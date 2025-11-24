Barcelone : L’Antiga Casa Buenavista, là où le design réinvente l’histoire

Antiga Casa Buenavista, Barcelona

Un hôtel-boutique où l'architecture moderniste se marie à une sensibilité contemporaine pour offrir une expérience esthétique, chaleureuse et humaine.

PARIS, PARIS, FRANCE, November 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Au cœur de Barcelone s’élève un lieu qui semble avoir tout vécu : L’ Antiga Casa Buenavista . Entre ses voûtes majestueuses, ses mosaïques colorées et ses balcons en fer forgé résonnent les histoires de la ville, les parfums de la cuisine catalane et une vision du design contemporaine. L’Antiga Casa Buenavista incarne cet esprit : un boutique-hôtel où l’architecture moderniste se mélange à une sensibilité actuelle, pour offrir une expérience à la fois esthétique, chaleureuse et profondément humaine.La renaissance d’une maison chargée d’histoireÉrigée à la fin du XIXᵉ siècle, la bâtisse a longtemps accueilli un restaurant familial où se retrouvaient voisins, habitués et artistes barcelonais. Lorsque, en 2022, la quatrième génération de la famille Molleví décide de le transformer en hôtel, un défi s’impose : réinventer le lieu tout en préservant son identité initiale, entre héritage et modernité.Cette transformation devient alors un véritable travail d’orfèvre. Les sols d’origine, les voûtes catalanes et les moulures qui façonnaient la personnalité du bâtiment sont méticuleusement restaurés. En parallèle, les équipements de confort et les technologies actuelles sont intégrés avec la plus grande délicatesse. Le résultat est un lieu où le passé ne se montre pas : il se perçoit, se ressent et accompagne chaque instant.Des espaces qui racontent leur histoireL’Antiga Casa Buenavista est un véritable refuge de matières et de sensations. Dans l’entrée, la lumière naturelle glisse sur les faïences restaurées, tandis que les vitraux diffusent des nuances de couleurs dans l’air, comme pour souhaiter la bienvenue aux voyageurs. Bois, céramique et fer cohabitent avec une sobriété assumée. Chaque élément semble conçu pour accompagner le visiteur et son expérience.Les 43 chambres, toutes baignées de lumière extérieure, gardent cette philosophie. Leur décoration, simple et maîtrisée, dialogue avec les balcons et les terrasses ouvertes sur la vie barcelonaise. Ici, chaque détail rappelle l’origine moderniste du lieu.L’élégance discrète aux accents barcelonaisL’intérieur célèbre le design catalan et international avec une sensibilité subtile, loin de toute caricature. Les pièces signées Santa & Cole, Nanimarquina, Cassina, Vitra ou encore Knoll cohabitent avec les créations de Miguel Milá, Nani Marquina, Mies van der Rohe ou Charlotte Perriand. Rien n’est laissé au hasard : chaque lampe, chaque chaise, chaque tapis répond à une intention particulière et trouve sa place avec une évidence naturelle.Cette sélection minutieuse transmet une idée essentielle : le design ne doit pas s’imposer, mais enrichir l’expérience. Le luxe ne brille pas, il accompagne chaque moment de vie. Il se manifeste dans la manière dont la lumière enveloppe les espaces, ou dont les fauteuils invitent à la détente.Une hospitalité ancrée dans la vie de quartierLe restaurant Casa de Comidas Buenavista perpétue l’esprit chaleureux de l’ancienne taverne familiale. Sa cuisine catalane, pensée avec des produits locaux et de saison, incarne la philosophie de l’hôtel : authenticité, proximité et respect de l’environnement. Ici, voyageurs et locaux se rencontrent dans un cadre convivial pour savourer une gastronomie généreuse et raffinée.Le restaurant promeut également le commerce de proximité, en collaborant étroitement avec les fournisseurs du quartier et les producteurs locaux, tissant ainsi un réseau qui va bien au-delà d’une simple table.

