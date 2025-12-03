Causeway zet uitbreiding voort met Europese overname van LetsBuild Aproplan

Ollie McGovern, COO, Causeway Technologies Lars Rolf Jacobsen, CEO, LetsBuild Aproplan

De Britse leverancier van bouwtechnologie Causeway Technologies heeft LetsBuild Aproplan overgenomen.

Deze overname versterkt ons streven om de informatiestroom in het bouwproces te verbeteren. ” — Ollie McGovern, COO, Causeway Technologies

GERRARDS CROSS, BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- De Britse leverancier van bouwtechnologie Causeway Technologies heeft LetsBuild Aproplan overgenomen.LetsBuild Aproplan is een field management tool voor bouw- en infrastructuurorganisaties. Meer dan 900 klanten vertrouwen op deze tool, die teams helpt bij het beheren van kwaliteit, veiligheid en bouwplaatsinspecties. Gebruikers kunnen checklists maken en invullen, problemen of moeilijkheden registreren en staven met foto’s en gedetailleerde rapporten genereren, rechtstreeks vanaf de bouwplaats.Met de overname van LetsBuild Aproplan breidt Causeway zijn activiteiten uit naar België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg, voortbouwend op zijn groeiende aanwezigheid in Europa.Ollie McGovern, COO bij Causeway:“We verwelkomen LetsBuild Aproplan met veel plezier bij Causeway. We hebben dezelfde visie voor een beter geconnecteerde bouwsector, gericht op het samenbrengen van teams, tools en informatie om de efficiëntie en productiviteit in onze sector te verhogen. Deze overname versterkt ons streven om de informatiestroom in het bouwproces te verbeteren. We maken daarbij gebruik van het CausewayOne-platform om de activiteiten op de bouwplaats te koppelen aan de besluiten die op kantoor genomen worden via één gezamenlijke databackbone.”Lars Rolf Jacobsen, CEO van LetsBuild Aproplan:“De fusie met Causeway geeft LetsBuild Aproplan de kans om nieuwe markten te veroveren en tegelijkertijd de vele klanten te blijven ondersteunen die vandaag de dag op het bedrijf vertrouwen. We hebben altijd geloofd in het leveren van eenvoudige, betrouwbare tools waarmee bouwteams hun werk beter kunnen doen. Causeway biedt de schaalgrootte en focus die nodig zijn om die missie sneller te vervullen. Door onze technologie en ervaring te bundelen, creëren we een sterk platform voor verdere groei en nog betere resultaten voor klanten.”Deze transactie is de zesde strategische overname door Causeway sinds Five Arrows in 2021 aanzienlijk investeerde in Causeway.Over CausewayCauseway Technologies werd opgericht in 1999 door chief executive Phil Brown. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Buckinghamshire in het Verenigd Koninkrijk en heeft wereldwijd meer dan 3.000 klanten. De ruim 500 medewerkers leggen zich toe op het leveren van bedrijfs- en cloudsoftwareoplossingen om de digitalisering van de bouw- en infrastructuuronderhoudssectoren te ondersteunen. Die oplossingen worden op internationale schaal gebruikt door consultants, aannemers, leveranciers en hun klanten. www.causeway.com Over LetsBuild AproplanLetsBuild Aproplan is een digitaal bouwbeheerplatform dat sinds 2012 de werkprocessen op bouwplaatsen moderniseert. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in België en zijn mobiele en cloudsoftware wordt gebruikt door duizenden bedrijven en ruim 10.000 actieve gebruikers in meer dan 35 landen. Door pen en papier te vervangen door digitale tools voor registratie van gebreken, inspecties, documentbeheer en naleving, helpt LetsBuild Aproplan aannemers, architecten, ingenieurs en facility managers om projecten te stroomlijnen, de kwaliteit en veiligheid te verbeteren en op tijd en binnen het budget op te leveren. www.aproplan.com

