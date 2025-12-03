Sisecam: 90 години напредък

Sisecam празнува 90-та си годишнина като производител на плоско стъкло, автомобилно стъкло, домакинско стъкло и сода в България от 1997 година.

TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sisecam празнува 90-та си годишнина като производител на плоско стъкло, автомобилно стъкло, домакинско стъкло и сода в България от 1997 година. В началото Sisecam започва дейност в Турция с 400 служители, а развитието на компанията продължава и до днес, като сега разполага с 47 производствени обекта и 23 000 служители на четири континента.

Компанията Sisecam е основана, за да отговори на критичните нужди на времето, като например маслени лампи и бутилки за лекарства, и уверено върви към бъдещето, укрепвайки лидерската си позиция в отраслите, в които оперира.

На международно ниво разполага със служители от 34 нации и културното многообразие от 23 езика, което помага на Sisecam да създава устойчива стойност в цялата си екосистема. Благодарение на инвестициите си в направления стъкло и химикали, напреднали технологии и изследователски и научни процеси, Sisecam е сред най-големите производители в света в секторите, в които развива дейност. Като компания, която щателно изгражда своето настоящо и бъдеще, Sisecam продължава да се стреми към устойчив растеж и създаване на добавена стойност.

Sisecam е единствената глобална компания, която работи във всички ключови сфери, свързани със стъклото, като същевременно е и световен лидер в производството на домакинско стъкло и химикали от хром. Освен това, Sisecam е сред петте най-големи производители на плоско стъкло и стъклен амбалаж, както и сред трите най-големи производители на калцирана сода.

Sisecam изпреварва конкурентите си благодарение на обучените си служители, стратегични партньорства, висококачествена продукция, голямо портфолио от продукти и иновативни технологии. Използвайки опита, получен през 90-годишната си история, компанията уверено се стреми да заеме мястото си сред трите най-големи глобални компании във всяка от ключовите си сфери на бизнес.

Най-големият инвеститор на зелено в България

Sisecam започва да инвестира в химическата промишленост на България през 1997 г., когато вижда стратегическата важност на държавата като първа стъпка към навлизането на пазарите в Европейския съюз. Sisecam създава партньорство с българския производител на сода Соди по време на процеса му на приватизация. През 2003 г. се създава "Тракия Глас България" ЕАД, дъщерно дружество на Trakya Cam Sanayii A.Ş. През 2004 г. Sisecam извършва нови директни инвестиции като започва изграждането на производствени обекти за плоско стъкло, автомобилно стъкло, домакинско стъкло и стъкло за домашни потреби. С тези инвестиции Sisecam става най-големият инвеститор на зелено в България.

За Sisecam

Историята на Sisecam е история на прогреса...

Sisecam е основана през 1935 г. от Is Bank с цел изграждане на стъкларската промишленост на младата Република Турция и принос за индустриалното й развитие. През годините Sisecam израства от местен бизнес до международден доставчик на стъкло и химикали.

Като единствената международна компания, която участва във всички ключови области на производството на стъкло, Sisecam е сред петте най-големи производители в съответните сектори.

Sisecam развива своята дейност на четири континента, в 13 държави, сред които са Турция, Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина, Русия, Грузия, Египет, Индия и САЩ. Sisecam е пионер в развитието на индустриите за плоското стъкло, домакинското стъкло, амбалажа, химикалите, автомобилното стъкло, стъклените влакна, добива на суровини, енергията и рециклирането. Иновациите и техническото усъвършенстване са ключови елементи на дейността на Sisecam, като компанията реализира продуктите си в над 150 държави чрез развитата си верига за доставки.

Sisecam е със значителен принос в индустриите, в които оперира, със своите 90 години опит, квалифицирана работна сила и използване на интелигентни технологии. Благодарение на своите над 23 000 служители Sisecam се движи непрекъснато към целта си - да стане един от тримата най-големи производители в съответните области.

Уповавайки се на своята стратегия CareForNext, Sisecam осигурява устойчиво развитие на стъкларската и химическата промишленост от гледна точка на грижата за планетата и населението и трансформирането на живота на хората в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН.

Sisecam се стреми към по-добро бъдеще чрез технологии и иновации и продължава прогреса си заедно с цялата си екосистема. Научете повече: www.sisecam.com

