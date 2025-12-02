La Fondation David Foster et Fondation Air Canada s’associent pour donner accès aux voyages médicaux aux enfants malades

The David Foster Foundation Logo Air Canada Foundation Logo

La Fondation David Foster et la Fondation Air Canada s’associent pour donner accès aux voyages médicaux aux enfants malades et à leurs familles

Soutenir ce programme peut changer la vie d’un enfant et apporter de l’espoir aux familles dans leurs moments les plus difficiles.” — David Foster, président fondateur de la David Foster Foundation

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, December 2, 2025 / EINPresswire.com / -- La Fondation David Foster est fière d’annoncer son partenariat avec le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada visant à offrir aux enfants malades l’accès à des soins de transplantation d’organes loin de chez eux. Dans le cadre de cette initiative, les dons de points Aéroplan sont transférés directement à la Fondation David Foster afin de venir en aide aux familles d’enfants devant subir une transplantation d’organe majeure dans un hôpital spécialisé éloigné de leur lieu de résidence.Les deux fondations font équipe pour éliminer les obstacles financiers qui empêchent les enfants de recevoir les soins médicaux essentiels dont ils ont besoin. Les membres Aéroplan peuvent maintenant facilement contribuer eux aussi à la cause en faisant un don de leurs points en ligne. Pour faire don de vos points dès aujourd’hui, visitez la page https://donnezvospoints.aircanada.com/charity/5 « C’est en unissant nos forces qu’on réussit à aller de l’avant », affirme David Foster, président fondateur de la David Foster Foundation. « Soutenir ce programme, que ce soit en faisant un don de points ou en participant aux efforts de sensibilisation, peut changer la vie d’un enfant et apporter de l’espoir aux familles dans leurs moments les plus difficiles. »« Notre Programme de transport hospitalier nous montre à quel point les déplacements aériens sont importants pour les familles d’enfants ayant besoin de soins urgents qui ne sont pas offerts dans leur région. Grâce à notre partenariat avec la Fondation David Foster, nous sommes en mesure d’étendre ce soutien encore davantage, pour que les familles concernées puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : la santé de leur enfant. Ensemble, nous facilitons un peu plus l’accès à des traitements médicaux indispensables et veillons à ce qu’aucune famille ne se sente seule sur le chemin de la guérison », déclare Brigitte Saint-Pierre, directrice du service Langues officielles et Engagement envers les collectivités d’Air Canada.Très souvent, faire un voyage à des fins médicales n’est pas un choix, mais une nécessité. Or, il arrive très souvent aussi que le coût des billets d’avion constitue un obstacle majeur pour les enfants ayant besoin d’une greffe d’organe dans un hôpital éloigné de leur lieu de résidence. Les dons de points Aéroplan aident les enfants et leurs familles à effectuer les déplacements qui leur permettront de recevoir les soins urgents requis.« Chaque enfant mérite une chance à la vie, peu importe où il réside », souligne le colonel honoraire Michael Ravenhill, chef de la direction de la Fondation David Foster. « En faisant don de leurs points Aéroplan, les Canadiens peuvent aider les familles à parer aux obstacles financiers qui les empêchent d’accéder aux soins médicaux nécessaires. »Cette campagne inspirante marque une nouvelle étape importante pour la Fondation David Foster dans ses efforts pour toucher un public plus large et sensibiliser la population à sa mission de changer des vies. À ce jour, plus de 4 400 Canadiens attendent une greffe d’organe qui leur sauvera la vie. Il faut savoir que 90 % des Canadiens se disent favorables au don d’organes, mais qu’ils sont seulement 32 % à avoir officialisé leur consentement.Créée par David Foster, producteur récompensé par 16 prix GRAMMY, à la demande de sa mère, la Fondation David Foster est un organisme caritatif national sans but lucratif qui couvre les dépenses non médicales des familles canadiennes d’enfants en attente d’une transplantation d’organe. Au cours des 39 dernières années, la Fondation a fourni une aide financière à plus de 1 580 familles d’enfants dont la survie dépendait d’une transplantation d’organe.Pour faire don de vos points dès aujourd’hui, visitez la page https://donnezvospoints.aircanada.com/charity/5 À propos de la Fondation David FosterLa Fondation David Foster apporte une aide financière destinée à couvrir la totalité des dépenses non médicales de familles qui accompagnent un enfant devant subir une transplantation d’organe majeure. Grâce à ses collectes de fonds annuelles et au généreux soutien des membres du programme Don pour la vie, de ses partenaires nationaux et des donateurs, les familles reçoivent une aide financière pour leurs frais courants, tels que paiements d’hypothèque ou de loyer, frais d’utilisation d’un véhicule, frais de déplacement, services publics, dépenses d’épicerie et autres, pour la durée du processus de transplantation d’organe majeure subie par l’enfant.Le succès de la Fondation David Foster ne serait pas possible sans le généreux soutien des membres du programme Don pour la vie, notamment Jim et Sandi Treliving; le Groupe de concessionnaires AWIN; le Groupe GAIN; Jim Pattison; TELUS; Paragon; la Fondation de la famille Slaight; Walter et Maria Schneider; Joan et Paul Waechter; Kyle MacDonald et John Franklin; James Wilson et Vivian Roy; la Fondation Anschutz; la Fondation de la famille Argyros; et la Fondation caritative Newton Glassman conjointement avec le Groupe Catalyst Capital.La Fondation reçoit également le soutien du cabinet d’avocats national Aird & Berlis; du National Post; de l’entreprise ALLVISION; de ses partenaires communautaires Boston Pizza, Tom Lee Music, Gib-San Pools, DeerFields Clinic, StayWell, RBC Dominion valeurs mobilières; et du Groupe Hillyard Stephen.Les personnes qui souhaitent encourager la Fondation peuvent contribuer aux efforts de plusieurs façons, par exemple, par le don de points Avion Récompenses ou de points Aéroplan, qui vont directement aux familles pour les aider pendant le processus de transplantation d’organe.La Fondation informe la population sur le don d’organes et encourage l’inscription au registre des donneurs tant au Canada qu’aux États-Unis. Pour plus de détails, visitez www.davidfosterfoundation.com À propos de la Fondation Air CanadaCréée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.