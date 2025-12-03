Sisecam: 90 év fejlődése

A 12 éve Magyarországon autóipari üveget és üveg csomagolóanyagot gyártó Sisecam 90. évfordulóját ünnepli.

TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ --

A 12 éve Magyarországon autóipari üveget és üveg csomagolóanyagot gyártó Sisecam 90. évfordulóját ünnepli. A Törökországban 400 fős munkaerővel indult Sisecam növekedési és fejlődési útja ma már 47 gyártóüzemmel és 23 000 munkavállalóval zajlik négy kontinensen.

A kor kritikus igényeinek kielégítésére alapított Sisecam - mint például olajlámpák és gyógyszeres üvegek gyártása - magabiztosan halad a jövő felé, és megszilárdítja vezető pozícióját az iparágában.

A 34 országból származó globális munkaerejével és 23 nyelvet magában foglaló kulturális sokszínűségével a Sisecam ezt a gazdagságot kihasználva fenntartható értéket teremt egész ökoszisztémájában. Az üveg- és vegyiparba, a fejlett technológiákba és a kutatás-fejlesztésbe történő beruházásainak köszönhetően a Sisecam az iparág legnagyobb gyártói közé tartozik a világon. A Sisecam, egy olyan vállalat, amely gondosan alakítja mind jelenét, mind jövőjét, folyamatos fejlődését a fenntartható növekedés és az értékteremtés irányába tereli.

Az üveggyártás minden alapvető területén tevékenykedő egyetlen globális vállalatként a Sisecam világszerte vezető szerepet tölt be az üvegáru és a króm-vegyületek gyártásában. Ezenkívül a Sisecam az öt legnagyobb síküveg- és üveg csomagolóanyag-gyártó, valamint a három legnagyobb szódabikarbóna-gyártó közé tartozik.

A Sisecam magasan képzett munkaerővel, stratégiai partnerségekkel, kiváló minőségű termeléssel, széles termékportfólióval és innovatív technológiákkal tűnik ki a versenytársai közül, és 90 éves, mélyen gyökerező történelmének erejét kihasználva magabiztosan halad afelé, hogy a három közül, az egyik legjelentősebb globális szereplővé váljon fő tevékenységi területein.

Nagyszabású üveg csomagolóanyag-üzem Magyarországon

2013-ban a Sisecam egy Németországra és Szlovákiára is kiterjedő gyártási tevékenységet folytató vállalat felvásárlásával lépett be a magyar piacra. A vállalat ma Magyarország hosszú távú befektetői között szerepel. 2022-ben a Sisecam 255 millió eurós beruházást indított Kaposváron, hogy felépítse a vállalat első üveg csomagolóanyag-üzemét Európában. A beruházás befejezése után ez a jelentős létesítmény a Sisecam magyarországi éves termelési kapacitását 330 000 tonnára növeli.

A Sisecamról

A Sisecam a fejlődés története...

A Sisecamot 1935-ben alapította az Is Bank, hogy hozzájáruljon a fiatal Török Köztársaság ipari fejlődéséhez, és célja Törökország üvegiparának felépítése volt. Az elmúlt évtizedek során a Sisecam egy helyi kezdeményezésből az üveg- és vegyipar globális szereplőjévé nőtte ki magát.

Az üveggyártás minden alapvető területén működő egyetlen globális vállalatként a Sisecam az iparágának öt legnagyobb gyártója közé tartozik.

A Sisecam négy kontinensen és 13 országban működik, köztük Törökországban, Németországban, Olaszországban, Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában, Magyarországon, Bosznia-Hercegovinában, Oroszországban, Grúziában, Egyiptomban, Indiában és az Egyesült Államokban. A Sisecam úttörő szerepet játszik a síküveg, üvegáru, üveg csomagolóanyag, vegyipar, autóüveg, üvegszál, bányászat, energia és újrahasznosítás iparágaiban. Az innovációt és a technológiát tevékenységének középpontjába helyezve a Sisecam robusztus ellátási láncán keresztül több mint 150 országba szállítja termékeit ügyfeleinek.

A Sisecam 90 éves szakértelemmel, képzett munkaerővel és okostechnológiák alkalmazásával jelentősen hozzájárul az iparágak fejlődéséhez. A 23 000 munkavállalóval rendelkező Sisecam folyamatosan halad előre azon célja felé, hogy az alapvető iparágakban a világ három legnagyobb gyártója közé kerüljön.

CareForNext stratégiájával a Sisecam az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban a bolygó védelme, a közösségek megerősítése és az életminőség javítása szempontjából törekszik az üveg- és vegyipar fenntarthatóságának biztosítására.

A Sisecam a technológia és az innováció révén törekszik egy jobb jövőre, és teljes ökoszisztémájával együtt folytatja fejlődésének történetét. További információ: www.sisecam.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.