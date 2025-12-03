Sisecam: 90 godina napretka

Sisecam koji posluje u proizvodnji sode i krečnjaka u Bosni od 2006. godine i trenutno zauzima 5. mjesto među najvećim izvoznicima u zemlji, obilježava svoju 90

ISTANBUL, TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sisecam, koji posluje u proizvodnji sode i krečnjaka u Bosni od 2006. godine i trenutno zauzima 5. mjesto među najvećim izvoznicima u zemlji, obilježava svoju 90. godišnjicu. Počevši sa radnom snagom od 400 zaposlenih u Turskoj, Sisecamovo putovanje rasta i razvoja danas se nastavlja sa 47 proizvodnih pogona i 23.000 zaposlenih na četiri kontinenta.

Osnovan kako bi zadovoljio ključne potrebe tog vremena, kao što su lampe na ulje i bočice za lijekove, Sisecam samouvjereno korača prema budućnosti i učvršćuje svoje liderstvo u industrijama u kojima posluje. Sa globalnom radnom snagom iz 34 zemlje i kulturnom raznolikošću koja obuhvata 23 jezika, Sisecam koristi ovo bogatstvo kako bi stvorio održivu vrijednost u cijelom svom ekosistemu. Zahvaljujući svojim ulaganjima u staklo i hemikalije, napredne tehnologije i snažne aktivnosti istraživanja i razvoja, Sisecam se svrstava među najveće svjetske proizvođače u svojim sektorima. Kao kompanija koja pažljivo oblikuje i svoju sadašnjost i svoju budućnost, Sisecam usmjerava svoj kontinuirani razvoj ka održivom rastu i stvaranju vrijednosti.

Jedina globalna kompanija koja posluje u svim osnovnim područjima stakla, Sisecam je svjetski lider u proizvodnji staklenog posuđa i hromnih hemikalija. Pored toga, Sisecam se svrstava među prvih pet proizvođača ravnog stakla i staklene ambalaže, te među prva tri u proizvodnji sode pepelike.

Izdvajajući se od konkurencije svojom visokokvalificiranom radnom snagom, strateškim partnerstvima, visokokvalitetnom proizvodnjom, opsežnim portfoliom proizvoda i inovativnim tehnologijama, Sisecam, oslanjajući se na snagu svoje duboko ukorijenjene 90-godišnje historije, samouvjereno napreduje ka tome da postane jedan od tri vodeća globalna aktera u svojim osnovnim područjima poslovanja.

Jedan od 5 najvećih izvoznika

Poslujući u Bosni i Hercegovini od 2006. godine, Sisecam proizvodi sodu u svom 100% vlasništvu – postrojenju Soda Lukavac, te krečnjak u postrojenju Rudnik Krečnjaka Vijenac, u kojem posjeduje 50% udjela. Kao jedan od pet najvećih izvoznika sode u zemlji, Sisecam sve svoje sirovine, osim antracita, nabavlja iz Bosne i Hercegovine.



O Sisecam-u

Sisecam je priča o napretku...

Osnovan 1935. godine od strane İş Banke kako bi doprinio industrijskom razvoju mlade Republike Turske, Sisecam je uspostavljen sa ciljem izgradnje turske staklene industrije. Tokom decenija, Sisecam je izrastao iz lokalne inicijative u globalnog aktera u oblasti stakla i hemikalija.

Kao jedina globalna kompanija koja posluje u svim osnovnim područjima proizvodnje stakla, Sisecam se svrstava među prvih pet proizvođača u svojim sektorima.

Sisecam posluje na četiri kontinenta i u 13 zemalja, uključujući Tursku, Njemačku, Italiju, Bugarsku, Rumuniju, Slovačku, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, Rusiju, Gruziju, Egipat, Indiju i Sjedinjene Američke Države. Sisecam ima pionirsku ulogu u industrijama ravnog stakla, staklenog posuđa, staklene ambalaže, hemikalija, auto-stakla, staklenih vlakana, rudarstva, energije i reciklaže. Stavljajući inovacije i tehnologiju u središte svog poslovanja, Sisecam isporučuje svoje proizvode kupcima u više od 150 zemalja putem svog snažnog lanca snabdijevanja.

Sisecam pravi značajnu razliku u svojim industrijama zahvaljujući 90-godišnjem iskustvu, stručnoj radnoj snazi i primjeni pametnih tehnologija. Uz podršku 23.000 zaposlenih, Sisecam postojano napreduje ka svom cilju da postane jedan od tri vodeća globalna proizvođača u svojim osnovnim industrijama.

Sa svojom CareForNext strategijom, Sisecam radi na osiguranju održivosti industrija stakla i hemikalija iz perspektive zaštite planete, osnaživanja zajednica i transformacije života, u skladu s Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Sisecam teži boljoj budućnosti kroz tehnologiju i inovacije i nastavlja svoju priču o napretku zajedno s cijelim svojim ekosistemom. Saznaj više: www.sisecam.com





