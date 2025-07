LogicalDOC 9.2 marca un importante avance en la gestión de documentos al integrar inteligencia artificial

Nace LogicalDOC 9.2 con IA

LogicalDOC 9.2 usa un motor de IA, MENTOR, para análisis y resumen de contenido. También soporta SVG y escaneo multiproceso para un mejor rendimiento.

Con MENTOR, nuestros usuarios pueden aprovechar al máximo la tecnología de IA para mejorar sus procesos de gestión de documentos y tomar decisiones más informadas y eficaces” — Marco Meschieri

MEXICO CITY, MEXICO, July 8, 2025 / EINPresswire.com / -- LogicalDOC , líder en soluciones de gestión de documentos , ha anunciado el lanzamiento de su nueva versión 9.2, que marca un significativo paso adelante en la gestión de documentos al incorporar inteligencia artificial (IA). Esta nueva versión introduce un potente motor de IA capaz de analizar, resumir e interpretar contenido de manera eficiente y precisa.En el centro de esta actualización se encuentra MENTOR, un robot de IA que sirve como interfaz inteligente para los usuarios. Con MENTOR, los usuarios pueden acceder a una amplia gama de funciones de IA, como la clasificación automática de documentos, la extracción de información clave y la generación de resúmenes precisos. Esto permite a los usuarios ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de documentos, aumentando la eficiencia y la productividad."Estamos emocionados de lanzar LogicalDOC 9.2 , que representa un importante avance en la gestión de documentos al integrar inteligencia artificial", dijo el CEO de LogicalDOC, Marco Meschieri. "Con MENTOR, nuestros usuarios pueden aprovechar al máximo la tecnología de IA para mejorar sus procesos de gestión de documentos y tomar decisiones más informadas y eficaces".LogicalDOC 9.2 también ofrece una interfaz de usuario mejorada y una mayor compatibilidad con diferentes formatos de documentos, lo que lo convierte en una solución completa y eficiente para la gestión de documentos. Para obtener más información sobre LogicalDOC 9.2 y sus características, visite https://www.logicaldoc.es/news/625-logicaldoc-9-2-new-version Con la incorporación de inteligencia artificial, LogicalDOC 9.2 se posiciona como una solución líder en la gestión de documentos, brindando a los usuarios una herramienta poderosa y eficiente para mejorar sus procesos y aumentar la productividad. Esta actualización demuestra el compromiso de LogicalDOC de seguir innovando y ofreciendo soluciones de vanguardia para sus clientes.

