Sisecam: 90 वर्षों की प्रगति

TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2013 से भारत में संचालन कर रही Sisecam अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रही है। तुर्किये में 400 कर्मचारियों के साथ शुरुआत करने वाली Sisecam की विकास और प्रगति की यात्रा आज चार महाद्वीपों में 47 उत्पादन सुविधाओं और 23,000 कर्मचारियों के साथ जारी है।

तेल के दीयों और दवाइयों की बोतलों जैसी उस समय की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित Sisecam आज आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है और अपने परिचालन उद्योगों में अपनी नेतृत्व स्थिति को और मजबूत कर रही है।

34 देशों से आने वाली वैश्विक कार्यबल और 23 भाषाओं को समेटे सांस्कृतिक विविधता के साथ, Sisecam इस समृद्धि का उपयोग अपने संपूर्ण इकोसिस्टम में सतत मूल्य निर्माण के लिए करती है। काँच और रसायनों, उन्नत तकनीकों तथा मजबूत R&D प्रयासों में अपने निवेशों के कारण, Sisecam अपने क्षेत्रों में दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में शामिल है। अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को सावधानीपूर्वक आकार देने वाली कंपनी के रूप में, Sisecam सतत विकास और मूल्य सृजन की दिशा में अपने निरंतर विकास को आगे बढ़ाती है।

काँच के सभी मुख्य क्षेत्रों में संचालन करने वाली दुनिया की एकमात्र वैश्विक कंपनी Sisecam ग्लासवेयर और क्रोमियम रसायन उत्पादन में विश्व की अग्रणी कंपनी है। इसके अलावा, Sisecam फ्लैट ग्लास और ग्लास पैकेजिंग के शीर्ष पाँच उत्पादकों में, तथा सोडा ऐश उत्पादन के शीर्ष तीन में शामिल है।

उच्च कौशलयुक्त कार्यबल, रणनीतिक साझेदारियों, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन, विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो और नवोन्मेषी तकनीकों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा से अलग पहचान बनाते हुए, Sisecam अपनी 90 वर्ष पुरानी गहरी जड़ों वाली विरासत की ताकत के साथ अपने मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में दुनिया के शीर्ष तीन वैश्विक खिलाड़ियों में शामिल होने की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है।

Sisecam भारत में मिरर ग्लास, फ्लैट ग्लास और फ्रॉस्टेड ग्लास का उत्पादन करती है।

Sisecam ने 2013 में एक संयुक्त उद्यम के रूप में भारतीय बाजार में प्रवेश किया। कंपनी बाद में 2018 में एकमात्र शेयरधारक बन गई। अपने हलोल स्थित संयंत्र में, Sisecam मिरर ग्लास, फ्लैट ग्लास और फ्रॉस्टेड ग्लास का उत्पादन करती है। देश में अपनी उत्पादन सुविधाओं से, Sisecam इन उत्पादों का निर्यात श्रीलंका, क़तर, नेपाल, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका और दक्षिण-पश्चिम एशिया जैसे प्रमुख बाज़ारों में करती है। Sisecam भारत में मुंबई, दिल्ली और हलोल में भी कार्यालय संचालित करती है।



Sisecam के बारे में

Sisecam प्रगति की एक कहानी है…

1935 में युवा तुर्किये गणराज्य के औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिए Is Bank द्वारा स्थापित Sisecam की स्थापना तुर्किये के काँच उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। दशकों में, Sisecam एक स्थानीय पहल से बढ़कर काँच और रसायन उद्योग में एक वैश्विक खिलाड़ी बन गई है।

काँच उत्पादन के सभी मुख्य क्षेत्रों में संचालन करने वाली एकमात्र वैश्विक कंपनी के रूप में, Sisecam अपने क्षेत्रों में शीर्ष पाँच उत्पादकों में शामिल है।

Sisecam चार महाद्वीपों और 13 देशों, तुर्किये, जर्मनी, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, रूस, जॉर्जिया, मिस्र, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, में संचालन करती है। Sisecam फ्लैट ग्लास, ग्लासवेयर, ग्लास पैकेजिंग, रसायन, ऑटो ग्लास, ग्लास फाइबर, खनन, ऊर्जा और रीसाइक्लिंग उद्योगों में अग्रणी भूमिका निभाती है। नवाचार और तकनीक को अपने संचालन के केंद्र में रखते हुए, Sisecam अपनी मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से 150 से अधिक देशों में ग्राहकों तक अपने उत्पाद पहुँचाती है।

90 वर्षों की विशेषज्ञता, कुशल कार्यबल और स्मार्ट तकनीकों के उपयोग के साथ, Sisecam अपने उद्योगों में सार्थक बदलाव लाती है। 23,000 कर्मचारियों के समर्थन से, Sisecam अपने मुख्य उद्योगों में दुनिया के शीर्ष तीन वैश्विक उत्पादकों में शामिल होने के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है।

अपनी CareForNext रणनीति के साथ, Sisecam संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी की रक्षा, समुदायों को सशक्त बनाने और जीवन को परिवर्तित करने के दृष्टिकोण से काँच और रसायन उद्योगों की स्थिरता सुनिश्चित करने पर कार्य करती है।

Sisecam प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर है और अपने संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपनी प्रगति की कहानी को आगे बढ़ाती रहती है। अधिक जानें: www.sisecam.com





