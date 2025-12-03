Şişecam: تسعون عامًا من التقدم

TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- تحتفل شركة Sisecam بذكرى مرور 90 عامًا على تأسيسها. هذه الشركة العريقة كانت قد دخلت السوق المصري لأول مرة عام 1998 لتبدأ في مجال إنتاج رمل الزجاج، ثم توسعت لاحقًا لتبدأ في تصنيع الأواني الزجاجية والزجاج المسطح. بدأت شركة Sisecam نشاطها في تركيا بقوة عاملة قوامها 400 شخص، أما اليوم فلا تزال تواصل مسيرة نموها وتطورها عبر 47 منشأة إنتاجية يعمل بها نحو 23 ألف موظف موجودون في أربع قارات حول العالم.

تأسست شركة Sisecam لتلبية احتياجات ذلك العصر الملحة، مثل قناني زيت المصابيح والقوارير الدوائية، أما في الحاضر فهي تواصل بثقة مسيرتها نحو المستقبل وترسخ ريادتها في الصناعات التي تعمل بها.

بفضل قوة عاملة عالمية تضم أفراداً من 34 جنسية وتنوعاً ثقافياً يشمل 23 لغة حول العالم، تستثمر شركة Sisecam هذا الغنى لتوليد قيمة مستدامة عبر منظومتها التشغيلية بأكملها. بفضل استثماراتها في مجالَي الزجاج والكيماويات، وتقنياتها المتطورة، وجهودها البحثية والتطويرية القوية، تحتل شركة Sisecam مكانةً بين أكبر الشركات المصنِّعة في مجالها على مستوى العالم. باعتبارها شركةً تُشكّل حاضرها ومستقبلها بتأنٍ ودقة، تقود Sisecam مسيرة تطورها المستمر نحو نموٍ مستدام وخلق قيمةٍ مضافة.

باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لصناعة الزجاج، تتصدّر Sisecam قائمة الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج الأواني الزجاجية والكيماويات القائمة على الكروم. علاوة على ذلك، تحتل Sisecam مكانةً بين أكبر خمسة منتجين عالميين للزجاج المسطح وتغليف الزجاج، كما تُعد من بين أكبر ثلاثة منتجين لكربونات الصوديوم في العالم.

تتميز Sisecam عن منافسيها بقوة عاملة عالية المهارة، وشراكات استراتيجية، وإنتاج عالي الجودة، ومجموعة منتجات شاملة، وتقنيات مبتكرة. بناءً على هذه الأسس، تتقدم الشركة بثقة نحو هدفها بأن تصبح أحد أكبر ثلاثة لاعبين عالميين في مجالات أعمالها الأساسية، مُستفيدةً من قوة تاريخها العريق الذي يمتد لتسعة عقود.

حول Sisecam

Sisecam هي حكاية تطور وتقدم...

تأسست شركة Sisecam عام 1935 بجهود بنك Is للمساهمة في التنمية الصناعية للجمهورية التركية الحديثة، بهدف تأسيس قطاع صناعة الزجاج في تركيا. على مدى عقود، تطورت Sisecam من مبادر محلي إلى لاعب عالمي في صناعات الزجاج والكيماويات.

تصنف شركة Sisecam من بين أكبر خمسة منتجين في قطاعات الزجاج بيد أنها الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج.

تعمل Sisecam عبر أربع قارات و13 دولة والتي تشمل؛ تركيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك وروسيا وجورجيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية. تلعب شركة Sisecam دوراً رياديًا في صناعات الزجاج المسطح والأواني الزجاجية والتغليف الزجاجي والكيماويات وزجاج السيارات والألياف الزجاجية والتعدين والطاقة وإعادة التدوير. تقوم Sisecam بإيصال منتجاتها إلى العملاء في أكثر من 150 دولة عبر سلسلة توريد قوية من خلال وضع الابتكار والتكنولوجيا في مركز أعمالها.

تحدث Sisecam فرقًا جوهريًا في صناعاتها بفضل 90 عامًا من الخبرة، وبقوة عاملة ماهرة، وباستخدام التقنيات الذكية. بدعم من 23,000 موظف، تسير Sisecam بخطى ثابتة نحو هدفها بأن تصبح من بين أكبر ثلاثة منتجين عالميًا في صناعاتها الأساسية.

من خلال استراتيجيتها "CareForNext" (نحو مستقبلٍ نرعاه)، تعمل Sisecam على ضمان استدامة صناعات الزجاج والكيماويات، انطلاقاً من منظور حماية الكوكب، وتمكين المجتمعات، وتحسين جودة الحياة، وذلك تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تسعى Sisecam لصنع مستقبلٍ أفضل من خلال التكنولوجيا والابتكار، وتواصل كتابة فصول قصّة تقدمها بالتعاون مع كافة أطراف منظومتها التشغيلية. للمزيد: www.sisecam.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.