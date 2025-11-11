Antiga Casa Buenavista – renommiertes Boutique-Hotel, das über den Travellers’ Choice „Best of the Best 2025“ verfügt

Antiga Casa Buenavista, Barcelona

Im Herzen Barcelonas: Antiga Casa Buenavista, familiengeführtes Boutique-Hotel mit Design, Architektur und Küche.

BERLIN, GERMANY, November 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Im Herzen Barcelonas, zwischen Rambla und Ronda Sant Antoni, befindet sich das Antiga Casa Buenavista, ein familiengeführtes Boutique-Hotel, das modernistische Architektur, zeitgenössisches Design und katalanische Marktküche vereint. Das Haus wurde mit dem Tripadvisor Travellers’ Choice Award “Best of the Best 2025” ausgezeichnet – eine Anerkennung, die nur dem obersten 1 % der Hotels weltweit zuteilwird – und erhielt zudem einen Michelin Schlüssel.Was diese Auszeichnung besonders macht, ist ihre Basis: Sie beruht auf den ehrlichen Bewertungen tausender Reisender. Das Hotel überzeugt nicht nur durch Ausstattung, sondern durch Authentizität, Nähe und Gastfreundschaft – Werte, die den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.*Von der Nachbarschaftskantine zum Boutique-Hotel*Die Geschichte des Hauses reicht bis 1918 zurück, als die Familie Molleví in einem modernistischen Gebäude ein Restaurant eröffnete. Schnell wurde es zum Treffpunkt für Künstler:innen, Nachbarn und Intellektuelle. Über ein Jahrhundert später, im Jahr 2022, entschied sich die vierte Generation, das Projekt neu zu beleben – ohne den Geist des Originals zu verlieren. So entstand ein 4-Sterne-Superior-Boutique-Hotel, das Tradition und Moderne verbindet. Ziel war es, Besucher:innen ein authentisches Barcelona-Erlebnis zu bieten, das auf Geschichte, Nähe und Qualität basiert.*Architektur und Design mit lokalem Charakter*Das Architekturbüro TDB Arquitectura verantwortete die Sanierung. Dabei wurden originale Elemente wie hydraulische Fliesen, katalanische Gewölbe und Stuckverzierungen erhalten und mit moderner Technik kombiniert. So entstand ein Gebäude, das Geschichte atmet, aber höchsten Komfort bietet.Die 43 Zimmer, alle nach außen gerichtet, verfügen teils über Balkone oder Terrassen. Materialien wie Holz, Mosaik und Glas schaffen eine warme, einladende Atmosphäre. Farben, Formen und Licht reflektieren die Identität Barcelonas – elegant, mediterran und lebendig.*Design im Dienst des Gastes*Die Inneneinrichtung ist von Marken wie Santa & Cole, Nanimarquina, Cassina, Vitra oder Knoll geprägt. Entwürfe von Miguel Milá, Nani Marquina oder Mies van der Rohe fügen sich harmonisch ein, ohne aufdringlich zu wirken. Das Design dient dem Komfort: eine Lampe, die sanft leuchtet, ein bequemer Sessel, ein Teppich, der Geborgenheit vermittelt. So entsteht eine Atmosphäre, die gleichermaßen elegant und wohnlich ist.*Gastronomie mit Wurzeln*Das hoteleigene Restaurant Casa de Comidas Buenavista ist eine Hommage an die Ursprünge des Hauses. Es bietet katalanische Küche auf Basis lokaler, saisonaler Produkte – von Tapas bis zu modernen Interpretationen klassischer Rezepte. Besonders beliebt ist das Gourmet-Frühstück, das aus Zutaten regionaler Produzenten besteht.Das Restaurant steht auch Einheimischen offen und zieht Gäste aus der Nachbarschaft an, die einen Ort mit echtem Flair suchen. Damit knüpft es an die Tradition des ursprünglichen Restaurants von 1918 an – ein sozialer Treffpunkt mitten in der Stadt.Die Inhaber Alex und Guille Molleví betonen: „Unsere Philosophie ist Nähe und Authentizität. Wir arbeiten mit lokalen Lieferanten und achten auf Qualität und Nachhaltigkeit. Die Gastronomie ist unser Weg, die Essenz Barcelonas lebendig zu halten.“*Nachhaltigkeit und soziales Engagement*Nachhaltigkeit ist für das Antiga Casa Buenavista keine Marketingidee, sondern eine Verpflichtung. Das Hotel kooperiert mit Sozial- und Kulturprojekten, die Integration und Chancengleichheit fördern, und engagiert sich in der Nachbarschaft für Themen wie Gleichberechtigung und Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt.Ökologisch setzt das Haus auf lokale Lieferketten, Abfallreduzierung und energieeffiziente Systeme. So minimiert es den ökologischen Fußabdruck und stärkt zugleich die lokale Wirtschaft.*Internationale Anerkennung*Die Auszeichnung “Best of the Best 2025” reiht sich in eine wachsende Liste von Erfolgen ein: Neben dem Michelin Schlüssel erhielt das Hotel auch den Solete Repsol, der authentische gastronomische Erlebnisse würdigt. Diese Anerkennungen unterstreichen die Position des Hauses als Referenz für Boutique-Hotels in Europa.*Ein Modell für den zukünftigen Städtetourismus*In einer Zeit, in der Städte neue Wege suchen, um Tourismus nachhaltig zu gestalten, zeigt das Antiga Casa Buenavista, dass Tradition, Design und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. Mit seinem familiären Ansatz, seiner kulturellen Verwurzelung und seinem Engagement für Nachhaltigkeit verkörpert es ein Modell, wie Gastfreundschaft im 21. Jahrhundert aussehen kann: ehrlich, lokal und menschlich.Hinweis für den HerausgeberHochauflösende Bilder können Sie unter diesem LINK herunterladen.Das Antiga Casa Buenavista ist ein 4-Sterne-Superior-Boutique-Hotel im Herzen von Barcelona. Mit 43 Außenzimmern verbindet es katalanische Jugendstilarchitektur und zeitgenössisches Design mit einem gastronomischen Angebot, das von seinen Ursprüngen als 1918 gegründetes Familienrestaurant inspiriert ist. Das familiengeführte Hotel setzt auf Nähe, Nachhaltigkeit und Authentizität und hat sich als internationale Referenz für Gastfreundschaft mit lokaler Identität etabliert.

