YAAZ & The Westin Istanbul Nisantasi Rooftop

YAAZ PORTA IL PROPRIO LIFESTYLE SUL BOSFORO NELLA NUOVA COLLABORAZIONE CON THE WESTIN NİŞANTAŞI ISTANBUL

MILAN, ITALY, December 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- YAAZ, il brand che ha ridefinito il concetto di outdoor living trasformandolo in un vero e proprio stile di vita, consolida il proprio ruolo di player nell’ambito del contract con una nuova collaborazione nel settore dell’hotellerie e firma la terrazza panoramica di The Westin Nişantaşı Istanbul, il cinque stelle del gruppo Marriott appena inaugurato.

Progettata come gli interni dell’hotel dallo studio DesignIst, la terrazza è stata pensata come uno spazio di incontro, pausa e contemplazione, in cui godere di una straordinaria vista sul Bosforo. A definire questa atmosfera sospesa nello spazio e nel tempo sono alcune delle collezioni YAAZ, scelte per la capacità di coniugare comfort ed estetica. Lo spazio outdoor diventa fluido e accogliente. I materiali tattili, le geometrie morbide e le cromie calde invitano a vivere un’esperienza sensoriale.

Protagonista del progetto è Saye, la sedia pieghevole disegnata AngelettiRuzza Design che reinterpreta in chiave contemporanea la classica director’s chair. Realizzata in alluminio pressofuso con inserti in teak e tessuti completamente sfoderabili, racconta un’idea di eleganza funzionale e nomade. Con la sua leggerezza e praticità, diventa il simbolo di un outdoor dinamico, ponte ideale tra l’Italia mediterranea e la Turchia.

Accanto a Saye, la terrazza ospita gli sgabelli Barla, della famiglia di arredi firmata dallo stesso duo italiano e vincitrice del Good Design Award nel 2022. Le curve in alluminio e l’intreccio di corde vengono riproporzionati nella versione stool senza perdere la dimensione architettonica che caratterizza la collezione.

A completare l’allestimento sono le sedute Uz e Denk, entrambe realizzate in teak abbinato a tessuti materici per l’outdoor. Uz porta negli spazi dell’abitare il suo segno armonioso ed equilibrato ottenuto dallo studio sulla forma geometrica del cilindro, lavorata e resa più complessa da leggere curvature e rastremature che rivelano la bellezza e la qualità del legno: gli elementi si combinano in un’estrema semplicità formale, rimandando la memoria ai viaggi di un tempo.

Denk, invece, si presenta con i suoi volumi generosi e le dimensioni abbondanti: la forma essenziale della struttura diventa evidente nel design del bracciolo, lo schienale intrecciato rivela un racconto sul saper fare, le morbide cuscinature rivestite in tessuti Sunumbrella raccontano la ricerca sul comfort del brand.

