details: https://panoramajournal.org/event/global-cultures-uk-cyprus-film-fest-cambridge-edition-14-dec-2025/

Enquiries:

Cultural Section, Cyprus High Commission, London

+44 20 7321 4148