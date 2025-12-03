▲NIUM, MOIN logo

韓国発の海外送金サービス「MOIN」、Niumとグローバル送金・精算パートナーシップを拡大——海外決済インフラを強化

EUNPYEONG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, December 2, 2025 / EINPresswire.com / -- 海外送金に特化したフィンテック企業MOINは、リアルタイムグローバル決済インフラ企業Niumとの戦略的パートナーシップを拡大し、韓国内のユーザーおよび企業顧客向け海外送金・精算サービスを大幅に拡充することを発表した。両社は先日開催されたコリア・フィンテック・ウィークにおいて、グローバル決済協力体制を再構築。世界各国への送金および韓国ウォン（KRW）の被仕向送金能力を拡大する方向で、長期的な協力を高度化することに合意した。今回の提携強化により、MOINは日本（JPY）、米国（USD）、欧州（EUR）、豪州（AUD）、カナダ（CAD）といった主要通貨に加え、アフリカ・中東・中南米などの新興地域通貨までグローバル送金対象領域を拡大した。これにより、韓国内外の個人・企業顧客は、より多くの国と通貨に対し、迅速かつ合理的なコストで海外送金を利用できるようになる。MOINとNiumは2018年以来、戦略的パートナーシップを維持しており、MOINはNiumをグローバル海外送金インフラのコアパートナーとして活用してきた。今後、両社は韓国への韓国ウォン（KRW）支給サービスの高度化に向け、活用事例を広げ、新規サービスタイプと取引規模を拡大し、グローバル資金の流入を一層加速させる計画だ。これにより、海外マーケットプレイス、プラットフォーム、パートナー企業などからの精算代金を韓国で受け取る企業顧客に対し、より迅速で安定的な韓国ウォン精算環境を提供することが期待される。MOINのソ・イルソク代表は、「Niumとの長期パートナーシップを一段階さらに拡張することで、韓国のユーザーと企業顧客がグローバルレベルの送金・決済体験を享受できる基盤を整えた」とし、「今後もグローバルネットワークと次世代決済技術を融合させ、韓国と世界を結ぶ代表的なクロスボーダー金融インフラへと成長していく」と述べた。Niumの最高収益責任者（CRO）アヌパム・パフジャ氏は、「グローバルビジネスの急速な成長に伴い、決済インフラも進化が必要だ」とし、「MOINとのパートナーシップ強化は、顧客が信頼する迅速な処理速度、高い透明性、そして競争力のあるコストを拡大し、より大きな成長需要を支える基盤となるだろう」と強調した。今回のパートナーシップ拡大を通じて、韓国内外のユーザーはより多くの国へ迅速かつ合理的なコストで海外送金が可能となり、企業もグローバル決済・精算プロセスにおける時間と費用の削減を通じて競争力を確保できると期待される。これにより、金融機関やプラットフォームなど多様な顧客企業に対しても、新たなビジネスモデルを創出する基盤が提供される。

