Sisecam: 90 Jahre Fortschritt

Sisecam, seit 2013 Hersteller von Autoglas in Deutschland, feiert sein 90-jähriges Bestehen.

Sisecam (BIST:Sise)

ISTANBUL, TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sisecam, seit 2013 Hersteller von Autoglas in Deutschland, feiert sein 90-jähriges Bestehen. Was einst mit 400 MitarbeiterInnen in der Türkei begann, ist heute ein Unternehmen mit 47 Produktionsstätten und 23.000 MitarbeiterInnen auf vier Kontinenten.

Sisecam wurde gegründet, um den dringenden Bedarf der damaligen Zeit – etwa an Öllampen und Medizinflaschen – zu decken. Heute schreitet das Unternehmen selbstbewusst in die Zukunft und festigt seine führende Position in den Branchen, in denen es tätig ist.

Mit einer globalen Belegschaft aus 34 Nationen und einer kulturellen Vielfalt, die 23 Sprachen umfasst, schöpft Sisecam aus diesem Reichtum, um in seinem gesamten Ökosystem nachhaltige Werte zu schaffen. Dank seiner Investitionen in Glas und Chemikalien, modernste Technologien und intensive FuE-Arbeit zählt Sisecam zu den weltweit größten Herstellern seiner Branchen. Als Unternehmen, das sowohl seine Gegenwart als auch seine Zukunft sorgfältig gestaltet, treibt Sisecam seine kontinuierliche Entwicklung in Richtung nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung voran.

Als einziges globales Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasindustrie operativ tätig ist, ist Sisecam weltweit führend in der Herstellung von Glaswaren und Chromchemikalien. Darüber hinaus zählt Sisecam zu den fünf größten Herstellern von Flachglas und Glasverpackungen sowie zu den drei größten Sodaproduzenten.

Mit seinen hochqualifizierten MitarbeiterInnen, strategischen Partnerschaften, einer hochwertigen Produktion, einem umfangreichen Produktportfolio und innovativen Technologien hebt sich Sisecam vom Wettbewerb ab. Getragen von 90 Jahren Firmengeschichte und Tradition strebt das Unternehmen bewusst danach, in seinen Kerngeschäftsbereichen zu den drei weltweit führenden Unternehmen aufzusteigen.

Über Sisecam

Sisecams Geschichte ist eine Geschichte des Fortschritts …

1935 durch die İş Bankası ins Leben gerufen, wurde Sisecam mit dem Auftrag gegründet, die Glasindustrie in der jungen Republik Türkei aufzubauen und so zur industriellen Entwicklung des Landes beizutragen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Sisecam von einem einheimischen Unternehmen zu einem Global Player in den Geschäftsfeldern Glas und Chemikalien entwickelt.

Als einziges globales Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion tätig ist, gehört Sisecam zu den fünf führenden Herstellern seiner Branche.

Sisecam ist auf vier Kontinenten und in 13 Ländern tätig, darunter die Türkei, Deutschland, Italien, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Russland, Georgien, Ägypten, Indien und die Vereinigten Staaten. Sisecam spielt eine Vorreiterrolle in den Bereichen Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen, Chemikalien, Autoglas, Glasfaser, Bergbau, Energie und Recycling. Innovation und Technologie stehen im Mittelpunkt des Unternehmens und seinen Geschäftsaktivitäten. Sisecam liefert seine Produkte über seine robuste Lieferkette an Kunden in über 150 Ländern.

Mit 90 Jahren Erfahrung, qualifizierten MitarbeiterInnen und dem Einsatz intelligenter Technologien kann Sisecam in seinen Branchen viel bewirken. Mit 23.000 Beschäftigten ist Sisecam auf dem besten Weg, einer der drei weltweit führenden Hersteller in seinen Kernbranchen zu werden.

Mit seiner CareForNext-Strategie setzt sich Sisecam dafür ein, die Nachhaltigkeit der Glas- und Chemikalienindustrie zu fördern. Im Fokus stehen der Schutz des Planeten, die Stärkung der Gemeinschaften und die Gestaltung eines zukunftsfähigen Lebens – im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.

Sisecam verfolgt das Ziel, durch Technologie und Innovation eine bessere Zukunft zu schaffen und setzt seine Erfolgsgeschichte gemeinsam mit seinem gesamten Ecosystem fort. Mehr erfahren unter: www.sisecam.com





