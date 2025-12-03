Sisecam: პროგრესის 90 წელი
Sisecam, რომელმაც თურქეთის ფარგლებს გარეთ მინის შესაფუთი ინდუსტრიაში პირველი ინვესტიცია 1997 წელს საქართველოში განახორციელა, 90 წლის იუბილეს აღნიშნავს.
TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sisecam, რომელმაც თურქეთის ფარგლებს გარეთ მინის შესაფუთი ინდუსტრიაში პირველი ინვესტიცია 1997 წელს საქართველოში განახორციელა, 90 წლის იუბილეს აღნიშნავს. თურქეთში 400 თანამშრომლით დაწყებული, Sisecam-is ზრდისა და განვითარების გზა დღესაც გრძელდება ოთხ კონტინენტზე განლაგებული 47 საწარმოო ობიექტითა და 23 000 თანამშრომლით.
დაარსების დროის კრიტიკული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, როგორიცაა ნავთის ლამპები და მედიკამენტების ბოთლები, Sisecam თავდაჯერებულად მიიწევს მომავლისკენ და ამყარებს თავის ლიდერობას იმ ინდუსტრიებში, სადაც ოპერირებს.
34 ერის გლობალური სამუშაო ძალითა და 23 ენის კულტურული მრავალფეროვნებით, Sisecam იყენებს ამ სიმდიდრეს მთელ თავის ეკოსისტემაში მდგრადი ღირებულების შესაქმნელად. მისი ინვესტიციების წყალობით მინასა და ქიმიკატებში, მოწინავე ტექნოლოგიებსა და მძლავრ სამეცნიერო-კვლევით (R&D) ძალისხმევაში, Sisecam თავისი სექტორების მსოფლიოში უმსხვილეს მწარმოებლებს შორის იკავებს ადგილს. როგორც კომპანია, რომელიც ზედმიწევნით აყალიბებს როგორც თავის აწმყოს, ისე მომავალს, Sisecam წარმართავს თავის უწყვეტ განვითარებას მდგრადი ზრდისა და ღირებულების შექმნისკენ.
როგორც ერთადერთი გლობალური კომპანია, რომელიც მინის ყველა ძირითად სფეროში ოპერირებს, Sisecam მსოფლიო ლიდერია მინის ნაწარმისა და ქრომის ქიმიკატების წარმოებაში. გარდა ამისა, Sisecam შედის ბრტყელი მინისა და მინის შესაფუთი მასალების ტოპ ხუთ მწარმოებელში, ხოლო სოდის ნაცრის წარმოებაში ტოპ სამეულში.
კონკურენტებისგან გამორჩეული თავისი მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალით, სტრატეგიული პარტნიორობით, მაღალი ხარისხის წარმოებით, პროდუქციის ფართო პორტფელითა და ინოვაციური ტექნოლოგიებით, Sisecam თავდაჯერებულად მიიწევს იქითკენ, რომ გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი გლობალური მოთამაშე (ტოპ სამეულში) თავის ძირითად ბიზნეს სფეროებში, ეყრდნობა რა მისი ღრმად ფესვგადგმული 90-წლიანი ისტორიის ძალას.
საქართველოს ტოპ 100 სამრეწველო კომპანიიდან ერთ-ერთი
1997 წელს, Sisecam-მა თავისი პირველი ინვესტიცია თურქეთის ფარგლებს გარეთ საქართველოში განახორციელა. წარმოება დაიწყო 1998 წელს, წლიური 18 000 ტონა საწარმოო სიმძლავრით. Sisecam-მა 2023 წელს 20 მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელა მეორე ღუმელის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციაში გაშვებისთვის. რეკონსტრუქციის შედეგად ღუმელის სიმძლავრე 50%-ით გაიზარდა, რამაც 25%-ით გააფართოვა Sisecam-ის მინის შესაფუთი მასალების წარმოების სიმძლავრე ქვეყანაში. დღეს, ქვეყანაში მოქმედი ორი ღუმელით, Sisecam აწარმოებს ბოთლებს წყლის, გაზიანი სასმელების, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელებისთვის, მწვანე, თეთრი (ფლინტი) და ღია ლურჯი ფერებით. Sisecam, საქართველოს ერთადერთი მინის ბოთლის მწარმოებელი, ქვეყნის ტოპ 100 სამრეწველო კომპანიას შორის იკავებს ადგილს.
Sisecam-ის შესახებ
Sisecam არის პროგრესის ისტორია...
1935 წელს, თურქეთის ახალგაზრდა რესპუბლიკის ინდუსტრიულ განვითარებაში წვლილის შესატანად „იშ ბანკის“ (İş Bank) მიერ დაარსებული, Sisecam შეიქმნა თურქეთის მინის ინდუსტრიის ასაშენებლად. ათწლეულების განმავლობაში, Sisecam ადგილობრივი ინიციატივიდან მინისა და ქიმიკატების გლობალურ მოთამაშედ იქცა.
როგორც ერთადერთი გლობალური კომპანია, რომელიც მინის წარმოების ყველა ძირითად სფეროში ოპერირებს, Sisecam თავის სექტორებში საუკეთესო ხუთეულში შედის.
Sisecam ოპერირებს ოთხ კონტინენტზე და 13 ქვეყანაში, მათ შორის თურქეთში, გერმანიაში, იტალიაში, ბულგარეთში, რუმინეთში, სლოვაკეთში, უნგრეთში, ბოსნია და ჰერცეგოვინაში, რუსეთში, საქართველოში, ეგვიპტეში, ინდოეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Sisecam პიონერულ როლს ასრულებს ბრტყელი მინის, მინის ნაწარმის, მინის შესაფუთი მასალების, ქიმიკატების, ავტომობილის მინის, მინაბოჭკოს, სამთო მრეწველობის, ენერგეტიკისა და გადამუშავების ინდუსტრიებში. ინოვაციისა და ტექნოლოგიის ოპერაციების ცენტრში მოქცევით, Sisecam თავის პროდუქტებს 150-ზე მეტი ქვეყნის მომხმარებელს აწვდის მტკიცე მიწოდების ქსელის მეშვეობით.
Sisecam თავის ინდუსტრიებში მნიშვნელოვან განსხვავებას ქმნის 90-წლიანი გამოცდილებით, კვალიფიციური სამუშაო ძალითა და ჭკვიანი ტექნოლოგიების გამოყენებით. 23 000 თანამშრომლის მხარდაჭერით, Sisecam სტაბილურად მიიწევს თავისი მიზნისკენ, რომ გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი გლობალური მწარმოებელი (ტოპ სამეულში) თავის ძირითად ინდუსტრიებში.
თავისი „CareForNext“ სტრატეგიით, Sisecam მუშაობს მინისა და ქიმიკატების ინდუსტრიების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, პლანეტის დაცვის, თემების გაძლიერებისა და ცხოვრების ტრანსფორმაციის პერსპექტივიდან, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად.
Sisecam უკეთეს მომავალს ტექნოლოგიისა და ინოვაციის მეშვეობით ესწრაფვის და აგრძელებს პროგრესის ისტორიას მთელ თავის ეკოსისტემასთან ერთად. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: www.sisecam.com
