Gran Canaria : une destination de plus en plus choisie par les voyageurs français

Plage de Las Canteras. Crédits: Turismo de Gran Canaria.

PARIS, FRANCE, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Turismo de Gran Canaria a renforcé sa présence sur le marché français lors de sa participation à la dernière édition du salon IFTM Top Resa, consolidant des alliances stratégiques et présentant la diversité de l’île aux agences et voyagistes locaux.Le touriste français qui choisit Grande Canarie recherche l’authenticité, l’équilibre et la connexion avec la nature. Selon les données officielles de Turismo de Gran Canaria, 64 % reviennent sur l’île et 78 % seraient prêts à payer une taxe touristique destinée à la protection de l’environnement, reflet de leur conscience écologique et de leur affinité avec les valeurs durables de la destination. Ce lien croissant avec le marché français s’appuie également sur l’amélioration de la connectivité aérienne, renforcée ces dernières années grâce à de nouvelles liaisons directes depuis Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse. Grande Canarie invite ainsi les Français à découvrir — ou redécouvrir — une île qui se ressent autant qu’elle se visite.Une île à explorer pas à pasLa randonnée est l’une des expériences les plus appréciées par les visiteurs français : près de 70 % participent à des activités en pleine nature et leur attribuent une satisfaction moyenne de 8,7 sur 10, la plus élevée parmi toutes les expériences. Parmi les itinéraires les plus inspirants figurent le Mirador de la Degollada de la Becerra, avec ses vues sur les ravins et forêts de pins, ou le Roque Nublo, Monument naturel intégré à la Réserve de biosphère mondiale de Grande Canarie. Son accès régulé illustre l’engagement de la destination pour la préservation de ses paysages.Outre la randonnée, les voyageurs français trouvent sur l’île un cadre idéal pour l’observation des étoiles, grâce à ses ciels purs certifiés Starlight, ou pour la pratique du cyclisme, avec des parcours qui combinent paysages volcaniques, villages historiques et vues sur l’océan. Ils apprécient également la vie rurale, les villages pittoresques comme Tejeda ou Artenara, et la gastronomie locale, fondée sur des produits de proximité tels que le fromage à la fleur, le miel de montagne, les vins d’appellation d’origine et les fruits tropicaux cultivés dans différentes zones de l’île.Du désert à la mer : un voyage sensorielGrande Canarie séduit par sa diversité paysagère et émotionnelle. Les dunes de Maspalomas, l’un des emblèmes naturels les plus reconnus d’Europe, offrent un décor unique où l’océan Atlantique et le désert se rejoignent dans un spectacle de lumière et de silence. Ce site protégé incarne l’une des facettes les plus évocatrices de la destination.La plage de Las Canteras, située dans la capitale insulaire, est un autre symbole de l’équilibre entre nature et vie urbaine. Sur plus de trois kilomètres de sable doré, habitants et visiteurs profitent toute l’année d’un environnement propre, sûr et animé.En hiver, l’île brille avec un événement unique : la Crèche de sable de Las Canteras. Depuis 2006, cette tradition transforme la plage urbaine de Las Palmas de Gran Canaria en une galerie à ciel ouvert, avec des sculptures monumentales réalisées par des artistes internationaux. Visitée par des milliers de personnes chaque décembre, elle allie art, climat et émotion, avec des températures moyennes de 23 °C même à Noël.Un demi-siècle de tourisme durableGrande Canarie a obtenu la certification « Biosphere Destination », une reconnaissance internationale qui renforce son engagement en faveur de la durabilité environnementale, économique et sociale. Décerné par l’Institut du Tourisme Responsable (RTI) et soutenu par l’UNESCO, ce label distingue les destinations alignées sur les Objectifs de Développement Durable et l’Accord de Paris sur le climat.L’île réaffirme ainsi son engagement envers une utilisation responsable du territoire, la protection de la biodiversité et la consommation locale, se situant parmi les destinations européennes comptant le plus grand nombre d’hébergements certifiés. Cette réussite symbolise l’évolution de Grande Canarie vers un modèle touristique responsable et cohérent avec les valeurs qui ont guidé ses 50 ans de promotion : qualité, authenticité et respect de son environnement naturel et culturel.Téléchargez les images du communiqué via le lien suivant.

