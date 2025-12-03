Causeway setzt Expansion mit europäischer Übernahme von LetsBuild Aproplan fort

Ollie McGovern, COO, Causeway Technologies Lars Rolf Jacobsen, CEO, LetsBuild Aproplan

Der britische Bautechnologieanbieter Causeway Technologies hat LetsBuild Aproplan übernommen.

GERRARDS CROSS, BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Der britische Bautechnologieanbieter Causeway Technologies hat LetsBuild Aproplan übernommen.LetsBuild Aproplan ist ein Baustellenmanagement-Tool für Bau- und Infrastrukturunternehmen. Über 900 Kunden vertrauen auf die Software, die Teams bei der Qualitätssicherung, der Sicherheitsüberwachung und Baustelleninspektionen unterstützt. Nutzer können Checklisten erstellen und ausfüllen, Mängel oder Probleme mit Fotobeweisen dokumentieren und detaillierte Berichte direkt von der Baustelle generieren.Durch die Übernahme von LetsBuild Aproplan erweitert Causeway seine Präsenz in Europa auf Belgien, Frankreich, die Niederlande und Luxemburg.Ollie McGovern, COO von Causeway, sagte:„Wir freuen uns sehr, LetsBuild Aproplan bei Causeway willkommen zu heißen. Wir teilen die klare Vision einer besser vernetzten Baubranche, die darauf abzielt, Teams, Tools und Informationen zusammenzuführen, um die Effizienz und Produktivität in unserer Branche zu steigern. Diese Akquisition unterstreicht unser Engagement für einen optimierten Informationsfluss im gesamten Bauprozess – durch die Nutzung der CausewayOne-Plattform, um die Aktivitäten auf der Baustelle mit den Entscheidungen im Backoffice über eine einheitliche, integrierte Dateninfrastruktur zu verbinden.“Lars Rolf Jacobsen, CEO von LetsBuild Aproplan, sagte:„Der Zusammenschluss mit Causeway ermöglicht es LetsBuild Aproplan, in neue Märkte zu expandieren und gleichzeitig die vielen Kunden, die heute auf uns vertrauen, weiterhin zu unterstützen. Wir haben stets daran geglaubt, Bauteams einfache und zuverlässige Werkzeuge an die Hand zu geben, die die Arbeitsabläufe optimieren. Causeway bringt die nötige Größe und Fokussierung mit, um dieses Ziel zu beschleunigen. Die Kombination unserer Technologie und Erfahrung schafft eine starke Plattform für weiteres Wachstum und noch bessere Ergebnisse für unsere Kunden.“Diese Transaktion ist die sechste strategische Akquisition von Causeway, seit Five Arrows 2021 eine bedeutende Investition in Causeway getätigt hat.Über CausewayCauseway Technologies wurde 1999 von Geschäftsführer Phil Brown gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Buckinghamshire, Vereinigtes Königreich, betreut heute weltweit über 3.000 Kunden mit über 500 Mitarbeitern. Causeway bietet Enterprise- und Cloud-Softwarelösungen zur Unterstützung der Digitalisierung der Bau- und Infrastrukturbranche und betreut Berater, Bauunternehmen, Zulieferer und deren Kunden auf internationaler Ebene. www.causeway.com Über LetsBuild AproplanLetsBuild Aproplan ist eine digitale Baumanagement-Plattform, die seit 2012 Arbeitsabläufe auf Baustellen modernisiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Belgien nutzt seine mobile und Cloud-basierte Software für Tausende von Unternehmen und mehr als 10.000 aktive Anwender in über 35 Ländern. Durch die Ablösung papierbasierter Prozesse durch digitale Tools für Mängelbehebung, Inspektionen, Dokumentenmanagement und Compliance unterstützt LetsBuild Aproplan Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Facility Manager dabei, Projekte zu optimieren, Qualität und Sicherheit zu verbessern und Projekte termingerecht und im Budgetrahmen abzuschließen. www.aproplan.com

