Une Fondation Renforcée et une IA Native pour Réinventer la Gestion des Connaissances

PARIS, FRANCE, December 2, 2025 / EINPresswire.com / -- LogicalDOC, leader dans les solutions de gestion de documents et de connaissances d'entreprise, annonce aujourd'hui la disponibilité de la version 9.2.1 de sa plateforme phare. Ce lancement, détaillé sur la page Solutions de Gestion des Connaissances , marque une étape décisive avec une double avancée majeure : une refonte architecturale pour des performances et une robustesse accrues, et l'introduction d'une couche d'intelligence artificielle native et programmable.Une Architecture de Pointe pour l'ÉvolutivitéLogicalDOC 9.2.1 s'appuie désormais sur les derniers standards du marché :• Spring Framework 6.2 : Pour une plateforme plus réactive, moderne et efficace.• Hibernate 6.6 : Optimisant les opérations sur les bases de données pour une rapidité et une fiabilité supérieures.Ces évolutions techniques garantissent aux organisations une infrastructure solide, scalable et prête pour l'avenir, essentielle pour gérer des volumes croissants de connaissances.L'IA devient un Moteur d'Automatisation et d'Intelligence : Mentor RobotLe cœur de cette mise à jour réside dans ses innovations d'intelligence artificielle, conçues pour transformer les dépôts de documents en véritables cerveaux numériques actifs :• Mentor Robot : Il s'agit d'une fonctionnalité révolutionnaire permettant la programmation et l'exécution locale de procédures d'automatisation basées sur l'analyse du langage naturel (NLP). Les entreprises peuvent désormais créer des flux de travail intelligents et automatisés directement au sein de leur système, en toute sécurité et sans dépendance externe.• Moteurs d'IA et Intégration ChatGPT : La plateforme intègre de nouveaux moteurs d'intelligence artificielle et une connexion fluide avec ChatGPT. Cette hybridation permet d'enrichir les capacités natives avec des modèles externes de grande puissance, offrant une flexibilité totale.• Réseaux Neuronaux Auto-optimisés : Un algorithme configurable de mise à jour des poids du réseau neuronal est introduit, permettant au système d'affiner continuellement ses modèles d'analyse et de recommandation en fonction des données et de l'usage spécifique de l'organisation.Une Révolution pour la Gestion des Connaissances (Knowledge Management)Ces avancées propulsent la Gestion des Connaissances bien au-delà du simple archivage. Découvrez le détail sur la page dédiée : https://www.logicaldoc.fr/solutions/knowledge-management • Connaissances Auto-organisées : Les documents sont intelligemment classés, tagués et reliés.• Réponses en Temps Réel : Le Mentor Robot peut extraire l'information, synthétiser des contenus et répondre à des requêtes complexes en langage naturel.• Automatisation des Savoir-Faire : Capturez et automatisez les processus métiers qui reposent sur l'analyse documentaire.À propos de LogicalDOCLogicalDOC fournit une solution de gestion de documents (GED) et de connaissances primée, utilisée par des milliers d'organisations à travers le monde pour capturer, gérer, collaborer et sécuriser leurs informations critiques. Son approche centrée sur l'utilisateur et son architecture ouverte en font un choix stratégique pour la transformation numérique.

