La Lucia Magnani Health Clinic ospiterà Journeys 2026 il più importante boutique event italiano nel settore dei viaggi di lusso

MILAN, ITALY, November 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con la chiusura dell’edizione 2025 a Palermo, Journeys Global Group è lieta di annunciare che l’edizione 2026 si terrà in Emilia-Romagna, dal 15 al 18 novembre 2026, con la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro Terme come hotel ospitante.

Sul palcoscenico di una delle regioni più autentiche e orientate al benessere dell’Italia, l’evento del prossimo anno celebrerà l’arte del wellness e l’equilibrio tra corpo, mente e luogo — un’esperienza perfettamente in linea con la filosofia Fam-Meet® di Journeys: creare connessioni attraverso momenti condivisi.

Riconosciuto come il più importante boutique event italiano nel settore dei viaggi di lusso, Journeys Italy riunisce fino a 40 selezionati consulenti di viaggio di alto livello provenienti da Nord America, Europa e Asia con fino a 35 eccellenti fornitori italiani che rappresentano il meglio delle esperienze di viaggio su misura, delle strutture boutique e dell’ospitalità di fascia alta.

Ospitato ogni anno in una destinazione italiana accuratamente scelta, l’evento segue il formato distintivo Fam-Meet® — che combina incontri programmati one-to-one con esperienze immersive sul territorio, favorendo fiducia, collaborazione e relazioni commerciali durature.

Dopo il notevole successo delle precedenti edizioni in Umbria, Marche e Sicilia, Journeys Italy prosegue la sua missione di mettere in contatto esclusivamente decision-maker del lusso con le destinazioni più autentiche del Paese, permettendo loro di scoprire e condividere con i propri clienti le gemme nascoste dell’Italia.

“Siamo lieti e onorati di ospitare Journeys Italy 2026 in Emilia-Romagna,” sottolinea Roberta Frisoni, Assessora regionale al Turismo, Sport e Commercio.

“Questa è una terra che, con le sue eccellenze — dal fascino dei castelli e borghi disseminati nella regione, alla sua enogastronomia unica; dalle Città d’Arte con i loro riconoscimenti UNESCO alla Motor Valley, fino all’alta moda, all’artigianato artistico e al benessere — rappresenta al meglio il Made in Italy e incarna l’‘Italian way of life’ riconosciuto in tutto il mondo, fatto di bellezza e ospitalità autentica.

Journeys Italy sarà la vetrina ideale per la nostra offerta di turismo di lusso e un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione delle vacanze in Emilia-Romagna, che stiamo portando avanti da tempo.”

Dott.ssa Lucia Magnani, CEO della Lucia Magnani Health Clinic, aggiunge:

“È un onore ospitare Journeys Italy 2026 presso la nostra clinica. La nostra filosofia si fonda sul benessere scientifico e sulla ricerca dell’equilibrio — valori che rispecchiano pienamente lo spirito di Journeys. Siamo felici di accogliere una comunità così prestigiosa di professionisti internazionali del travel per far vivere loro l’essenza del benessere e dello stile di vita italiano in un luogo in cui scienza, bellezza e ospitalità si incontrano.”

Micaela Giacobbe, Founder & CEO di Journeys Global Group, commenta:

“Concludere un’altra splendida edizione qui a Palermo è quasi simbolico — come passare la fiaccola olimpica — affidando il prossimo capitolo di Journeys Italy all’Emilia-Romagna.

Questa regione, con la sua eleganza, cultura e attenzione al benessere, incarna perfettamente lo spirito di Journeys e l’approccio Fam-Meet®: connettere attraverso esperienze condivise che costruiscono fiducia e relazioni durature.”

Journeys Italy 2026 accoglierà 40 buyer internazionali e 35 fornitori italiani del lusso per due giorni di incontri one-to-one, esperienze immersive ed esclusivi momenti di networking in tutta l’Emilia-Romagna.

